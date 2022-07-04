banner38

Kurtlar Vadisi'nin Eren'i HDP'de

Oyuncu Kerem Fırtına, HDP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Danışma Kurulu'na girdi.

Gündem 04.07.2022, 18:23
Kurtlar Vadisi'nin Eren'i HDP'de

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Eren Eylül karakterini oynayan Kerem Fırtına, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Girişimci Merkezi'nde düzenlenen "Diyarbakır Sinema Buluşması"na katıldı.

Diyarbakır'da cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Paylaşımına, "Ne diyebilirim ki. Buluşmaların en kıymetlisi" notunu düşen Fırtına, dün de HDP'nin kritik listesinde yer buldu.

Kerem Fırtına'nın katıldığı buluşmada kürt sorununun çözümüne katkı sunmak isteyen isimler adı altında bir danışma kurulu oluşturuldu. Oyuncuda bu listede yer aldı.

HDP'nin danışma kurulunda Kerem Fırtına haricinde Erdoğan Aydın, Ayşe Erzen, Akın Birdal, Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Sakık gibi isimler de yer aldı.

KEREM FIRTINA KİMDİR?

Kerem Fırtına, 23 Eylül 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini İstanbul 'da tamamladı. Lise yıllarında tiyatroya merak saran Kerem Fırtına, oyuncu okulunda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1999 yılında Kenan Evren Anadolu Lisesini tamamladı, aynı sene İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Üniversiteden mezun olduktan (1999) sonra Şahika Tekand Studio Oyuncularından 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Bir süre radyo tiyatrosu yaptı. Bir arkadaşının yaptığı oyunculuk başvurusuna tesadüfen eşlik etmesiyle Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz ve dizinin o zamanki yönetmeni Osman Sınav ile tanıştı ve dizide oynamaya başladı.

2000 yılında TRT'de Martılar ve İstanbul adlı TV filminde oynadı, aynı zamanda o filmin senaryo asistanlığını da yaptı. Ardından Üvey Baba adlı dizinin son bölümlerinde boy gösterdi. Oyunculuk alanında ismini Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Eren Eylül rolü ile duyurdu ve büyük bir çıkış yaptı.

2015 yılında reyting rekoru kıran Karadayı dizinde oynadığı "Savcı Adnan" rolüyle daha çok tanındı. Son olarak Kiralık Aşk dizisinde "İsmail " rolüyle oyunculuk performansını sergilemektedir. Sanatçı, halen Pana Film'de oyuncu ve cast direktor asistanı olarak çalışıyor.

DİZİ VE FİLMLERİ

Esrarlı Gözler

Üvey Baba

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi Terör

Kollama

Bu Kalp Seni Unutur mu?

Kiralık Aşk

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi

Son Çıkış

Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi

Karadayı

Aşk Ağlatır

Fatmagül'ün Suçu Ne?

Konak

Oda

Martılar ve İstanbul

Kaynak: Yeni Şafak
#kerem fırtına #HDP #danışma kurulu
Yorumlar (0)
banner35
28
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23