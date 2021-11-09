Lütfü'ye tek laf etmedi! Akşener'den şehit ağabeyine "Provokatör" iması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Skandal açıklama

İstifa eden Türkkan'ın yerine grup başkanvekilliğine Erhan Usta seçildi. yankıları hala süren olay hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den skandal bir açıklama geldi.

Ne diyeceği merak konusu olan Akşener de, Türkkan'ın yaptığını 'Hislerine yenik düşmek' olarak yorumladı ve olayı provokasyon olarak değerlendirdi.

AKŞENER'DEN ŞEHİT AĞABEYİNE SKANDAL SÖZLER

Akşener, şehit ailesini planlı bir provokasyona alet olmak ile suçlarken, Türkkan'a ise tek laf etmedi. Akşener şöyle konuştu: "Ak Parti'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Evet Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak olgunluk gösterdi. Karşıdaki, genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa hislerine yenik düştü. Sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirdi. Maalesef olamadı, hislerine yenik düştü. Hatasını mazur görecek değiliz."