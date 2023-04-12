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Lütfi Doğan bilseydi o iftara katılmazdı

SP tarafından bazı büyükelçilere verilen iftara davet edilen Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan haberi olsaydı davete katılmazdı.

Gündem 12.04.2023, 15:41
Lütfi Doğan bilseydi o iftara katılmazdı

Saadet Partisi'nin bazı ülkelerin büyükelçilerine verdiği iftar yemeğinde otaya çıkan tablo eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ı, ailesini ve bağlı bulunduğu camiayı derinden yaraladı. 

İftar davetine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağından haberdar edilmeyen Doğan, buna rağmen onunla aynı masaya oturtuldu, resimleri çekildi ve sonra da sosyal medyada propagandası yapıldı.

Çekilen fotoğraf üzerinden propaganda yapılması başta Lütfi Doğan'ın kurucusu olduğu İSİLAY Vakfı camiası olmak üzere birçok kesimi rahatsız etti. İSİLAY Vakfı, yaptığı açıklamayla duruma açıklık getirdi. 

Öte yandan Doğan'ın oğlu da bir açıklama yaparak babasının Kılıçdaroğlu'ndan habersiz olduğunun altını çizerek, "Bilseydi katılmazdı" dedi.

Saadet Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde, İslam ülkelerinin büyükelçilerini önceki gün iftar yemeğinde konuk etti. Ankara’daki iftara, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan da katıldı. Kılıçdaroğlu ile yan yana oturtulduğu için Lütfi Doğan’ın ‘Kılıçdaroğlu’na destek için iftara katıldığı’ iddiaları gündeme geldi. Aynı zamanda eski Refah Partisi milletvekili olan Lütfi Doğan’ın ise CHP liderinin iftara katılacağından haberdar edilmeden götürüldüğü ortaya çıktı.

SİYASETEN KULLANILDI

Lütfi Doğan’ın Kılıçdaroğlu’nun katılımından haberi olsa iftara katılmayacağı ya da başka bir masayı oturmayı tercih edeceği ifade edildi. Doğan’ın kendisinin siyaseten kullanıldığını düşündüğü ve bu duruma üzüldüğü öğrenildi. Konuya ilişkin Yeni Şafak’ın ulaştığı Lütfi Doğan’ın oğlu eski milletvekili Yahya Doğan şunları söyledi:

HABERİ OLSA KATILMAZDI

“Babam Lütfi Doğan 94 yaşında. Siyasi geçmişi, çizgisi belli. Hayatı ilim, irfan öğretmek üzerine geçti. Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı dünya görüşüne ve siyasi görüşe sahip değil. Önceki gün, Erbakan döneminden bu yana Saadet Partisi’nin her yıl düzenlediği İslam Ülkeleri Büyükelçileri iftarına katılmak üzere davet edilmiş.” Babasının, Mustafa Kamalak tarafından evinden alınarak iftara götürüldüğünü kaydeden Yahya Doğan, şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu’nun iftara katılacağı kendisine söylenmemiş. Eğer iftara katılacağı söylenmiş olsa babam bu iftara katılmazdı. Kendisi her yıl geleneksel olarak düzenlenen İslam Ülkeleri Büyükelçiler iftarı olduğunu düşünerek iftara katılmayı kabul etmiş.”

PEK ÇOK İNSAN ARADI

İftarın düzenlendiği salona gidince babasına oturacağı masanın gösterildiğini belirten Yahya Doğan şöyle konuştu: “Babam da masaya oturmuş. Yanında Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturduğunu görmüş. Babam bu durumdan rahatsız olmuş. Sonuçta siyasi görüşleri ve dünya görüşleri birbirine zıt. Ancak 94 yaşında ve nezaket sahibi bir insan olarak bir şey söyleyememiş.” Babasının düzenlenen iftarın her yıl düzenlenen İslam Ülkeleri Büyükelçileri iftarı olduğunu düşündüğünü kaydeden Yahya Doğan şunları söyledi: “Babamın Kemal Kılıçdaroğlu’nun iftara katılacağından ve böyle bir fotoğraf ortaya çıkacağından haberi olsaydı iftara katılmazdı. İftara ait kamuoyuna servis edilen görüntülerde babam, Temel Bey ve Kemal Kılıçdaroğlu bir arada görünüyor. Fotoğraf kamuoyuna yansıyınca pek çok insan aradı. ‘Lütfi Doğan Kılıçdaroğlu’na destek mi oluyor?’ diye sordular oysa böyle bir durum yoktu. Babamın bu durumdan haberi bile yoktu.”

#Lütfi Doğan #saadet partisi
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