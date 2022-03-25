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"Kur'an-ı Kerim'in ilkelerini oluşturan değerleri küçük yaşlarda çocuklarımıza öğreteceğiz"

Ankara'da yapımı tamamlanan Ayşe Hatun Camisi'nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Her caminin yanında 4-6 yaş Kur'an kursu açmaya gayret ettiklerini dile getirerek "Çünkü 4-6 yaşındaki çocuklarımıza Allah, İslam, peygamber, sevgi, saygı, dürüstlük gibi evrensel değerler dediğimiz aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de ilkelerini oluşturan bu değerleri küçük yaşlarda çocuklarımıza öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Gündem 25.03.2022, 17:57
"Kur'an-ı Kerim'in ilkelerini oluşturan değerleri küçük yaşlarda çocuklarımıza öğreteceğiz"

Erbaş, Ankara'da yapımı tamamlanan Ayşe Hatun Camisi'nde okuduğu "Ailemiz: Sevgi, Rahmet ve Güven İklimimiz" konulu hutbede, aileye yönelik değerlerin istismar edildiği, aile kurumunun nice tehlikelere maruz kaldığı ve itibarsızlaştırıldığı günümüzde ailenin kıymetinin farkına varılması gerektiğini ifade etti.

İnsanların aile hayatında ve bütün yaşantıda, İslam'ın hayat veren ilkelerinden bir an olsun ayrılmaması gerektiğini belirten Erbaş, şunları söyledi:

"Göz aydınlığı yavrularımıza, hayat arkadaşı eşlerimize, varlık vesilesi anne babalarımıza huzur ve sükunet veren bir aile ortamı sunalım. Unutmayalım ki huzurlu bir aile, 'merhamete açılan ve şiddete kapanan kapı' ile mümkündür. Yine unutmayalım ki şu kısacık dünya hayatında ailemizden daha fazla bizi düşünen, bize emek veren kimse yoktur. İyi davranışımızı, vicdanlı ve insaflı duruşumuzu en çok hak eden onlardır."

"Camilerimizi gençlerle çocuklarla derslerle donatmaya çalışacağız"

Cuma namazını kıldırmasının ardından caminin açılış töreninde konuşan Erbaş, camilerin Kabe'nin, Mescid-i Nebevi'nin şubesi olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed'in, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde yaptığı ilk işlerden birinin, mescit inşa etmek olduğunu anımsatan Erbaş, "Elhamdülillah bizim ülkemizde şu an itibariyle 90 bin camimizde minareler yükselmektedir. Bu vatanımız için en büyük hazinedir, kazanımdır. İnşallah camilerimizin sadece duvarlarını, minarelerini yükseltmekle kalmayacağız, içini de gençlerle çocuklarla derslerle donatmaya çalışacağız. Bunun için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Her caminin yanında 4-6 yaş Kur'an kursu açmaya gayret ettiklerini dile getiren Erbaş, "Çünkü 4-6 yaşındaki çocuklarımıza Allah, İslam, peygamber, sevgi, saygı, dürüstlük gibi evrensel değerler dediğimiz aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de ilkelerini oluşturan bu değerleri küçük yaşlarda çocuklarımıza öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, konuşmasının ardından caminin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülke genelindeki camilerde hutbede ailenin önemine değinildi

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı"nın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da cuma hutbesinde, ailenin önemi ve kadına şiddetle mücadele konularına değindi.

"Ailemiz: Sevgi, Rahmet ve Güven İklimimiz" konulu hutbe, ülke genelindeki tüm camilerde okundu.

Kaynak: AA
#diyanet işleri başkanı #Ali Erbaş #hutbe
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