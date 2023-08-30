Kutbettin Arzu otelde ölü bulundu
Eski Bakan Kutbettin Arzu, Yalova'daki TBMM'ye ait dinlenme tesislerine ait havuzda ölü bulundu.
Gündem 30.08.2023, 13:47
Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarına tatile gelen 68 yaşındaki Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, tesisin havuzunda ölü bulundu.
Tesis çalışanları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlıkçıların eski bakan Arzu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk verilere göre kalp krizi ihtimali üzerinde durulsa da yapılacak otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli olacak.
Kutbettin Arzu’nun 2015 yılında Ahmet Davutoğlu döneminde kısa süre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı.
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