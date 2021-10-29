La Case De Papel oyuncusu PKK destekçisi çıktı

La Casa De Papel dizisinin Lizbon'u Itziar Ituno Martinez, HDP'nin terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi, Başak Demirtaş ile Grev filminin galasında buluştu.

BAŞAK DEMİRTAŞ: DİLEKLERİMİZ ORTAK

Başak Demirtaş, Martinez ile fotoğrafını Twitter hesabından "La Casa de Papel'in Lizbon'u, Itziar Ituno Martinez ile buluştuk. Ekranda göründüğünden de tatlı biri. Ve sevgili Itziar ile dertlerimiz de dileklerimiz de ne kadar ortak..." notuyla paylaştı.

PKK YAYIN ORGANINA RÖPORTAJ VERİP TERÖRİSTLERİ ÖVDÜ

Martinez, Demirtaş ile görüşmesinin ardından PKK'nın yayın organlarından Yeni Yaşam'a röportaj verdi. İspanyol oyuncu, verdiği röportajda Rojava'daki YPG'li kadın teröristlere övgüler yağdırdı.

"Kürt kadınlarının mücadelesi benim ülkemde hem bir ilham kaynağı olarak görülüyor hem de Kürt kadınlarına kahraman gözüyle bakılıyor. Kendilerini kurşunların önüne atan kişiler olarak bakılıyor." diyen Martinez, "Tüylerimizi diken diken eden bir şey bu. Kürt kadınlarının mücadelesini de yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı.