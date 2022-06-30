LGBT aktivizminin iddialarını yalanladılar
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Zeki Bayraktar, Dr. Mustafa Merter, Prof. Dr. Sefa Saygılı, Prof. Dr. Ahmet Akın ve Dr. Şöhret Karaduman, LGBT aktivizminin propagandalarına karşı meslektaşlarının konuşmaktan korktuklarını ve Tıp dünyasında eşcinselliğe verilen desteği açıkladı.
Gündem 30.06.2022, 23:25
Alanında uzman ve cesur 6 isim, ‘Onur’ adı verdikleri yürüyüşleriyle meşruiyet kazanmaya çalışan, ilan ettikleri günü önce haftaya sonra da tüm haziran ayına yayan, kendilerine saygı duyulması iddiasıyla kitaplarda, filmlerde, sokaklarda ve her alanda propagandalarını yaparak çocuklara dahi cinsiyetsizliği dayatan LGBT aktivizminin iddialarını, bilimsel açıklamalarıyla yalanladı.
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Zeki Bayraktar, Dr. Mustafa Merter, Prof. Dr. Sefa Saygılı, Prof. Dr. Ahmet Akın ve Dr. Şöhret Karaduman, eşcinselliğin toplumların ikna edilmeye çalışıldığı gibi doğuştan olduğu değil, sonradan meydana geldiğini ve eşcinsellik geninin olmadığını açıkladı.
Kaynak: Yeni Şafak
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