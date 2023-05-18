'Kurbanlar' bu yıl deprem bölgesine

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, “Yaşadığımız asrın felaketi sebebiyle bu sene deprem bölgesine ve yurtiçine öncelik vereceğiz.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Vekaletle Kurban Hizmetleri Çalıştayı”na katıldı.

Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Erbaş, İslam’ın, ibadetlerden aile hayatına, ticaretten sosyal hayata kadar her bir uygulamasının, tevhit inancı ekseninde vahdeti temin etmeye yönelik olduğunu belirterek, kurban ibadetinin de en büyük hikmetlerinden birisi olduğunu ifade etti.

“Kurban, sosyal adaletin ve dengenin teminine katkı sunan bir ibadettir”

Başkan Erbaş, kurban ibadetinin, bireysel, toplumsal ve evrensel boyutta pek çok hikmeti barındırdığına işaret ederek, şöyle konuştu:

“Kurban, özü itibariyle bireysel bir eylem olmakla birlikte sonuçları bakımından toplumsal boyutu da bulunan bir ibadettir. Bu yönüyle kurban, toplumun farklı kesimleri arasında sevgi ve saygı köprüleri kuran, ihtiyaç sahipleriyle zenginleri buluşturan, sosyal adaletin ve dengenin teminine katkı sunan bir ibadettir. Müminler arasında kardeşlik şuurunun pekişmesine, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan bir ibadettir.”

Kurban organizasyonu sayesinde Müslümanların uzak coğrafyalardaki kardeşleriyle yakınlaşma ve bütünleşme imkanı bulduğunu dile getiren Başkan Erbaş, “Savaşların, işgallerin, afet ve felaketlerin yaşandığı bölgelere ulaşma, oradaki mazlum ve mağdurların sıkıntılarını hafifletme ve onlara umut ışığı olma fırsatı yakalıyoruz.” dedi.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının, kurban ibadeti hususunda da milletine en güzel şekilde rehberlik ettiğini belirterek, “Kurban kesebilir durumda olan vatandaşlarımızın bu müstesna ibadeti en doğru yöntemle ve en güvenli biçimde yerine getirebilmeleri için özveriyle çalışmakta, başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık için hizmet üretmektedir. ‘Dünyayı iyilik değiştirecek’ inancıyla yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfımız, milletimizin kurban vekaletlerini emanet bilinciyle teslim almakta, kurban kesimlerini dinimizin esaslarına uygun bir şekilde büyük bir titizlik ve şeffaflık içinde gerçekleştirmektedir.” diye konuştu.

“Dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara da milletimizin iyilik elini uzatmaya devam edeceğiz”

Türkiye Diyanet Vakfı’nın vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Başkan Erbaş, “Yaşadığımız asrın felaketi sebebiyle bu sene deprem bölgesine ve yurt içine öncelik vereceğiz. Buralardaki mağdur olan kardeşlerimizin acılarını hafifletip bayram sevinçlerini çoğaltmanın gayreti içinde olacağız inşallah. Bununla birlikte ülkemizin diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ve bütün dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara da milletimizin iyilik elini uzatmaya devam edeceğiz. Dünyanın öyle yerleri var ki bir yıl boyunca Türkiye’de ki Müslüman kardeşlerinin kurban ikramını bekleyen milyonlarca belki de milyar civarında fakir fukara, garip, mazlum, mağdur insan var. Onları görmezden gelmek bizlere yakışmaz. Bu el, ırkına, rengine, diline, mezhebine ve hatta inancına bakılmaksızın tüm insanlığa uzanmaktadır.”

Başkan Erbaş, ibadet olması açısından vekaletle kurban organizasyonlarının son derece hassas ve şeffaf bir şekilde yürütülmesinin elzem olduğuna vurgu yaparak, “Başta Başkanlığımız olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın (STK) belirli bir saha tecrübesi kazandıklarını söyleyebilirim. Ancak, takdir edersiniz ki yurt içi ve yurt dışında bu kadar kapsamlı bir şekilde yürütülen bir organizasyonda her yıl yeniden ciddi ve kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır.” açıklamalarında bulundu.

Çalıştaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan uzmanlar ile yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu çalışmaları yürüten STK temsilcileri katıldı.