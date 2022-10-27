Kurumların KKM'de vergi istisnası 30 Eylül bilançosu için de uygulanacak
Şirketler, 30 Eylül bilançolarındaki dövizi, yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Gündem 27.10.2022, 08:38 27.10.2022, 08:49
Kurumların, yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı 9 aylık bilançoları için de uygulanacak.
Yeni düzenlemeye göre, şirketler 30 Eylül bilançolarındaki dövizi, yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.
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