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Kurban Bayramı tatili için gözler Beştepe'de

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kaç gün tatil olacağına yönelik tartışmalar da başladı. Turizm sektörü temsilcileri 9- 12 Temmuz tarihlerindeki Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü arasındaki 13- 14 Temmuz günlerinin de dahil edilerek tatilin 9 güne çıkarılması çağrısında bulunurken, iş dünyası temsilcileri ise tatilin 9 güne çıkarılmasına karşı çıkarak ekonomiye olumsuz yansımaları olacağı yönünde uyarıda bulunuyor.

Gündem 27.06.2022, 15:26
Kurban Bayramı tatili için gözler Beştepe'de

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplanıyor. Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda Kurban bayramı tatilinin süresi de ele alınacak.

Bayram, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor.

Aynı hafta Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil. Bu nedenle "Bayram tatili dokuz güne çıkar mı?" sorusu da gündemde.

SANAYİCİ 9 GÜNLÜK TATİL İSTEMİYOR

Turizm sektörü temsilcileri bayram tatilinin birleştirilerek 9 güne çıkarılması yönünde çağrıda bulunurken iş dünyası temsilcileri ise tatilin 9 güne çıkarılmasına karşı çıkıyor.

Kurban Bayramı arifesine denk gelen 8 Temmuz Cuma günü yarım gün 9, 10, 11 ve 12 Temmuz günleri ise tam gün resmi tatil olacak.

TANIMLANMIŞ GÜNLER DIŞI TATİLİ UYGUN GÖRMÜYORUZ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üretim ve ihracata en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde, tanımlanmış günler dışında tatil yapılmasını uygun görmediklerini açıkladı.

SANAYİDEKİ HIZI KESECEK

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla uzun bir tatil arası vermenin günümüz şartlarında sanayideki hızı keseceğini ve ekonomiye olumsuz yansımalarının olacağını belirtti.

ASKON Genel Başkanı Aydın konuya ilişkin şunları söyledi;

Pandeminin tesiri ve Ukrayna-Rusya savaşı. Bugün küresel çapta ekonomilerde çok ciddi dalgalanmalar oluyor. Ayakta durabilmek adına üretim hız kesmemeli. Bunun yolu da çalışmaktan geçiyor. Özellikle pandemideki durağanlığın yaralarını bir an önce sarmamız gerekmektedir. Sanayide çarklar uzun süreli bir Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yavaşlar ise maalesef yine rekabette ve arzulanan hedeflere ulaşmada zorluklar yaşayacağız. Mayıs ayını 19 milyar dolar seviyesinde bir ihracat ile kapattık. 20 milyar dolarların altına düşmemiz gerekmektedir. Bu sebeple bu yıl her kesimden anlayış bekliyor, üretim çarklarımızın yavaşlamaması, ülkemize ekonomik girdilerin azalmaması gayesi ile Kurban Bayramı tatilinin 9 gün değil 4,5 gün ile sınırlandırılmasının iş dünyası olarak yerinde bir karar olacağı görüşünü belirtiyor ve bu konuda alınacak kararı da destekleyeceğimizi belirtiyoruz.

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