Kur'an Kursu'na çirkin saldırı
İstanbul Kadıköy'de bir kadın Kur'an Kursuna saldırı düzenledi. Saldırı anı görevliler tarafından saniye saniye kameraya kaydedildi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Kur'an Kursuna yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştirdi.
Kadıköy'de bir kadın, çocukların istismar edildiğini ileri sürerek Kur'an Kursu'nun camlarına tekme atıp kırdı.
Görgü tanığı Rıdvan Elalmış, "Kur'an Kursu'nu burada istemiyorlar. Daha öncede 'sizi burada barındırmayız' diye söylüyorlardı. Camdan kendisine ne yapıyorsun diye bağırdım, 'burada çocuk istismar ediyorlar ses çıkarmıyorsunuz ama ben cam kırıyorum bana bağırıyorsunuz' dedi" şeklinde konuştu.
Kadıköy'de Rasimpaşa Mahallesi'nde bulunan bir Kur'an Kursu'nda meydana gelen olayda bir kadın çocukların istismar edildiğini iddia edip, Kur'an Kursu'nun camlarına tekme atarak kırmaya başladı.
Hakaret savurarak el hareketleri yapan kadın, camları kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise içeride bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görgü tanığı Rıdvan Elalmış, "Saat 17.00 sıralarıydı burada bir kalabalık sesi duydum ve cama çıktım baktım bir bayanın camları tekmeleyerek yerdeki taşlar ile camları kırmaya çalıştığını ve burayı taciz ettiğini gördüm. Devamlı olan şeyler. Kur'an Kursu'nu burada istemiyorlar. Daha öncede 'sizi burada barındırmayız' diye söylüyorlardı. Camdan kendisine ne yapıyorsun diye bağırdım, 'burada çocuk istismar ediyorlar ses çıkarmıyorsunuz ama ben cam kırıyorum bana bağırıyorsunuz' dedi. Kendisinden şikayetçi olduk. Çocuklar içeride eğitim görüyordu korkudan dışarı bile çıkamadılar" dedi.
Kadıköy'de bir kadın, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı resmi Kuran Kursu'na tekmelerle saldırarak camlarını kırdı— EHA MEDYA (@eha_medya) April 4, 2023
▪️Saldırıyı gerçekleştiren kadın, orada bulunanlara küfür ederek el hareketinde bulundu.pic.twitter.com/nWSlewLqBc
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