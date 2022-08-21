Le Figaro'dan Erdoğan’ın diplomasi çabalarına övgü: Türkiye vazgeçilmez bir konumda
Fransız Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'göz kamaştıran' bir dış siyaset izlediğini yazdı. Makale, "Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi uluslararası sahnede nasıl vazgeçilmez kıldı?" başlığı ile verildi.
"Erdoğan'ın diplomasisi, Türkiye'yi uluslararası sahnede nasıl vazgeçilmez kıldı?"
Fransız Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika hamlelerine bu ifadelerle dikkat çekti.
Yazıda, "Ukrayna'daki savaş, artık hem Doğu'da hem Batı'da hem de Arap dünyasında göz kamaştıran Türk dış politikasının yeniden konuşlandırılmasının altını çizdi." denildi.
Gazete, Erdoğan'ın temaslarını 'gerçek bir diplomatik başarı' olarak nitelendirdi,
Daha barışçıl ve çok aktif bir dış politika ortaya konulduğunu vurguladı.
"Bu yeni politika, etkileyici bir ekonomik, askeri ve diplomatik yeniden konumlanma üzerine kurulu" ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için barış görüşmelerine ev sahipliği de yaptığı hatırlatıldı.
"Tahıl ihracatının yeniden başlamasını Türkiye sağladı"
Ukrayna'daki tahıl krizinin çözülmesinde, Türkiye'nin rolüne vurgu yapıldı.
"Rusya ile Ukrayna arasında tahıl ihracatının yeniden başlamasını Türkiye sağladı" denildi.
Türkiye'nin dünyadaki en geniş büyükelçilikler ağına sahip ülke olduğuna da dikkat çekildi.
Le Figaro'daki yazıda, Türkiye'nin 'topyekün normalleşme diplomasisi'ni yürüttüğü belirtildi. Bu nedenle tüm çevresiyle ilişkileri normalleştirmesinin bir başarı olduğu vurgulandı.
İsrail ve Ermenistan'la ilişkilerin yeniden kurulduğu hatırlatıldı. "Türkiye, çok kutupluluk virtüözü haline geldi" denildi. Bunun herkes herkes için gerekli ve herkes tarafından övülen bir yaklaşım olduğu ifade edildi.
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