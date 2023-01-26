Kurtuluş Savaşı'nın mimarlarından Kazım Karabekir 75 yıl önce aramızdan ayrıldı

Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı tartışılmazdı… Milli mücadelenin en önemli isimlerinden biri olan Kazım Karabekir, sadık bir Türk askeriydi. 75 yıl önce bugün, 66 yaşında aramızdan ayrılan Kazım Karabekir Paşa'yı, kızı Timsal Karabekir anlattı...

Kurtuluş Savaşı’nın mimarlarından, Doğu hattının kahramanlarından… Ömrü cephelerde geçen Kazım Karabekir vefat edeli 75 yıl oldu.

Kazım Karabekir Paşa, Milli Mücadeleyi başlatan komutanlar arasında Anadolu’ya ilk geçen komutandı. Her zaman Mustafa Kemal’in yanında oldu.

Kızı Timsal Karabekir, babasını TRT Haber'e anlattı.

“Paşam diyor, Atatürk’e İstanbul’da kalmakla hiçbir şey elde edemeyiz. Kurtuluşun anahtarı doğudadır. Doğuya gel. Ben 15. Kolordunun başına Erzurum’a gidiyorum. Sizi bütün kolordumla destekleyeceğim.”

Ancak İstanbul hükumeti Atatürk’ün tutuklanması emrini verdi. Ve bunun yapılmasını bizzat Kazım Karabekir'den istedi.

Kazım Karabekir'in kızı şöyle devam etti:

“Hayır, diyor. Ben Mustafa Kemal’i tutuklamam. O, bu vatan için çalışmakta. Fakat Mustafa Kemal tedirgin. Yani her an tutuklanıp İstanbul’a gönderilebilecek. Yaveri koşarak içeriye geliyor. Paşam diyor, Kazım Karabekir, bir bölük süvariyle gelmekte. Kapı açılıyor, Kazım Karabekir, askeri kıyafetiyle sert bir asker selamı çakıyor sivil olan Mustafa Kemal Paşamıza ve diyor ki; paşam dün olduğu gibi bu gün de kolordumla emrinizdeyim. Sizi koruması için bir bölük süvari getirdim. İki dava arkadaşı gözleri yaşlı birbirlerine sarılıyorlar.”

İşte böylelikle Kurtuluş Savaşı’nın temelleri atılmış oldu. Hayatına sayısız askeri başarı sığdırdı...

Ülkenin yetim çocuklarıyla özel olarak ilgilendi

“Çocuklar kutsaldır” dedi. Neredeyse tamamı yıkılmış olan bir ülkenin yetim çocuklarıyla da özel olarak ilgilendi.

Kazım Karabekir’in hayatında çok çok önem verdiği, bayrağı ve vatanının dışında üçüncü önem olarak çocuk davası olduğunu söyleyen Timsal Karabekir, “Savaşlardan en ıstıraplı evlatlar çıkıyorlar. Ve ortada 9 bine yakın yetim evlat var. Kazım Karabekir, onları kolordusunun himayesine alıyor. Ve diyor ki anılarında; hayatta çok başarılarım oldu ama beni en mutlu eden başarım Sarıkamış’ı vatana kavuşturmak ve Sarıkamış’ı bir çocuk kasabası haline getirmektir” ifadelerine yer verdi.

Kazım Karabekir Paşa, 26 Ocak 1948'de Ankara'da vefat etti. Cenazesi, önce Hava Şehitleri Mezarlığı'na defnedildi. Ardından Atatürk Orman Çiftliği'nde oluşturulan Devlet Mezarlığı'na nakledildi.