Kuleden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu gözetleyen İsrailli çift tutuklandı

Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çiftin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'da geçen yıl açılan Çamlıca Kulesi'nde görevli bir personel, "restoran bölümüne gelen İsrailli N.O ve M.O adlı evli çift ile Türk vatandaşı İ.A'nın, kule pencerelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çekip birbirlerine gösterdikleri" yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüphelileri, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına aldı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına götürülen şüphelilerin başsavcılıkça ifadeleri alındı.

İfade işlemlerinin ardından şüpheliler, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerin bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.