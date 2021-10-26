Lastikçi ustasından çırağa hortumlu dayak! Usta vurma, ben çalışmıyorum
Şanlıurfa’da, oto lastikçi ustası tarafından çırağın hortumla dövüldüğü anlar, kameralara saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği duyuluyor.
Gündem 26.10.2021, 12:41
Olay, Şanlıurfa- Mardin yolunda bulunan akaryakıt istasyonu yanındaki oto lastikçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, oto lastikçide çırak olarak çalışan genç, ustasına işten çıkmak istediğini söyledi. Buna sinirlenen lastikçi ustası ile çırak arasında tartışma çıktı.
Bu sırada usta, kompresör hava hortumunu alarak, çalışanına defalarca vurdu. Ustası tarafından hortumla dövülen genç daha sonra iş yerinden ayrıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.
Tepki çeken görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği anlar yer aldı.
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