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Kurbanlıklar hakkındaki bütün bilgiler burada

Kurbanlıklar hakkındaki bütün bilgilerin bir arada bulunduğu uygulama yayınlandı.

Gündem 20.06.2023, 10:04
Kurbanlıklar hakkındaki bütün bilgiler burada

Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması 'Tarım Cebimde' üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgileri sorgulanabiliyor.

Milyonlarca vatandaş kurbanlık almak için arayışa girdi.

Bu kapsamda alınacak kurbanlıkların taşıyacağı şartlar, kurbanlıkların fiziki ve sağlık durumları da alıcının merak ettiği konular.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sevklerinin başlaması nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yol denetimlerini artırırken, kurban satış yerlerinde hizmetlerin aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tüm bilgiler Tarım Cebimde'de

Vatandaşlar da satın almak istedikleri kurbanlık hayvanların bilgilerini 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması üzerinden sorgulayabiliyor.

Vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması 'Tarım Cebimde' üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabiliyor. 'Tarım Cebimde' uygulamasını mobil cihazlarına indiren vatandaşlar, tüm kullanıcılara açık küpe sorgulama özelliğiyle küpe numarasını girerek büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar ile ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşabiliyor.

Denizli Ticaret Borsası Hayvan Pazarı'nda denetim gerçekleştiren Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü sağlık personelince, üreticiler ziyaret edilerek Tarım Cebimde mobil uygulaması hakkında bilgilendirildi.

"Tüm desteklemeleri buradan takip edebiliyorum"

Yetiştirici Yunus Demir, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Tarım Cebimde'nin kendilerine pek çok kolaylık sağladığını belirten Demir, "Bakanlığımızın yapmış olduğu Tarım Cebimde uygulamasıyla Tarım İlçe Müdürlüklerine gitmeden Bitkisel Üretim ÇKS bilgilerim ve belgelerimi ayrıca tüm desteklemeleri buradan takip edebiliyorum. Hayvansal Üretimde küpe sorgulaması, hayvan varlık listesi doğum ve ölüm bildirimi hepsini buradan yapabiliyorum. Bakanlığımıza verdiği desteklerden ve bize kazandırmış olduğu bu kolaylıktan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Ayrıca uygulamadaki bitkisel ve hayvansal üretim sekmelerinde birçok konuyu bulabilen üreticiler, başta Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgileri olmak üzere geçmiş yıllara ait hibe ödemelerine ulaşabiliyor.

Yıl içerisinde yapılan destek ödemelerinin takvimi, sunulan hizmetlere ait eğitim ve yayın çalışmaları ile e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlere erişim sağlayabilen üreticiler, birçok işlemi tarım ve orman müdürlüklerine gitmeden gerçekleştirebiliyor.

Kurbanlık fiyatları nasıl?

Kurban pazarlarında hararetli pazarlıklar, heyecanlı alışverişler sürüyor.

Kurban alışverişinin en yoğun olduğu şehirlerden biri de megakent İstanbul...

İstanbul'da kurulan kurban pazarlarında bok boy, kilo kilo kurbanlıklar alıcı bekliyor.

Ortalama fiyatlar 60-100 bin TL

Ortalama ağırlıkta büyükbaş hayvan fiyatları 60-100 bin bandında yer alıyor.

Hisse başı 12-15 bin TL

Bu sayılara göre büyükbaş 1/7 hisse fiyatı ortalama 12-15 bin TL aralığında seyrediyor.

Bu durumda hisse başı 20 ila 23 kg arasında bir et miktarına karşılık geliyor.

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