Kur korumalı mevduat hesaplarında süre uzatıldı

Mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı desteklenmesine ilişkin kararda yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı.

Karara göre kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının süresi 1 yıl uzatıldı.

Böylece 31 Aralık 2023 tarihine kadar açılan hesaplar da kur korumalı mevduat desteklerinden yararlanabilecek.