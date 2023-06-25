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Kurtulmuş'tan "Büyük İslam Medeniyeti" vurgusu

İbn Haldun Üniversitesi 5. Mezuniyet Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Önümüzde büyük İslam medeniyetinin üçüncü büyük yürüyüşünün hazırlıkları var" dedi.

Gündem 25.06.2023, 11:50
Kurtulmuş'tan "Büyük İslam Medeniyeti" vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önlerinde büyük İslam medeniyetinin üçüncü büyük yürüyüşünün hazırlıkları olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi 5. Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu törende bulunmanın kendisi için de onur ve ayrıcalık olduğunu söyledi.

Mezun öğrencilere hayatlarının devamında başarı dileklerini ileten Kurtulmuş, "İbn Haldun Üniversitesi hem eğitim alanında bir başarı öyküsü hem de Türkiye'nin geldiği seviyeyi göstermesi bakımından önemli, örnek, numune bir projedir. Başından itibaren büyük destekleriyle projenin gerçekleştirilmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, mütevelli heyeti üyesi, değerli hayırseverler ve buraya omuz veren bütün değerli bilim insanlarına, sizler adına yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Kurtulmuş, bir iftihar ve başarı öyküsünü hep beraber izlediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın fevkalade önemli bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bilginin, bilimin her şeyden daha önemli olduğu, yeryüzünü ve yeryüzünün ötesindekileri anlamanın insanlık için önemli bir uğraş haline geldiği bir dönemden geçiyoruz. Bilgiye sahip olanlar, bilgiye sahip olmanın ötesinde bilgiyi stratejik olarak yorumlayabilenlerin dünyada çok etkili bir hale geldiğini de fevkalade ciddi bir şekilde gözlemliyoruz. Bugün dünyada bilgi adına her şeyin var olduğu, bilgi üretiminin de en üst seviyede olduğu tarihsel dönemlerden birisindeyiz. Bu bilgi birikimi, bilgideki gelişimden maalesef tam tersine bir istikamette insanların mutsuz, huzursuz ve gerçekten sorunlu bir alanda yaşadıklarını görüyoruz. Bunun esas meselesi bir medeniyet perspektifi içerisinde bilginin analiz edilememesidir."

Bilmenin, insanın kendisine ve çevresine, kainata ilişkin bilgiye sahip olmasından ibaret olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bu esastır, bu olmazsa olmazdır ama bunun üstünde ikinci adımda bilginin insanoğlunun, bütün yaratılanların hayrına olacak şekilde işlenmesi, kullanılmasını sağlamak hikmet dediğimiz alanı oluşturur. Hikmete sahip olmayan bilgi sadece kitabi bir bilgidir. Hikmetle donanmamış bir bilgi, insanlığa faydalı olmayan bir bilgidir. Sadece hikmet de yetmez. Üçüncü aşamada ise bu hikmeti taçlandıran alan, irfan dediğimiz alandır. Yani insanın, ne biliyor olursa olsun, bilimde hangi derinliklere ulaşırsa ulaşsın bildiklerinin Rabbinin bilgisi karşısında, ezeli ve ebedi bilginin karşısında sadece okyanusta bir damla mesafesinde olduğunu bilerek bir sorumluluk hissetmesidir." diye konuştu.

Kurtulmuş, İbn Haldun'un, İslam medeniyetinin tarihteki en büyük şahsiyetlerinden biri olduğunu ifade etti.

Dünyanın hikmet ve irfanla donanmış bir bilgiye sahip olmaya, bu bilgiyi üretebilmeye ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu anlamda İbn Haldun'un ismine yakışır bir büyük üniversite olarak bu üniversitenin dünyada muadilleriyle yarışabilecek bir seviyeye doğru gelmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda ilmi seviyesini çok daha yukarıya çıkararak, hikmetle ve irfanla donanmış gençleri yetiştirerek büyük İslam medeniyetinin ileriye doğru atılımı için de çok önemli fonksiyonlar icra edeceğine inanıyorum. Önümüzde büyük İslam medeniyetinin üçüncü büyük yürüyüşünün hazırlıkları vardır. Bunun için yapmamız gereken de bilginin her türlüsüne sahip olmak, bilginin her türlüsünü hikmetle yoğurmak ve dünyaya büyük alimleri, büyük bilginleri yetiştirirken ne biliyor olurlarsa olsunlar bilgilerinin Rablerinin bilgisi karşısında sadece denizde, okyanusta bir damla su mesafesinde olduğunu öğretecek alçak gönüllülüğü, mahviyetkarlığı öğretmektir. Bu, aynı zamanda üçüncü büyük yürüyüşün merkezinin Türkiye olacağının da önemli göstergelerinden birisidir."

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, çiçeği burnunda bir üniversite olduklarını söyledi.

Gündüz, "Biz üniversite olarak gençlerimizin toplumun yıldızları olmalarını, içine girdikleri her toplumu peşlerine takarak sürükleyen ama o toplumun içerisinde çay şekeri gibi eriyip kaybolan gençler yerine o toplumun önüne geçerek, onları iyiye, güzele doğru yönlendiren lider insan olmalarını hedefliyoruz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan, İbn Haldun Üniversitesi ailesi olarak heyecanlı, mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Lisansta 116, lisansüstünde ise 132 olmak üzere toplamda 248 öğrencinin mezun olduğunu kaydeden Arkan, mezunlara, sürekli öğrenerek kendilerini geliştirmeleri ve yapay zekayı etkin şekilde kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Törene, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, mezun öğrencilerin aileleri ve yakınları katıldı.

#Numan Kurtulmuş
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