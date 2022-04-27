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Kürtlerden Taşnak Garo Paylan'a tepki

HDP’li Garo Paylan’ın sözde “Ermeni soykırımı”nın tanınması için Meclis’e teklif vermesine Kürtlerden tepki var. Karslı kanaat önderi Dağıstan Yıldız, “Ailemden 18 kişi Ermenilerce katledildi. Hepsinin mezarı var. Gelsinler mezarları göstereyim” derken, Daşi aşireti lideri Süleyman Çelik ise, “PKK nasıl küresel güçlerin oyuncağı haline gelip bir Kürt neslini yok ettiyse, geçmişte de Ermeniler oyuna geldi” dedi.

Gündem 27.04.2022, 08:09
Kürtlerden Taşnak Garo Paylan'a tepki

HDP’nin, kanun teklifine vardırdığı kabaran sözde soykırım aşkına, temsil ettiğini iddia ettiği Kürtlerden sert tepki yükseliyor. 1915’de Ermenilerin katliamına maruz kalan Kürtlerin torunları, HDP’yi Ermenilerin temsilcisi gibi hareket etmekle suçluyor. Bölgede HDP’ye yönelik “Kürtlerin mi, Ermenilerin mi partisisiniz” soruları artık daha fazla sorulur oldu. Yeni Şafak’a konuşan bilim insanları ile bölgeden kanaat önderleri HDP’nin yüzüne tarihi gerçekleri bir kez daha vurdu. Tepkiler ise HDP’nin iddia ettiği gibi Kürtleri temsil etmediği noktasında birleşti. İşte o tepkilerden bazıları.

KEPÇE GETİR KATLİAMI GÖR

Karslı Kanaat Önderi Dağıstan Yıldız: “Soykırımdan söz edenler, bizim köyümüze gelsinler. Katliamları yerinde görsünler, kepçeyi getirsin toplu mezarları açsınlar, bir baksınlar. Benim ailemden kalan 18 kişi Ermeniler tarafından katledildi. Hepsinin mezarı var. Gelsinler mezarları göstereyim... Onlar asla Kürtlerin temsilcisi değiller, onlar Kürtlerin düşmanlarıdır. Ermeniler, Kürtleri yurtlarından etti. Ermeniler kaçarken çoluğu çocuğu katlettiler.”

DERTLERİ KÜRTLER DEĞİL

Daşi aşireti lideri Süleyman Çelik: “HDP’nin Kürtler gibi bir derdi yoktur. HDP’nin amacı küresel güçlerin oyuncağı haline gelen örgütüyle beraber Kürtler üzerinden siyasi rant devşirmek, Kürtlerin sırtına basarak siyaset yapmanın peşindedir. PKK nasıl küresel güçlerin oyuncağı haline gelip bir Kürt neslini yok ettiyse, geçmişte de Ermeniler oyuna geldi. HDP’li Kürt milletvekillerinin ‘çıkıp ulan sen ne diyorsun’ demesi lazım. Kürtler sizden bıktı.”

KÜRTLÜKLE ALAKASI YOKTUR

Babat Aşireti Lideri Hazım Babat, “Ermenilerin yaptığı katliamlardan neden kimse bahsetmiyor. Ermenilerin, Kürtlere yaptığı zulmü kimse yapmamıştır. Ermeni soykırımı diye bir şey yok. PKK terör örgütü de Ermenidir, Ermeni yolundan devam ediyor. HDP, Kürtlerin temsilcisi değildir. HDP ancak PKK’nin temsilcisidir, Kandil’in temsilcisidir, Ermeni adına konuşabilir. Hiçbir Kürt, HDP’yi temsilci olarak kabul etmiyor. Ermeni soykırımını asla kabul etmiyoruz, soykırım diyenleri de nefretle kınıyoruz.”

ERMENİ PARTİSİ GİBİ

Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ise şunları söyledi: “Kürt biri olarak, HDP’yi kesinlikle ne Kürt temsilcisi olarak görüyoruz ne de kabul ediyoruz. HDP, Ermenilerin ve PKK’nın temsilcisidir, PKK terör örgütünün bir uzantısıdır. Garo Paylan, Ermeni temsilcisidir. PKK terör örgütü militanlarının bile çoğunun Ermeni olduğunu biliyoruz. Bizim temsilcimiz değildir. Sezgin Tanrıkulu ve Garo Paylan gitsin Ermenistan vatandaşı olsun. Ermenilerin partisi gibi hareket ediyorlar.”

600 bin Kürdü katlettiler

Tarihçi ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı: “1850’lerden itibaren Taşnak ve Hınçak komiteleri Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Doğu Anadolu’da 600 bin civarında Kürdü katletmiştir. Bu şekilde Kürtleri katledenlerin sözcülüğünü yapan bir HDP’nin Kürtlerin temsilcisi olabilmesi mümkün olabilir mi? Bugün Kürtlerin de yoğun olarak yaşadığı coğrafyada devlet kurmak isteyen Ermeni diasporası örgütlerine sözcülük eden, uşaklık eden siyasilerin asla ama asla Kürtlerin sözcüsü olması söz konusu değildir. HDP, Ermenilerin yaptıklarının bu şekilde üstünü örtüyor. HDP’nin Ermeni diasporasının emrine, hizmetine girmesinden başka bir şey değildir. HDP’liler bilmiyor mu, Ermenilerin en çok Kürtleri katlettiğini. Ermeni iddialarının dillendirilmesi Kürtlere ihanettir. Çıkar uğruna Kürtlere ihanettir, Kürtleri satmaktır.

HDP’nin yaptığı ihanettir

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammed Zahid Kuldaş: “Ermeniler soykırıma uğramış olsaydı bugün bir devletleri olmazdı. Bu siyasal düşüncenin nereden beslendiği belli. Bu ifadeleri kullananların hangi odakların maşaları olduğu ortada. İlk bunu gündeme getiren ülkelerin başında Fransa gelir. Fransa’da Ermeni lobisinin etkisi altında olan bir ülke. Kürtler asla soykırım yapmadı. Kürtler yıllarca Ermenilerle aynı toprakları Osmanlı devletinin adaleti altında beraber yaşadılar. Fakat Ruslar bu bölgeye geldiğinde, Rusların tahrikiyle Ermenilere öncülük edip, Kürtlerin köylerini yaktılar, kadınlara zarar verdiler, çocuklara zarar verdiler. Soykırım ifadesi sadece siyasal ve dünya kamuoyunda Türkiye’yi sıkıntıya sokmak için ortaya atılmış bir iddiadır. Bu milletvekilleri kesinlikle onların maşaları. Bu siyasal düşüncenin de kesinlikle Kürtleri temsil ettiğine inanmıyorum. Kürtlere de bir ihanettir. Eğer Kürtler soykırım yaptıysa Garo Paylan, güya kendi iddialarıyla Kürtleri temsil eden bir partide nasıl yer alıyor.”

PKK katliamı için de önerge versin

HDP’li Garo Paylan’a “PKK’nın katliamları için de önerge ver” çağrısı yapan Araştırmacı-Yazar Mahmut Kılınç ise şunları söyledi: “Garo Paylan’ın sırtını dayadığı PKK’nın 40 yıllık katliam bilançosu da araştırma konusu olmalı. Merak ediyorum acaba PKK’nın 40 yıllık katliamları için de Garo Meclis’e araştırma önergesi verecek mi? Daha önce PKK tarafından haritadan silinen Pınarcık, Zaxuran, Cevizdali, Susa Başbağlar, Dürümlü vb. onlarca köy ve hunharca katledilen 10 binlerce kadın, çocuk ve yaşlı Kürt vatandaşı için Garo ve partisi neden şimdiye kadar bir araştırma önergesi vermedi. Garo Paylan ve partisinin amacı Ermenilerin haklarını savunmak değil, Ermeni meselesi üzerinden batıya şirin görünmektir.”

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