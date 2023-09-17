LGBT dayatmasına karşı "Büyük Aile" yürüyüşü

LGBT dayatması İstanbul'da sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. Bu kapsamda, İstanbul Saraçhane'de "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" düzenlendi.

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"İNSANLIK İÇİN BURADAYIZ"

Biz çok heyecanlıyız. Çünkü bu buluşma gerçekten bir aile buluşması. Biz çocuklarımız için ailemiz için ve insanlık için buradayız. Büyük Aile Buluşması'na katılan tüm halkıma teşekkür ediyoruz.

"YASAKLANMASINI İSTİYORUZ"

Geçen sene de burada LGBT propagandasına karşı olduğumuz için bir araya gelmiştik. Bu yıl da LGBT propagandasının yasaklanmasını istiyoruz.

Amacımız insanlarımızın halkımızın meselenin tehlikenin farkına varması.

İkincisi Meclis'imizi harekete çağırıyoruz. Geçen sene 150 bin ıslak imza topladık. Meclis'e toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının çıkarılması ve LGBT derneklerinin kapatılması ile ilgili bir dilekçede bulunmuştu. Bu önümüzdeki ekim ayından itibaren gündeme gelecek. Buradan Meclis'imize milletvekillerimize sesleniyoruz biz bununla iligli bir kanun değişikliği istiyoruz.

Buradan tüm uluslararası kamuoyuna seslenmek istiyoruz. Nasıl Türkiye'de biz bunun farkına varmışsak birçok ülkede aynı meseleler tartışılıyor.

Şu an konuşan anne çocuğunu LGBT lobisinden dolayı kaybetmiş bunun acısını paylaşıyor. Anne ve babalara sorulmadan maalesef cinsiyet değişikliği yapılabiliyor.

HER ALANDA DAYATMA VAR

Şu an bir psikolog LGBT'nin hastalık olduğunu söylediğinde tedavisiyle iligli bir şey söylediğinde elinden belgesi alınıyor.

Bir akademisyen LGBT'ye muhalif bir açıklama yaptığında bir akademik çalışma yaptığında maalesef unvanı elinden alınıyor. Bunların her biri dayatma. Eğitimden iş dünyasına medyaya yapımlara kadar her dalda var bu.

Biz bu dayatmaya müsaade etmek istemiyoruz. Propagandasının yasaklanmasını istiyoruz.

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