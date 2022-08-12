Kütahya'da meteor yağmuru
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen "Perseid Meteor Yağmuru" gözlemlendi.
Gündem 12.08.2022, 07:27
Yılda bir gerçekleşen, halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen Perseid meteor yağmuru, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gökyüzünde gözlemlendi.
En çok bilinen bilinen gök taşı yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında dünyanın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.
Göktaşı yağmurları, bu gece ve yarın hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde izlenebilecek.
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