Lise kütüphanesinde bulundu: Tam 730 yıllık

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Zile İmam Hatip Lisesi kütüphanesinin arşivinde el yazması Kur'an-ı Kerimler bulunduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerimlerden birinin 730 yıllık olduğunu, diğerinin ise sayfası yırtıldığı için tam tarihinin belirlenemediğini anlatan Küçükali, "Ancak uzmanlar 400 küsur yıllık olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerimlerimizi, vakıf malı olduğu için Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Onlar da restorasyonunu yapıp Tokat Mevlevihanesinde muhafaza altına alıp sergileyecek" dedi.

Kur'an-ı Kerimlerin el yazması olmasının dışında birinin sayfasının kenarlarında şerhler ve hadislerin yer alması dolayısıyla ayrı bir değeri bulunuyor. Kur'an-ı Kerimler, kısa sürede halkın ziyaretine açılacak.