LGBT küresel tehdit: Dine ve aileye saldırı

ABD’de Yüksek Mahkeme’nin kürtajı anayasal bir hak olmaktan çıkaran kararının ardından, sular durulmak bilmiyor. Ülke çapında milyonlarca kadının mağduriyet yaşayacağını savunan kürtaj yanlılarına, protesto gösterilerinde LGBT lobisi de büyük destek veriyor. Protestolarda ise Hristiyanlık, İncil ve Hristiyanlığın manevî değerlerine yönelik düşmanca söylemler ve eylemler dikkat çekiyor.

Son olarak ABD’nin farklı eyaletlerinde düzenlenen protesto gösterilerinde İncil nüshalarıyla top oynayan LGBT yanlıları büyük öfkeye yol açtı. İncilleri daha sonra klozete atan sözde protestocular, Seattle eyaletinde de kendilerine Hristiyanlığın eşcinsellik ve kürtajla ilgili kurallarını hatırlatan bir rahibe fiziksel saldırıda bulundu.

DEĞERLERE SÖVGÜ

Dünya çapında düzenlenen LGBT yanlısı gösterilerde, dine ve manevî değerlere düşmanlık “ortak payda” olarak öne çıkıyor. Türkiye’de İslâm’a, Müslümanlara ve Kâbe’ye yönelik hakaretleri yoğunlaştıran LGBT lobisi, İslâm başta olmak üzere ilahî dinlerin eşcinselliğin yaygınlaştırılmasına yönelik yasaklarıyla da mücadele ediyor. İslâm, Yahudilik ve Hristiyanlık, eşcinselliğin yasaklanması konusunda aynı çizgide direktifler vaaz ettiği için, söz konusu lobinin her üç dine yönelik saldırılarının yoğunlaştığı görülüyor.

AİLEYE MUHALEFET

LGBT lobisinin aile kurumuna ve çekirdek aile mefhumuna karşı sistemli faaliyetleri de hız kazanıyor. Kadın ve erkeğin nikâh bağıyla bir araya gelerek oluşturduğu aile kurumuna adeta savaş açan eşcinsel lobi, ABD başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde hem eşcinselliği hem de aile karşıtı “modern birliktelikler”i okulların müfredatlarına yerleştirmenin mücadelesini veriyor.

“Dindar LGBT’liler” projesi

Eşcinselliğe ve fıtratı bozmaya yönelik direnişi kırmak için, LGBT lobisinin kullandığı araçlardan biri de “dindar LGBT’liler de var” söylemi. ABD’de bazı Yahudi ve Hristiyan grupların destek verdiği bu söylem, Türkiye’de de taraftar buluyor. Batı’dan fonlanan yayınlarla “Hem Müslüman hem de LGBT aktivisti olmak mümkün” mesajı verilirken, eşcinselliğin serbest olması gerektiği iddiasının temellendirilmesinde Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamber’in hadisleri de istismar edilerek kullanılıyor.