Kütahya'da termik santralde iş kazası: Bir kişi öldü

Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santralde çalışan Mehmet Samur'un (29) vücudunun bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle kömür numunesi alma makinesine sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Samur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

İşçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.