Kutay Kaleli görevine devam edecek
GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli ve Başkan Yardımcısı Mehmet İzzet Özaydın'ın yeni dönemde de görevlerine devam etmesine oy birliği ile karar verildi.
Gündem 31.03.2022, 08:22
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü'nün (GÜNDER) yeni yönetim kurulu belirlendi, Kutay Kaleli yeniden başkan oldu.
GÜNDER'den yapılan açıklamaya göre, derneğin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli ve Başkan Yardımcısı Mehmet İzzet Özaydın'ın yeni dönemde de görevlerine devam etmesine oy birliği ile karar verildi.
Üç yıl süre ile görevlendirilen yeni yönetim kurulunun belirlendiği genel kurul toplantısında, tüzük değişikliklerinin onaya sunulmasının ardından faaliyet, mali rapor ve denetim raporlarının sunumları ve tahmini bütçe müzakereleri yapıldı.
Yapılan tüzük değişikliği ile Yönetim ve Denetim Kurulu organlarına Etik ve Disiplin Kurulu eklenmesine karar verildi.
Kaynak: AA
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