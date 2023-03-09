KYK ücret iadesinde flaş gelişme
KYK yurt ücretlerinin iadesi konusunda son günlerde yaşanan tartışmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Gündem 09.03.2023, 11:48
Son dakika KYK ücret iadesi hakkında yeni gelişme... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık yurtlarında 20 Şubat'a kadar olan dönem için ödeme yapanların ücretlerinin iade edileceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir" dedi.
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