Lütfi Doğan ilk kez konuştu

Saadet Partisi'nin "İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftarı" bahanesiyle kumpas kurduğu eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan konuya dair ilk kez konuştu.

Saadet Partisi yetkilileri ve temsilcileri, Lütfi Doğan'ın iftara dair hiçbir şekilde itiraz etmediğini çevresinin ve oğlunun onun adına konuştuğunu ileri sürünce bizzat kendisinden açıklama geldi.

Doğan'ın iftara çağrılarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına oturtulması ve sonrasında çekilen fotoğraf üzerinden siyaset yapılması tepkilere neden olmuştu.

Doğan yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.

İşte Doğan'ın o açıklaması: