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Lüks site küle döndü

İzmir'de lüks sitede çıkan yangın binanın tamamını küle çevirdi. Yangındaki teselli ise ölü ya da yaralı olmamasıydı.

Gündem 28.04.2023, 09:41
Lüks site küle döndü

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede yangın çıktı. Zaman zaman patlama sesleri duyulan binanın sakinleri tahliye edildi. Yangın karadan ve havadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.

Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu binanın sakinleri ekiplerce tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalan bir kedi ile köpeği de kurtardığı bilgisi verildi.

Soğutma çalışması başlatıldı

Yangın, karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışması başlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı.

Kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7 kişinin etkilendiğini, 6 kişinin dumana maruz kaldığını, bir kişinin de ayağını burktuğunu ifade etti.

Gerekli tıbbi müdahalelerin  yapıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Koca, "Olay yerine toplam 70 sağlık görevlisi; 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE Timi görevlendirildi. İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah benzer tüm olaylardan korusun" ifadelerini kullandı.

Vali Köşger: Can kaybı yok

Olay yerine gelen İzmir Valisi Selim Köşger, çalışmalar hakkında bilgi aldı. TRT Haber'e konuşan Vali Köşger yangının başladığı sırada tüm binada oturanların tahliye edildiğini söyledi.

Vali Köşger şöyle konuştu:

"Orman itfaiye de sevk ettik, 25 araç da orman itfaiyeden geliyor. Bir blok tamamen yanmak üzere, diğer bloklara sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. İnşallah diğer bloklara sirayet etmeden söndüreceğiz. Sevindirici olan şu, site yöneticisi yangın başladığında site sakinlerini tahliye etmiş, içerde canlı olmadığına dair bir bilgi var elimizde var şu anda. Dolayısıyla sevindirici olan herhangi bir can kaybı olmadan yangını atlatacağımız yolunda."

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili adli soruşturma başlattı.

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