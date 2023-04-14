Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Lale Orta'nın Beşiktaşlı olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen ünlü yorumcu Ahmet Ercanlar, bir gazete kupürünü paylaşarak "Lale Orta, Beşiktaşlıymış. Eşi de Galatasaraylıymış. Fenerbahçeli diye algı yapanlar algı yapanlar özür mü dileyecek, yoksa susacak mı?" şeklinde sordu.

Süper Lig'de başta Galatasaray olmak üzere bazı takımlardan eleştiriler alan MHK Başkanı Lale Orta'nın ismi gündemden düşmüyor.

Orta, geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluştaki programa katılıp maçlarda yaşanan pozisyonları değerlendirmişti. Bu olaydan sonra gündem biraz sakinleşse de tansiyon yine yükseldi.

Ünlü yorumcunun paylaştığı gazete küpürü sosyal medyayı salladı: Lale Orta Beşiktaşlı çıktı

GAZETE KUPÜRÜ PAYLAŞTI

Ünlü yorumcu Ahmet Ercanlar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir gazete kupürü kullanarak Lale Orta'nın Beşiktaşlı olduğunu yazdı. Gazetedeki ilgili haberde Orta'nın Beşiktaş'ı tuttuğuna dair ifadeler görüldü.

"ÖZÜR DİLEYECEKLER Mİ?"

Ercanlar yaptığı paylaşıma, "Lale Orta, Beşiktaşlıymış... Eşi Ahmet Ziya Orta Galatasaraylıymış... 2 aydır Lale Orta, Fenerbahçeli diye algı yapanlar özür mü dileyecek yoksa yaptığımız algılar hedefine ulaştı diye susacak mı? Kesinlikle susacaklar. Çünkü amaçları adalet değil kollanmaktı. Başardılar." notunu düştü.