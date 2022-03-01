Kütahya'da şehit ailesinin evinde yangın

Şırnak'ta 1989 yılında şehit olan Onbaşı Efrahim Yıldırım'ın babası Selim ve annesi Ayşe Yıldırım'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yaşlı çift, yangını fark eden komşuları tarafından evden çıkarıldı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.