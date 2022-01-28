Libya'yla anlaşma: Vizesiz gidilebilecek
Yapılan açıklamada Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlardan Libya'ya giriş şartı olarak vize istenmeyeceği duyuruldu.
Gündem 28.01.2022, 00:00
Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya makamlarınca, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımızın Libya’ya giriş vizesinden muaf tutulmasına ve ülkemiz iş insanlarına bir (1) yıllık müteaddit giriş vizesi ita edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada Libya’ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği veya Misrata Başkonsolosluğundan bilgi almalarının faydalı olacağı da hatırlatıldı.
Hizmet pasaportu, devlet memurlarına verilen yeşil pasaport ve diplomatik pasaport hamilleri Libya’ya vizesiz seyahat edebiliyor.
Kaynak: AA
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