Leman Sam'dan tepki çeken "Soysuz Araplar" paylaşımı
Twitter hesabından "Soysuz Arapların ne mal olduğunu herkes anladı" şeklinde bir paylaşım yapan şarkıcı Leman Sam'a tepki yağdı.
Ünlü şarkıcı Leman Sam, Twitter'dan yaptığı son paylaşımda tartışma yarattı. Sam'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımdaki ' Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler,sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi' ifadeleri ırkçılık yaptığı eleştirileriyle büyük tepki çekti.
Sam paylaşımında “Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler,sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi” ifadelerini kullandı.
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