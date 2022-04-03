Kuşadası-Yunan adaları feribot seferleri yeniden başladı
Salgın nedeniyle iki yıldır yapılamayan Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Yunanistan'ın Sisam ve Batnoz adaları arasındaki feribot seferleri yeniden başladı.
COVID-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Kuşadası-Yunanistan adaları seferlerinin ilki, Kuşadası Limanı'ndan "Sea Star Rhodes" isimli katamaran ve 19 yolcu ile Sisam'a yapıldı.
Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Yunanistan'ın turistik adalarına salgın nedeniyle 2 yıldır feribot seferleri yapılamadığını söyleyerek, "Nisan ayı ile hızlanan kruvaziyer gemi seferleri ile birlikte Sisam ve Batnoz seferinin başlaması ilçe turizminde büyük hareketlilik sağlayacak. 2022 yılı kruvaziyer sezonu, 2 yıldır pandemi nedeniyle büyük sekteye uğrayan ve kazancını turizmden sağlayan Kuşadası esnafının yüzünü güldürecektir" diye konuştu.
Sisam'a nisan ayının sonuna kadar haftada 2 gün feribot seferi düzenlenecek. Yaz sezonun başlamasıyla birlikte sefer sayısı artırılacak.
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