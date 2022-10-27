Kurumların KKM'de vergi istisnası 30 Eylül bilançosu için de uygulanacak

Kurumların, yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı 9 aylık bilançoları için de uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre, şirketler 30 Eylül bilançolarındaki dövizi, yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.