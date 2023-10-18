Kürecik Üssüne baskın girişimi engellendi

Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi. Grup daha sonra araçlarıyla konvoy yaparak Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı. Jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi yanında toplanan bir grup, İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi. Türk ve Filistin bayrakları sallayan grup, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı. Grup daha sonra araçlarıyla konvoy yaparak Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı. Kürecik yol ayrımında jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

VALİ DE BÖLGEYE GELDİ

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın bölgeye gelerek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. Grup daha sonra dağıldı.