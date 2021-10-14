Kuşadası ve Didim'de 63 göçmen kurtarıldı
Türk sahil güvenlik unsurları Kuşadası ve Didim'de toplam 63 düzensiz göçmeni karaya çıkarttı.
Gündem 14.10.2021, 22:42
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında lastik botlardaki 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, komutanlığa bağlı bot ekipleri, Kuşadası açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 38 kişiyi kurtardı.
Didim açıklarında da motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 25 düzensiz göçmene müdahale edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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