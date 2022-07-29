LGBT'ye yeni kılıf: Sözde başörtülü kadın çocuklara eşcinselliği özendiriyor

Modern dünyanın kirli projesi 'cinsiyetsizleştirmek' her geçen gün tehlikeli boyutta ilerlemeye devam ediyor. Cinsiyetsizlik dayatması yapan LGBT lobileri, gün geçtikçe 'ideolojik çete' haline dönüşüyor. Sosyal hayatta kadın ve erkek arasında farklılıkların olmadığını savunan bu görüş, bireylere özgü rol ve vazifeleri reddediyor.

Bu projenin temelinde ise çocuklar yer alıyor. LGBT'yi meşrulaştırmak için sosyal medyada yayımlanan diziler olduğu gibi kitaplarda yer alıyor. Son olarak kendi Youtube sayfasından LGBT temalı kitaplar öneren Sena Nur Işık oldu. Işık, çocuk yaşta takipçilerin çoğunlukta olduğu sayfasından 5 LGBT içerikli kitap önerdi. İzleyiciler, Işık'ın hem başörtülü olup hem de bu sapkın projeyi destekleyici bir video yapmasını tepkiyle karşıladı.