LGBT'ye yeni kılıf: Sözde başörtülü kadın çocuklara eşcinselliği özendiriyor
Son günlerde LGBT propagandası tehlikeli boyutlara kaymaya başladı. Dijital platformların yayınladıkları içerikler ve sanat icra ettiğini savunan kişilerin LGBT'ye desteklerinin yanı sıra sosyal medyadan pedofili ve cinsel istismarı meşru sayan kitaplar da öneriliyor. Son olarak Youtube'deki ergenlik çağındaki çocuklara kitaplar öneren başörtülü kimliği ile öne çıkan Sena Nur Işık, LGBT propagandasına başladı. Çocuklara LGBT temalı kitaplar öneren Işık büyük tepki toplayınca, videosunu yoruma kapattı. Bir çok belediyenin düzenlediği kitap fuarlarına da davet edilen, imza ve söyleşiler yapan Işık'ın başörtülü olması LGBT'nin her kılığa girdiğini bir kez daha gösterdi.
Modern dünyanın kirli projesi 'cinsiyetsizleştirmek' her geçen gün tehlikeli boyutta ilerlemeye devam ediyor. Cinsiyetsizlik dayatması yapan LGBT lobileri, gün geçtikçe 'ideolojik çete' haline dönüşüyor. Sosyal hayatta kadın ve erkek arasında farklılıkların olmadığını savunan bu görüş, bireylere özgü rol ve vazifeleri reddediyor.
Bu projenin temelinde ise çocuklar yer alıyor. LGBT'yi meşrulaştırmak için sosyal medyada yayımlanan diziler olduğu gibi kitaplarda yer alıyor. Son olarak kendi Youtube sayfasından LGBT temalı kitaplar öneren Sena Nur Işık oldu. Işık, çocuk yaşta takipçilerin çoğunlukta olduğu sayfasından 5 LGBT içerikli kitap önerdi. İzleyiciler, Işık'ın hem başörtülü olup hem de bu sapkın projeyi destekleyici bir video yapmasını tepkiyle karşıladı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0