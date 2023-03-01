Küçüğünden büyüğüne yüzlerce İslami STK bölgede

Sivil toplum kuruluşları (STK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, çok sayıda vakıf ve derneğin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları afetzedelere destek için çalışıyor.

Çok sayıda kuruluş, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'e yardım ulaştırdı.

Yardım kuruluşları, 10 ilde hem yıkıntılarda arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor hem de farklı noktalara kurulan aşevleri, mobil mutfaklar, ikram araçları ve mobil fırınlarla depremzedelere hizmet veriyor.

Türk Kızılay 18 bin personeliyle yaraları sarmaya çalışıyor

Depremin hemen ardından kan bağışı çağrısı yapan Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde farklı noktalara aşevi, mobil mutfak ve ikram araçları yerleştiren kurumun depremzedelere yönelik beslenme desteği sürüyor.

Kızılay, 4 bini profesyonel, 14 bini gönüllü olmak üzere 18 bin personeliyle deprem bölgesinde çalışıyor.

Ağırlıklı olarak depremzedelerin beslenme hizmetlerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunan Kızılay, arama kurtarma ekipleri ile diğer çalışan ve gönüllülere de beslenme desteği sağlıyor.

Kızılayın koordine ettiği Afet Beslenme Grubu'nda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleriyle birlikte bölgede saat 12.00 itibarıyla 5 aşevi, 199 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 5 mobil fırın ve 21 sahra mutfağı hizmet veriyor.

Afet Beslenme Grubu şu ana kadar yaklaşık 5,6 milyon kap sıcak yemek, 1,2 milyon kap çorba, 6 milyon litre su, 6,1 milyon ekmek ve 3,5 milyon ikramlık malzemeyle beslenme hizmeti verdi.

İHH 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgesinde

Toplam 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgesinde bulunan İHH'nin arama kurtarma ekipleri, depremin ilk gününden bu yana yüzlerce kişiyi enkazdan kurtardı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve 184 koordinasyon görevlisi de vakfın illerdeki çalışmalarını koordine etmek üzere bölgede bulunuyor.

İHH, 1728 kişiden oluşan acil yardım dağıtım ekibiyle gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda deprem bölgesine yardımlar ulaştırıyor. Vakıf, bölgedeki 364 bin 850 kişiye sıcak yemek dağıttı. 2 mobil aşevi de depremden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımına devam ediyor.

Ayrıca gıda, bot, mont, çocuk bezi, un, su gibi ürünlerin bulunduğu 166 tır, depremden etkilenen illere gönderildi.

İHH, depremzedelere 3 bin 633 battaniye, 1568 çocuk ve yetişkin montu dağıttı. Bölgeye, 597 sünger yatak götüren vakıf, 31 barınma çadırı ile 2 sağlık çadırı kurdu.

Ayrıca İHH, bölgeye 482 bin 291 ekmek, 6 bin 959 koli su, 3 bin 469 kumanya paketi, 9 bin 765 paket hijyen malzemesi, 2 bin 169 koli muhtelif gıda, 5 bin 38 konserve gıda ve 1,4 ton patates ulaştırdı.

İHH'den depremzede çocuklara psikososyal destek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, depremde evi yıkılan aileleri, Hatay'daki Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde ağırlıyor. Vakıf, depremzede çocuklar için kampüste psikososyal destek çalışması yürütüyor.

İHH psikoloğu Şevket Kalkan, bini çocuk olmak üzere 2 binden fazla depremzedenin kampüste misafir edildiğini aktardı.

İHH'nın Adıyaman'daki yardım faaliyetleri

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, depremlerden etkilenen ve 12 gündür fırınlar kapalı olduğu için ekmek ihtiyacı başka şehirlerden karşılanan Adıyaman'da bir fırın ile anlaşarak yeniden hizmete açtı.

Ekmek üretimi için gerekli malzemelerin yanı sıra bir doğal gaz tankı ve 10 bin litre kapasiteli su deposunun da temin edildiği fırında, günde 16 bin kişiye ekmek dağıtılıyor.

Fırının bulunduğu caddenin karşısında İHH'nın açtığı aşevinde de günde 12 bin 500 kişiye sıcak yemek ikram ediliyor.

TÜGVA, 81 ildeki temsilciliklerinde topladığı yardımları bölgeye ulaştırıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından diğer tüm faaliyetlerini durdurarak, Valilik Sosyal Destek gruplarına destek verme kararı aldığını duyuran Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 81 ildeki temsilciliklerinde topladığı yardımları, AFAD koordinasyonuyla ihtiyaç bölgelerine ulaştırıyor.

TÜGVA İl Temsilcilikleri ve yurt binaları 7/24 esasıyla çay, sandviç, sıcak çorba ve ısınma hizmeti veriyor.

Depremlerin ardından şarj ve ısınma ihtiyacını karşılayan "Seyyah İcathane" tırını Kahramanmaraş'a gönderen TÜGVA, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gönüllü, STK'lar ve AFAD iş birliğiyle yardımları afetzedelere ulaştırıyor.

Vakfa bağlı 81 il 571 ilçe teşkilatının, afet bölgelerinde yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşabilmesi için sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirici paylaşımlar yapılıyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş'a yollanan tır, "Enerji Noktası" ve "Koordinasyon Merkezi" olarak Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi önüne konuşlandı.

Jeneratörlü tır sayesinde depremzedeler telefonlarını şarj edip yakınlarına ulaşabiliyor.

Tırın yanında bulunan destek çadırı ile depremzedelere sıcak yemek, su, bebek maması, bebek bezi, ekmek, giysi gibi çevreden gelen yardımlar dağıtılıyor. Ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda araçlarla çevredeki ailelere yardım ulaştırıyor.

Hatay ve Adıyaman'da da kurulan çadırlarda depremzedelere destek veriliyor.

Sivas, Kayseri, Adana, Konya, Trabzon, Kars, Antalya, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da bulunan TÜGVA yurtlarında da ihtiyaç duyulması durumunda konaklama hizmeti sağlanıyor.

TÜRGEV, gıda ve insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) de personeli, öğrenciler ve gönüllüleriyle afet bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre 950 yastık, 2 bin 950 pike, 1291 yorgan ve battaniye, 1340 nevresim, 6 bin 964 çorap, 222 elektrikli soba, 350'şer takım kadın, erkek ve kız çocuk kıyafeti, 1500 plastik tabak-çatal-kaşık ve 150 çift ayakkabı bölgeye gönderildi.

Ayrıca, 10 bin sandviç, 1828 paket helva, 1008 kakaolu fındık kreması, pekmez, zeytin, 1038 paket peynir, 1158 bebek maması, 150 koli kakaolu kek, 200 koli meyve suyu, 300 koli su, 100 koli kraker, 2 bin 608 litre sütün yanı sıra 725'er koli farklı boyutlarda bebek bezi, 500 koli ıslak mendil, 1000 koli hijyen ürünü de insani yardımlar kapsamında bölgeye ulaştırıldı.

Vakıf tarafından, yıkılan Hatay AFAD merkezi için 500 şarj edilmiş powerbank, 4 dizüstü bilgisayar, 2 yazıcı, 5 koli A4, 160 set ofis ve kırtasiye malzemesi de gönderildi.

Malatya ve Adıyaman AFAD'a, arama-kurtarma çalışmalarına destek için 2 tanker mazot ulaştıran vakıf, Kahramanmaraş Elbistan'a günlük 1000 kişilik yemek üretim imkanına sahip seyyar mutfak gönderdi. Vakıf, Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da depremzedelerin tahliyesi için 5 otobüs tahsis etti.

TÜRGEV personeli deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katılıyor ve deprem bölgesine giden malzemelerin toplanması, hazırlanması, paketlenmesi ve yüklenmesinde görev alıyor.

Ensar Vakfı, yurtlarını depremzedelere açıyor

Depremin ilk saatlerinden itibaren Türkiye genelindeki 150 şubesiyle seferberlik başlatan Ensar Vakfı, ilk etapta gönüllü kurtarma yapabilecek kişilerin, AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bölgeye ulaştırılmasını sağladı.

Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki yurtlarda durum tespitinde bulunan vakıf, buradaki öğrencilerin güvenli yerlere tahliyesi için çalışma yaptı.

Öğrencilerin memleketlerine ulaşımını da sağlayan vakıf, 20 yabancı uyruklu öğrenciyi de Bingöl yurduna yerleştirdi.

Antalya, Kayseri, Rize ve Bingöl'de bulunan yurtlarında deprem bölgesinden bu bölgelere gelip kalacak yeri olmayanları misafir eden vakıf, üniversitelerin yıl sonuna kadar çevrim içi eğitime geçmesiyle Türkiye genelindeki 6 bin 590 yatak kapasitesine sahip 62 yurdunda depremzedeleri misafir etmek için hazırlıklara başladı.

Genç Ensar ekibi ise depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklara ulaştırmak amacıyla hayırseverlerden topladıkları oyuncaklar ve bölgedeki acil ihtiyaçlardan ateş düşürücü ilaçları da bölgeye ulaştırdı.

Cansağlığı Vakfı 125 kişilik ekibiyle bölgede depremzedelere psikolojik danışma, destek ve yardım hizmetleri veriyor

Cansağlığı Vakfından yapılan açıklamaya göre vakıf, psikiyatrist ve ruh sağlığı uzmanlarından oluşan 125 kişilik ekibiyle depremzedelere psikolojik danışma, destek ve yardım hizmetleri veriyor.

Vakfın uzmanları ve gönüllüleri hastane, çadır kent, okul ve parkları ziyaret ederek fiziksel ve psikososyal ihtiyaçları belirledikten sonra afetzedelere destek sağlıyor.

Sahada görev yapan uzmanların yüz yüze verdiği destek dışında vakıf merkezinin telefonu ve 0533 7895146 numaralı WhatsApp hattından da 24 saat ücretsiz psikolojik danışma, destek ve yardım hizmeti veriliyor.

Deprem bölgesindeki gönüllüler, broşürlerle depremzede vatandaşları Cansağlığı Vakfının hizmetleri konusunda bilgilendiriliyor.

Ayrıca işitme cihazı, walker, baston gibi medikal ihtiyaçlar da vakıf tarafından karşılanıyor.

Beşir Derneği bölgede 2 bin 500 kişilik ekiple destek veriyor

Beşir Derneği de afetle mücadele çalışmaları kapsamında, bölgede 60 lokasyonda 224 hizmet aracı ve 2 bin 500 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor.

Dernek, deprem bölgesinde 161 bin 200 kişiye yemek, 86 bin 677 kişiye ikramlık yiyecek, 138 bin 701 su ve içecek desteği sağlarken, bölgeye toplam 137 bin 949 acil ihtiyaç malzemesi ulaştırdı.

Derneğin arama-kurtarma ekibinin, depremin 38. saatinde Malatya'da bir binanın enkazından 19 yaşındaki genci kurtardığı öğrenildi.

Anadolu Federasyonu 7 bin personelle sahada

Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir, AA muhabirine, sadece kendilerine bağlı federasyon ve vakıflar içinde sahada çalışan yaklaşık 7 bin, kriz masasında ise 400'ün üzerinde gönüllü genç olduğunu söyledi.

Hem federasyon hem de vakıf olarak Türkiye'nin yaşadığı afetlerde aktif yer aldıklarını, depremin ilk anında kriz masası oluşturduklarını belirten Aldemir, "Burada bilgiler toplanıyor ve iş bölümü yapılarak işler yürütülüyor. Sahadan gelen ihtiyaçları ekiplerimiz alıyor, toparlıyor, yerinde tespit ederek sağlaması yapılıyor. Başka bir ekibimiz bu ihtiyaçları gidermek için gönüllülerimizle operasyonları gerçekleştiriyor. Mesela Pazarcık ilçesinde bir bebeğin maması yok, o bebeğe mamayı ulaştırıyoruz. Hatay'daki annenin bir sıkıntısını gideriyoruz." diye konuştu.

Federasyon, 171 binden fazla yardım malzemesini depremden etkilenen bölgelere ulaştırdı.

AHBAP Derneği bölgedeki çalışmalara destek oluyor

Sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan AHBAP Derneği, depremin ardından bölgeye intikal ederek yardım çalışmalarına destek oldu.

Diğer AHBAP gönüllüleri de başta AFAD olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile koordine olarak sahada çadır kurulumu, gıda ve kıyafet içeren yardım kolilerinin dağıtımı ve enkaz altında kalan vatandaşların yer tespiti gibi çalışmalara katkı sağladı.

Deprem bölgesi için bağış kampanyası başlatan dernek, yardımseverlerin topladığı yardımların afet bölgesine ulaşması ve ihtiyaç sahiplerine aktarılması konusunda yine kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde hareket etti.

AHBAP Derneği, depremzedelerin günlük temel ihtiyaçlarının tamamını karşılamak için 2 bin konteynerin bölgeye gönderimi konusunda Hatay Valiliğinden izin aldı.

ÖNDER 600 imam hatip derneğiyle deprem bölgesinde

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye'nin 81 ilinde yer alan 600 imam hatip derneği ile deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyor.

Depremin ardından organize olan dernek, ÖNDER Yönetim Kurulu üyeleri, Öncü Spor Kulübü Yönetimi ile ÖNDER Gençlik birimlerinden ekipler ve gıda, su, arama kurtarma malzemeleriyle afet bölgesine ulaştı. Ekipler, bir yandan Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katıldı bir yandan da insani yardım çalışmalarını sürdürdü.

Bölgede yaklaşık 20 araçla çalışan ekipler, AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'in ilçe ve köylerine temel gıda ve ihtiyaç maddelerini ulaştırmaya devam ediyor.

"Türkiye Tek Yürek" sloganıyla deprem bölgesinde afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışan ÖNDER ekibi ve imam hatip derneklerinin dışında, Türkiye genelindeki imam hatip ortaokulları ve imam hatip liseleri de kendi imkanlarıyla organize olarak bölgeye araçlarla yardım gönderdi.

Öğretmenler ve idari kadrolar öncelikle arama kurtarma çalışmalarında yer alırken bölgeye giden tırlarda seyyar mutfaklar açıldı. Bu okullardan biri de Düzce Hafız İmam Hatip Ortaokulu oldu. Okuldan dört araç, aşçıları ve yardımcı personeliyle yola çıkarak Gaziantep şehir merkezinde çorba dağıtımı yapılan bir mutfak kurdu. Burada bir ay boyunca afetzedelere hizmet verilecek.

KADEM acil ihtiyaçların karşılanması için seferberlik başlattı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), depremlerin ardından hayatı olumsuz etkileyen zorlu şartların ortadan kaldırılması ve depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik başlattı.

Vakıf, kampanya bünyesinde hazırlanan termal giysiler, battaniye, kıyafet, atkı, bere, çorap, başörtüsü, bebek maması, bebek bezi, hijyenik ürünler, vitaminler ve kişisel bakım malzemeleri ile zorunlu ihtiyaçları bölgeye gönderdi.

KADEM, nakdi yardımlarla 3 bin 150 battaniye ve yorgan, 18 bin polar hırka, eldiven, atkı ve bere, 5 bin yağmurluk, 1 tır ıslak mendil, bebe bisküvisi, bebek bezi, kadın hijyen kiti, 20 bin temizlik hijyen kiti, 2 tır temel gıda, 1 tır su, 2 tanker yakıt, 30 ton gıda, 16 bin çift çorap, 51 bin 500 iç çamaşırı, 1000 eşarp ve şal, 1000 bebek bezi, 10 bin çocuk polar takım, 10 bin çocuk çamaşır takımı, 10 bin çocuk çorap, 1000 powerbank alarak deprem bölgesine ulaştırdı.

Vakfın kampanyasına 53 ilde bulunan temsilcilikleri ve Genç KADEM de ilk andan itibaren destek verdi.

KADEM temsilcilikleri ve Genç KADEM gönüllüleri, illerdeki Kızılay merkezlerinde kan bağışında da bulundu.

T3 Vakfı deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, T3 Vakfı afet bölgelerindeki yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla 10 milyon TL'lik nakdi yardımı AFAD'a bağışladı.

Sahada gönüllülerden oluşan 255 kişilik ekibi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşan T3 Vakfı, AFAD ile koordineli bir şekilde acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını sağlıyor.

Deprem bölgesinde teknoloji atölyeleri kurdu.

Depremden etkilenen küçük çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla çadır ve konteyner kentlere "T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı" kuran T3 Vakfı, Deneyap atölyelerinde halihazırda çocuklar için verilen teknoloji eğitimlerinin benzerini bu atölyelerde veriyor.

İlk etapta Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'daki çadır kentlerde kurulan "T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı" depremden etkilenen diğer şehirlerdeki çadır ve konteyner kentlerde de hızlıca kurularak faaliyetlerine başlayacak.

Oyun ve etkinlik çadırlarında, alanında uzman kişiler tarafından afetten etkilenen çocuklar için hazırlanan programlar gönüllüler tarafından titizlikle yürütülüyor.

Çocukların psikolojik ve sosyal olarak iyi hissetmelerinin ve gelişimlerinin desteklenmesi için oyun ve etkinliklerle gerçekleştirilen çalışmalarda teleskopla güneş gözlemi, doğa, teknoloji, astronomi atölyesi gibi ilgi çekici ve eğlenceli eğitimler veriliyor.

T3 Vakfı, ihtiyaç malzemelerinin temini ve bölgeye ulaştırılmasına devam ediyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise tweetinde "Baykar olarak mümkün olan en kısa sürede gerekli ihtiyaç malzemelerini temin etmeye ve deprem bölgelerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Dualarımız milletimizle beraber." ifadesini kullandı.

Akıncı ve BayraktarTB2 arama-kurtarma ile lojistik faaliyetlerine katkıda bulunuyor

Baykar'ın bir başka tweetinde, depremin hemen ardından havalanan 4 Bayraktar Akıncı ve 4 BayraktarTB2'nin görev uçuşlarına devam ettiği belirtilerek "Milli İHA'larımız, deprem bölgelerinden aldığı görüntü ve verileri kriz masasına aktararak arama-kurtarma ile lojistik faaliyetlerine katkıda bulunuyor." paylaşımında bulunuldu.

Bu arada, T3 Vakfının Twitter'daki paylaşımında, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak afet bölgelerindeki yaralarımızın sarılmasına destek olmak üzere 10 milyon TL’lik bağışımızı AFAD'a ilettik. Dualarımız milletimizle beraber." ifadesi kullanıldı.

Konuya ilişkin tweetinde Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı olarak tüm imkânları millet için seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.

Haluk Bayraktar ise "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak yaralarımızı sarmak için karınca misali seferberliğimiz devam ediyor. Allah yar ve yardımcımız olsun." paylaşımında bulundu.

AKUT, deprem bölgesinde 773 gönüllüsüyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

AKUT Arama Kurtarma Derneği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı çalışmalara 773 gönüllüsüyle devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamada, deprem bölgesinde 30 ekip ve 4 arama köpeğiyle yürütülen çalışmalarda 119 kişinin enkazdan sağ olarak kurtarıldığı, 146 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı anlatıldı.

AKUT'un dün geceden bu yana 35 kişiyi sağ olarak kurtardığı, 773 gönüllüsüyle enkazda arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zeynep Yosun Akverdi'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Adıyaman'da Efe bebek ve annesini 47. saatte kurtarışımız, 71. saatte Gaziantep'te 75 yaşındaki Bekir amcayı kurtarışımız ve depremin 83. saatinde Suriye kökenli anne ve 3 çocuğunu kurtarışımız… Bu nispeten depremin ilerlemiş saatlerindeki kurtarmalar sonrası gerçekten fiziken ve ruhen dinleniyoruz. Asla umutları yitirmemeliyiz, daha yapacak çok işimiz var."

Türkiye Fırıncılar Federasyonu

Türkiye Fırıncılar Federasyonundan, salı gününden bu yana deprem bölgesine yalnızca uçakla gönderilen ekmek sayısının 5 milyonu bulduğu bildirildi.

Bir yandan da bölgedeki fırınları faaliyete geçirmeye çalışan federasyon, ilk etapta Malatya'daki 100 bin kapasiteli bir fırındaki arızayı gidererek, kullanıma açtı.

Federasyon, Gaziantep'te doğal gaz verilemediği için çalışmayan fırınları İzmir'den parça getirterek sanayi tüpüyle işler hale getirdi.

Ekmekle ilgili her konu federasyon tarafından yakından takip ediliyor.

Anadolu Gençlik Derneği ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden afet bölgesinde ortak çalışma

Deprem bölgelerinde işbirliğiyle hareket eden Anadolu Gençlik Derneği ile Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 95 personel ve 2550 gönüllü ile afetzedelere yardımlarını sürdürüyor.

İki STK, Türkiye genelindeki il ve ilçe teşkilatlarınca hazırlanan gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 159 tır ve kamyonu, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İnsan Vakfı, 2 bin kişilik ekiple depremzedelere yardım ulaştırıyor

İnsan Vakfı, 50 tır insani yardım malzemesi götürdüğü Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'de 2 bin kişilik ekiple bölgede destek faaliyetleri yürütüyor.

Vakıf, Malatya'da lojistik merkezi, seyyar ve sabit aşevi ile toplamda 8 bin kişilik yemek ve 9 bin 500 kişilik çorba ikramında bulunuyor. Günlük ortalama 2 tırlık gıda, hijyen, ısınma malzemesi dağıtılırken sahada 6 araç ve 27 kişi ile hizmet veriliyor.

Ayrıca Gaziantep'teki 2 aşevinde 30 kişilik aşçı ve yardımcı ekibi ile günlük 10 bin kişiye yiyecek hazırlanıyor. Bölgede kurulan lojistik merkezinde 7 araç ve 43 kişiyle ilçelere de dağıtımlar yapılıyor.

Hatay'da Antakya ve Kırıkhan olmak üzere 2 lojistik merkez, 3 aşevi ile günlük toplamda 14 bin kişiye sıcak yemek ulaştıran vakıf, günlük 12 tır insani yardım malzemesinin dağıtımı ve kordonesini de sağlıyor. Ekip, bölgede 50 araç ve 285 kişi ile civar ilçelere yardım ulaştırıyor.

Adıyaman'da da 2 aşeviyle ihtiyaçlara cevap veriliyor. Kurulan sağlık merkezinde 15 doktor görev alıyor. 43 araç ve 194 gönüllüyle sahada yer alan vakıf, günlük 7 bin 700 kişiye yemek çıkarıyor. Günlük ortalama 10 tırlık insani yardım malzemesinin dağıtılmasına aracılık eden vakıf, AFAD koordinesinde kurulacak 230 çadırlık çadır kentte 3 bin kişiye barınma imkanı sağlayacak.

Kahramanmaraş'ta da 4 aşevi, 15 bin kişilik yemek hazırlıyor. Günlük 5 tır insani yardım malzemesinin dağıtılmasına aracılık edilirken bölgedeki 25 kişilik arama kurtarma ekibi birçok kişinin kurtarılmasında rol aldı.

Osmaniye'de 10 bin kişilik sıcak yemek kapasiteli aşevi ile hizmet yürütülürken aktif olarak 2 bin kişiye yemek veriliyor, yardımların dağıtımı ve organizasyonu sağlanıyor.

İlim Yayma Cemiyeti birçok ildeki yurtlarını AFAD'a tahsis etti

İlim Yayma Cemiyeti, İstanbul'daki genel merkezinde oluşturulan kriz masasıyla Türkiye genelindeki şubelerini hızlı bir şekilde koordine etti.

Cemiyet, öncelikli olarak Adana, Alanya, Ankara, Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde illerinde bulunan yurtları AFAD'a tahsis etti.

Deprem bölgelerinde oluşan acil ihtiyaçlar doğrultusunda yaklaşık 11 milyon lira değerinde 27 tır kuru gıda, hilti, su, paketli tüketim ürünleri ve meyve suları temin eden cemiyet, deprem bölgelerinde etkilenen bursiyer öğrencilerin burs ödemelerini öne çekerek hesaplarına yatırdı.

Cemiyet, diğer illerde çalışan mutfak personelini koordineli şekilde deprem bölgelerine sevk ederek, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Hatay'da 6 farklı noktada oluşturulan mutfaklarla depremzedelere yemek dağıtımı yaptı.

Deniz Feneri'nden bölgede 6 lojistik merkezinde günlük yaşam desteği

Deniz Feneri Derneği insani yardım acil durum ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı. Depremin ardından İstanbul'da bulunan Afet Yönetim Masası'nda son durumu değerlendiren dernek, ilk etapta 50 kişiyi bölgeye gönderdi.

Dernek, daha sonra çalışmalara destek olmak için bölgeye gönderdiği kişi sayısını 200'e çıkardı.

Afetin başından bu yana 50 tır malzemeyi depremzedelerin ihtiyaçları için bölgeye gönderen dernek, depremin vurduğu illerin tamamında günlük 5'er bin kişiye yemek ve paketlenmiş hazır gıda takviyesiyle destek oluyor.

Dernek, deprem bölgesinde 6 lojistik merkeziyle günlük yaşam desteği sağlarken, İstanbul ve yakın illerden sürekli olarak yaşamsal destek ürünlerini de bölgeye takviye olarak gönderiyor.

Bölgeye mont, bot, bere, kazak, battaniye, çadır, ekmek, su, gıda kolisi, bebek bezi, bebek maması, konserve, soba, yakacak odun-kömür ve kahvaltılıklardan oluşan acil yardım malzemeleri gönderen dernek, depremzedelere ve kurtarma ekiplerine mobil aşevleri vasıtasıyla sıcak yemek dağıtımları, çay, çorba ve içecek ikramı yapıyor.

İsmailağa Derneği

İsmailağa Derneğinin, İstanbul'da başlatılan yardım seferberliği kapsamında gıda, battaniye, giyecek gibi yardımların bulunduğu dört tırı yola çıktı. Deprem bölgelerine komşu illerden afet bölgesine yapılan yardımla çorba, ekmek ve su dağıtılmaya başlandı.

Sadakataşı, bölgeye 34 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, şu ana kadar bölgeye gıda, su, kışlık kıyafetler, jeneratör, bot, mont, battaniye, hijyen malzemeleri ve çocuk paketinden oluşan 34 tır insani yardım malzemesini ulaştırırken 126 personel ve gönüllü ile arama kurtarma ve yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sadakataşı ekipleri, faaliyetlerini Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman'da sürdürüyor.

Yeryüzü Doktorları deprem bölgesinde sağlık hizmeti sunuyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, depremlerden etkilenen bölgelerde sağlık hizmeti sunmasının yanı sıra ilaç ve malzeme dağıtımı da gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş'a temel ihtiyaç kitleri ulaştıran Yeryüzü Doktorları Derneği, dahiliye uzmanı, genel cerrah, pediatri uzmanı, hemşire ve eczacıdan oluşan 8 kişilik ekiple, 12 Şubat Stadyumu'ndaki çadır kentte kurdukları sağlık istasyonunda, muayene ve tedavi hizmeti veriyor.

Hatay'da da faaliyet yürüten dernek, 13 kişilik ekibiyle enkazdan kurtulanlara sağlık hizmeti sunuyor.

Ekipler, Dörtyol ve Reyhanlı'da hastanelerde hizmet verirken Antakya'da ise çadır kentte kurulan sağlık istasyonunda depremzedelere ulaşıyor.

Ayrıca gönüllü ekiplerin yanında ihtiyaç doğrultusunda belirlenen 106 farklı ilacı bölgeye gönderen Yeryüzü Doktorları, bebek maması, battaniye gibi temel malzemelerle afetzedelere destek oluyor. Dernek, temel ihtiyaç malzemelerini kırsal kesimlerde de dağıtıyor.

Yeryüzü Doktorları 3 ilde kurduğu çadırda sağlık hizmeti sunuyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, depremin ardından yaralılara acil müdahalelerde bulunarak, ilk üç günde 29 kişinin ameliyatını gerçekleştirdi.

Dernek, Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Stadyumu'nda kurduğu çadır hastanede aile hekimi, genel cerrah, pediatri uzmanı, pratisyen hekim, hemşire, psikolog ve eczacıdan oluşan gönüllü ekibiyle depremzedelere destek oluyor. Kurulan çadır hastanede günde yaklaşık 500 depremzedeye hizmet sunuluyor.

Hatay'daki sağlık çadırında ise pratisyen hekim, dahiliye uzmanı, hemşire ve eczacıdan oluşan ekiple günde 150'den fazla depremzedeye ulaşan dernek, Adıyaman'daki iki konteynerde kurduğu sağlık istasyonunda da Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü ekibiyle birinci basamak sağlık hizmeti veriyor.

Ekipleri aracılığıyla Malatya ve Gaziantep'e de ilaç ve sarf malzeme sevkiyatı sağlayan dernek, bebek bezi, battaniye gibi temel ihtiyaçları 5 bin kişiye ulaştırdı.

Umut Kervanından Adıyaman'da günlük 25 bin kişiye yemek ikramı

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve depremden etkilenen diğer illerde giyim, gıda ve yemek dağıtımı yapıyor.

Bölgede kurulan aşevleriyle sadece Adıyaman'da günlük 25 bin kişiye yemek ikramı yapan vakıf, mobil ekiplerle de ücra bölgelerdeki depremzedelere yiyecek, barınma ve giyim yardımı ulaştırıyor.

TDV 1,6 milyon depremzedeyi sıcak yemekle buluşturdu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 1,6 milyon kişiye sıcak yemek ulaştırdı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine, depremin yaşanmasının ardından bölgeye geldiklerini ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bölgede 17 bin personelle görev yaptıklarını aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Bölgeye 623 tır çeşitli ürün içeren malzeme ve 182 kamyonet ihtiyaç malzemesi gönderdik. Bunun yanında bölgede mobil mutfak aracımız var. İlk günlerde 10 bin civarında yemek ikramında bulunduk. Bölgede STK'ler çoğalınca omuzumuzdaki yük azaldı. Olay yerine ilk intikal eden ekiplerden biriyiz. 10 şehrin hepsini kardeş şehirlerle birleştirerek lojistik merkez yeri oluşturduk. Malzemeleri oraya topluyoruz ve sevkiyat yapıyoruz. Oradan gelen malzemeler arkadaşlar yardımıyla şubelerde paylaşılıp alandaki ihtiyaç gideriliyor."

Türkiye'nin birçok ilinden gelen yardımları depremzedelerle buluşturduklarını anlatan Turan, "Türkiye çapında 80 bin civarında depremzedeyi Kur'an kursları, cami ve yurtlarımızda barındırıyoruz. 1,6 milyon insanımıza sıcak yemek verdik. Biz ramazan sonuna kadar buradan ayrılmayacağız. Ne kadar kişiye ulaşabilirsek. En uzak köylere bile gidiyoruz. Gün beraber olma ve enkazı kaldırma günüdür." diye konuştu.

Öte yandan, cenazelerin kefenleme, namazlarını kıldırma, taşıma ve defin işlemlerini yapan TDV ekipleri, zorunluluk halini gözeterek naaşları teyemmüm yoluyla yıkıyor.

Hayrat İnsani Yardım Derneği 1930 kişiyle sahada

Hayrat İnsani Yardım Derneği, depremin ilk gününden itibaren 1930 kişiyle sahada çalışmalarını yürütüyor.

AFAD'a akredite olan 600 uzman personel ve eğitim aşamasındaki arama kurtarma ekipleriyle faaliyetlerini sürdüren derneğe, tüm Türkiye'den bölgeye gelen 1300 kişilik gönüllü dağıtım ve destek ekibi de destek veriyor.

Tüm bölgede 650 araç, 100 motosiklet, 4 iş makinesiyle faaliyet gösteren dernek, 3 mobil aşevi ve 15 sabit aşevi ile günlük 120 bin kişiye yemek, çorba ve çay ikramı yapıyor.

Bölgeye 300 tır yardım malzemesi ulaştıran dernek, afetzedelerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere 150 milyon lira bütçe ayırdı.

Genel merkez kriz yönetimi merkezinde 150 kişilik ekiple bölgedeki işleri organize eden dernek, Türkiye'deki 90 temsilciliğinde de yardımları koordine ediyor.

Hatay Reyhanlı'daki ekmek fırınında günlük üretilen 150 bin ekmeği bölgeye gönderen dernek ayrıca 150 bin paket bebek bezi, 2 bin 500 çadır ve 100 bin battaniyeyi depremzedelere gönderdi.

Günlük 500 kişiye sıcak yemek

Hayrat İnsani Yardım Derneği, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, günlük 500 kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Onikişubat ilçesindeki Kuddisi Baba Bulvarı'nda seyyar aşevi kuran dernek üyeleri, pişirdikleri sıcak yemekleri depremzedelere dağıtıyor.

Derneğin Tuzla Şubesi Başkanı Soner Ceylan, AA muhabirine, vardiyalı çalıştıklarını ve kentteki depremzedelere yemek yaptıklarını söyledi.

Günlük 500 kişiye sıcak yemek hazırladıklarını anlatan Ceylan, kuru gıda ve çeşitli yardımlarda da bulunduklarını belirtti.

Birlik Vakfı

Birlik Vakfı, Türkiye genelindeki 56 şubesinden gönüllüler ile resmi kurum ve kuruluşların organizasyonunda deprem bölgesinde yardım çalışmalarında yer alıyor.

Safa Vakfı ve Verenel Derneği 1100 kişilik ekipleriyle bölgede

Safa Vakfı ve Verenel Derneği, deprem bölgesine 410 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Her iki kuruluş toplamda 1100 kişilik ekipleriyle bölgedeki arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek veriyor.

Vakfı ve dernek, depremden etkilenen 10 ilde kurdukları koordinasyon merkezi ve 44 araç ile yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Mobil ve sabit aşeviyle de toplamda 100 bin kişilik yemek ve 105 bin 500 kişilik çorba ikramı yapıyor. Safa Vakfı ve Verenel Derneği, günlük ortalama 68 tırlık gıda, hijyen ve ısınma malzemesi dağıtıyor.

Oyuncak ve kırtasiye malzemeleri taşıyan 2 tır gönderildi

Safa Vakfı ve Verenel Derneği İstanbul Şubesi, depremzede çocuklar için bölgeye oyuncak ve çeşitli kırtasiye malzemelerini taşıyan 2 tır gönderdi.

Depremin 248'inci saatinde mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarılarak herkese umut olan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’den esinlenerek "248’inci saatin mucizesi: Aleyna esenlik ve güzellik dolu sevgi TIR’ı" adı verilen yardım tırında oyuncak, boyama kitabı, hikaye kitabı, boya kalemi, resim defteri gibi hediyeler ve kırtasiye malzemeleri yer alıyor.

Safa Vakfı ve Verenel Derneği iş birliğinde İstanbul’dan yola çıkarılan tırlar, AFAD koordinatörlüğünde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine uğurlandı.

Tırların taşıdığı oyuncaklar ve diğer malzemeler, depremzede çocuklara dağıtılacak.

Türk Eğitim Vakfı, bursları erken yatırdı

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 7 Şubat itibarıyla bütün bursiyerlerinin şubat ayı bursunu bir hafta önceden hesaplarına yatırdı.

Vakıf ayrıca depremden etkilenen illerde bulunan veya ailesi bu illerde olan 2 bin 573 bursiyere 3 milyon lira ek barınma burs desteği sağladı.

TEV, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle afet bölgelerindeki lojistik, depo, tasnif, paketleme gibi süreçlerde gönüllü olmak isteyen bursiyerlerini, Afet Platformu koordinasyonundaki ekiplerle buluşturdu.

Vakfın kamuoyu duyurusunda, "Yaşanan acıları bir nebze de olsa hafifletmek, deprem bölgelerindeki çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri için ilerleyen süreçte elimizden geleni yapacağız. Zor da olsa onlar yollarında yürümeye devam edecekler ve o yolda yanlarındaki güç olacağız." ifadelerine yer verildi.

Ülkü Ocakları 1200 kişilik ekiple afet bölgesinde

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, il ve ilçe teşkilatının hazırladığı temel gıda malzemeleri, kışlık kıyafetler, battaniye, bebek maması, bebek bezi ve temizlik malzemesinin yer aldığı yardım kolilerini ihtiyacı olan bölgelere ulaştırdı.

Ülkü Ocakları arama kurtarma ekipleri ise depremin ilk anından itibaren AFAD ile koordineli şekilde arama kurtarma faaliyetlerine destek sunuyor.

Depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren 1200 kişilik ekiple afet bölgesinde yer alan Ülkü Ocakları, çadır üretimi ile çadır kentlerin tuvalet ve banyo ihtiyacını gidermek için de çalışma yapıyor.

ADD, TEGV ve LÖSEV'in çalışmaları

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, yardım kapsamında su, bisküvi ve giysi kolilerinden oluşan iki tır dolusu malzemeyi Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a ulaştırdı.

Derneğin Şanlıurfa Şubesi, 50 kişinin barınabileceği apartmanı, AFAD ile koordineli şekilde vatandaşların hizmetine sundu. ADD yöneticileri de Adıyaman'da sıcak yemek dağıtarak yardım çalışmalarına destek verdi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), temel ihtiyaç malzemelerinin temini için depremin hemen ardından harekete geçti. Vatandaşlar için barınma ve temel gıda desteği veren vakıf, çocuklar için deprem sonrası travmayı azaltıcı etkinlikler de düzenledi.

Şanlıurfa ve Adana'daki sabit etkinlik noktalarına ek olarak, Antakya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Payas ve Tatvan'daki mobil eğitim tırlarıyla bölgede hizmet veren TEGV, diğer illerdeki araçlarını da bölgeye sevk etti.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırları deprem bölgesine gönderdi.

Bölgede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri temin eden vakıf, bünyesindeki hastanenin kapılarını da depremde yararlananlara açtı. Kahramanmaraş'tan gelen bir depremzede, Yekta adını verdiği bebeğini LÖSANTE Hastanesi'nde dünyaya getirdi.

Türk Ocakları

Türk Ocakları, depremden etkilenen vatandaşlara yiyecek, giyecek başta olmak üzere jeneratörden yemek dağıtımında kullanılacak tabldot teminine, gıda, temizlik malzemesi ve giyecek yardımlarından çadır ve konteynere kadar farklı yardım malzemelerini başta Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş olmak üzere afet bölgesine gönderdi.

Türk Ocakları Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esabil Eker, Hatay'a ulaşarak yardım organizasyonunda yer aldı.

Ayrıca 8 Şubatta Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere jeneratör, delici ve kesici aletler ile çeşitli gıda ürünlerini taşıyan bir tır Hatay'a ulaşarak çalışmalara başladı.

Hatay'da yardımların koordinasyonu ve depolama işlemleri için lojistik merkezi kuruldu. Deprem bölgesinden acil şekilde Mersin'e tahliye edilen vatandaşlar için battaniye yüklü bir araç Mersin'e gönderildi.

Gıda malzemeleri ve battaniye taşıyan birçok ekip de Kahramanmaraş'a yardım için gönderildi.

Bunun yanında hijyen malzemesi, ısıtıcı, yatak, bebek bezi, bebek maması, kadın hijyen pedleri ve battaniyeden oluşan araçlar ve tırlar da Hatay ve Osmaniye'ye sevk edildi. Bu yardımlara ek olarak termal çadırlar Osmaniye'ye, 100 yatak ve gıda maddesi taşıyan araçlar da Hatay'a ulaştı.

Bu arada Türk Ocakları Kahramanmaraş ve Hatay şubeleri binalarının da depremde yıkıldığı öğrenildi.

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Bağcı'dan deprem yardımlarına ilişkin açıklama

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ilk 3 günde 100'ün üzerinde insani yardım tırının bölgeye ulaştırıldığını, her gün onlarca aracın bölgeye sevkinin sürdüğünü belirtti.

Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada, depremin yaşandığı ilk an itibarıyla AFAD ile akredite olan ekiplerin hemen bölgeye intikal ederek 1000 kişiden fazla gönüllüyle arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını bildirdi.

Onlarca vatandaşın enkazdan sağ kurtarılmasına vesile olan arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bağcı, şunları kaydetti:

"Bunun haricinde süreç içerisinde yine çağrımız üzerine bölgelere sevk edilen binden fazla gönüllümüzle insani yardım faaliyetlerimiz hızla başlamış, merkezden en uzak köylere uzanacak şekilde bölgedeki 10 ilimizin her birinde koordinasyon dahilinde insani yardımlarımız depremzedelerimize ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Sadece ilk 3 gün içerisinde 100'ün üzerinde insani yardım tırımız bölgeye ulaştırılmış olup, hala onlarca aracımızın her gün bölgelere sevki gerçekleştirilmektedir. Yaralar tamamen sarılıp, bölgedeki yaşam normale dönene kadar var gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz."

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı 6 ile yardım ulaştırdı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 6 farklı ilde kurulan lojistik merkezleriyle yardım faaliyetleri koordine ediliyor.

Vakıf Genel Merkezinde oluşturulan "kriz masası" yönetiminde, yüzlerce gönüllü, başta sıcak yemek ve barınma olmak üzere sağlık hizmeti ve psikososyal destek vermeyi sürdürüyor.

Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep'te kurulan aşevlerinde bugüne kadar 922 bin öğün yemek ve 1 milyon 67 bin ekmek dağıtıldı.

Afetin yaşandığı bölgelere 72 tır gıda, 35 tır muhtelif malzeme, 33 tır su,19 tır giysi, 20 tır kömür, 22 tır battaniye, 19 tır hijyen malzemesi, 14 tır odun, 15 tır soba, 10 tır un, 3 tır halı, 2 bin 500 yatak, 2 bin tüp, 2 bin 410 elektrikli ısıtıcı, 1003 gazlı ocak, 542 çadır, 1260 uyku tulumu, 70 koli ilaç, 33 konteyner, 20 su deposu, 22 seyyar tuvalet, 3 bin kişilik market yardım kartı ve 3 endüstriyel fırın ulaştırıldı.

Vakıf ayrıca 6 farklı bölgede depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik konteyner seferberliği başlattı.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği 300'den fazla gönüllü personeli ile deprem bölgesinde

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin, dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden yola çıkan 100'den fazla yardım tırı, 90 dağıtım aracı ve 300'den fazla gönüllü personeli bölgeye yönlendirdi.

Dernek Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman'da afet kriz yönetimi ve lojistik merkezinde çalışmalarına devam ederken mobil aşevinde 5 bin kişilik çorba, sıcak yemek ve çay dağıtımı, mobil fırında günde 10 bin ekmek üretimi ve dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Mobil klinikte 50'den fazla sağlık personeliyle depremzedelere ulaşan dernek, gönüllü imamlar aracılığıyla bölgede manevi destek hizmetleri de veriyor.

Dernek, 1500 kişiye hizmet verecek yemek, sağlık, psikolojik ve manevi destek hizmetinin de içinde bulunacağı çadır kent için çalışmaları başlattı.

Yetim Vakfı, ilk etapta toplanan 10 milyon liralık yardımı afetzedelere ulaştırdı

Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yetim çocuklara yönelik çalışmalar yapan Yetim Vakfı, deprem bölgesinde 225 kişilik bir ekiple bulunurken, ilk etapta toplanan 10 milyon liralık yardımı afetzedelere ulaştırdı.

"İyiliğe tutunma vakti" sloganıyla çalışan vakıf, Kilis ve Adıyaman'da kriz merkezi kurarak operasyonlarını bu iki şehir üzerinden yönetti.

Toplanan ayni ve nakdi yardımlar İstanbul'dan yola çıkarken kıyafet, battaniye, sağlık ve temizlik malzemesi, bebek bezi, gıda paketi, su, fener, pil ve mum öncelikli ihtiyaç olarak bölgeye gönderildi.

Vakıf ayrıca depremzedelere yönelik psikososyal destek ve depremden etkilenen çocuklar için de oyun çadırları kurulması için çalışmalara başladı.

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği'den depremzedelere battaniye, kıyafet, gıda ve hijyen seti yardımı

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, genel merkezlerinde oluşturulan acil durum masası koordinasyonunda çalışmalara katılıyor.

Dernek, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Sivas Temsilciliğini Diyarbakır'a, Van Temsilciliğini Adıyaman'a, Samsun Temsilciliğini Malatya'ya, Kırıkkale Temsilciliğini Osmaniye'ye, Kayseri Temsilciliğini Kahramanmaraş'a, Konya Temsilciliğini Adana'ya, Mardin Temsilciliğini Şanlıurfa'ya ve Bartın Temsilciliğini Kilis'e yönlendirdi.

Acil insani yardım malzemeleri hazırlayan dernek 50 bin battaniye, 20 bin kışlık kıyafet, 50 ton içme suyu, 2 bin kilogram konserve, 10 bin kutu kadın hijyen seti ve çok sayıda gıda paketini AFAD ile yapılan koordinasyonla deprem bölgesine gönderdi.

Deprem bölgesinde çalışan ekipler, yardımları depremzedelere ulaştırırken, enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarına da katılıyor.

Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği hayvanlara yem desteği için harekete geçti

Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, köylerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yem desteği sağlamak üzere yardım kampanyası başlattı.

Hem insanlara hem hayvanlara yardımcı olabilmek amacıyla üç araçla yola çıktıklarını belirten HAYDİKO Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz "Aramızda AFAD arama kurtarma eğitimlerini tamamlamış profesyonel arkadaşlarımız olduğu gibi veteriner hekimlerimiz ve gönüllülerimiz var. Bölgede enkaz altında kalan yaralanmış hayvanlara ilk müdahalelerini yapıyoruz ve hayvanların İstanbul, Ankara ve İzmir gibi bölgelere, tam teşekküllü kliniklere sevkini sağlıyoruz. Aynı zamanda alandaki sahipsiz sokak hayvanlarının ve sahipli hayvanların beslemelerini yapıyoruz. Şimdi köylerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yem desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, deprem bölgesindeki hayvanların gönüllülerin desteğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği yaklaşık 1180 kişilik arama-kurtarma ve yardım gönüllüsü ile deprem bölgesinde

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, yaklaşık 1180 kişilik arama-kurtarma ve yardım gönüllüsü ile 10 kişilik sağlık ekibiyle sahada görev alıyor. Derneğin AFAD tarafından akredite edilmiş Acar Arama Kurtarma ekibi de Malatya'da çalışmalara katıldı.

50 tırın içinde bulunduğu yaklaşık 220 araçla deprem bölgelerine giyim, gıda, hijyen malzemesi, soba, kömür, oyuncak gönderen dernek, arama-kurtarma ekiplerine destek olması için gönüllülerin aracılığıyla 36 iş makinesini de bölgeye ulaştırdı.

Dernek Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da kurulan aşevi çadırlarında günlük 10 bini aşkın kişiye 3 öğün yemek ikramında bulunulmasının yanı sıra il merkezleri ve kırsal bölgelerde de mobil ekiplerle çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu deprem bölgesine 137 yardım tırı gönderirken 5 lojistik merkezi kurdu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesine 137 yardım tırı gönderirken 5 lojistik merkezi kurdu. 600 saha görevlisi ile depremzede vatandaşların yardımına koşan İDDEF, 3 ilde her gün 14 bin kişiye çorba ve kahvaltılık dağıtımı yapıyor.

İDDEF, depremden etkilenen 10 ilde, 910 ton kuru gıda ve kumanya, 34 bin battaniye, 120 bin ekmek, 19 bin 100 koli su, 250 çadır, 3 tır kışlık kıyafet, 20 jeneratör, 238 ton kömür, 1 tanker yakıt, 10 ton kefen ve 3 tır hijyen malzemesi ile vatandaşlara destek oldu.

MÜSİAD, deprem bölgesinde yaraları sarmak için seferber oldu

Yurt içi ve yurt dışı üyeleri, 10 ile yayılan gönüllü ekipleri ve oluşturduğu lojistik destek ağı ile afet bölgesinde büyük bir sorumluluk üstlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), çalışmalarını AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüyor.

MÜSİAD üyelerinin destekleri ile kurulan çadır kentlerde depremden etkilenen vatandaşların misafir edilirken, afet bölgesinde kurulan aşevi ve seyyar mutfaklar ile yemek dağıtımlarına da devam ediliyor.

Kahramanmaraş Elbistan'da inşası devam eden MÜSİAD Konteyner Kent projesi ile MÜSİAD, 2 bin konteyner ile depremden etkilenen 8 bin kişiyi misafir etmeye hazırlanıyor.

MÜSİAD tarafından deprem bölgesine bugüne kadar gıda, kıyafet, yatak, hijyen kitleri, jeneratör, elektronik cihaz ve insani yardım malzemesi taşıyan toplam 2 bin 385 yardım tırı gönderildi.

Avrupalı Türkler deprem felaketinin ardından seferber oldu

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan depremlerden büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, deprem haberini aldıkları ilk günden itibaren bölgedeki insanlara yardım etmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Genel merkezi Köln'de bulunan UID olarak Almanya'daki bölge ve şubelerinin yanı sıra diğer ülkelerde de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kuş, şunları anlattı:

"İhtiyaçlar neyse o yönde, örneğin battaniye, jeneratör, hatta seyyar tuvaletler üzerinde yoğunlaştık, kışlık giysi ihtiyacı olduğunda bunun üzerine yoğunlaştık. Bölgelerimizde, şubelerimizde bu eşyalar belirli yerlerde toplanarak durumlarına göre ayrıştırılıp paketlenip tırlarla minibüslerle uçaklarla en son da iki trenle ki bu trenlerden biri 18 vagonda bulunan 400 ton yükle ülkemize gitmiş bulunuyor. Ayni yardımları bu şekilde gerçekleştirdik, ayni yardımlar şu an isteğe göre çadır, konteyner olarak devam ediyor."

Ayni yardımların yanı sıra maddi yardımda bulunulması için de çalıştıklarını anlatan Kuş, "Çevremizin ve üyelerimizin yardımlarını direkt birlikte çalıştığımız Kızılaya ve AFAD'a yönlendirdik. Kesin rakam olmamakla birlikte 10 milyon avronun üzerinde bir rakamın bu hesaplara yatırıldığını biliyoruz." şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde aile ve akrabalarını kaybeden arkadaşlarının bizzat bölgeye giderek çalışmalara katıldıklarını belirten Kuş, şunları kaydetti:

"Orada UID adına küçük bir konteyner köyü oluşturdular, hem de yemek dağıtıyorlar. Sahada ayrıca iki yemek dağıtılan yerimiz mevcut. Bu arkadaşlarımız orada çalışmalarını sürdürüyor. Bundan sonra nakdi yardımlar üzerinde yoğunlaşacağız ve oradaki insanlarla dayanışma içinde olacağız."

Fransa DİTİB, nakdi ve insani yardımlarıyla depremzedeleri yalnız bırakmadı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa Başkanı ve Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem haberini alır almaz maddi ve manevi anlamda seferber olduklarını söyledi.

Fransa genelinde DİTİB'e bağlı 265 camide gurbetçilerin katılımıyla dua ve Kur'an-ı Kerim'in okunması dahil çeşitli programlar düzenlendiğini belirten Demirtaş, depremlerde hayatını kaybedenler için ise gıyabi cenaze namazı kıldıklarını belirtti.

Maddi destek olarak ise daha uygun olacağını düşündükleri için nakdi yardımlara yoğunlaştıklarını aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"Depremin olduğu sabah, hem kendi vatandaşlarımıza hem de Fransız kamuoyuna konuyu daha iyi duyurabilmek için sosyal medya hesaplarımızdan görseller hazırlayarak kampanya başlattık. Türkçe ve Fransızca canlı yayınlar gerçekleştirdik. Banka hesaplarımız, PayPal, Cotizup gibi platformlardan havaleler dahil vatandaşlarımızın makbuz karşılığı parasını derneklerimize ve merkezlerimize teslim etmesine imkan sağladık."

Demirtaş, Türklerin yanı sıra Fransız ve diğer Müslümanların çok yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Sadece Fransa’da DİTİB hesaplarında 7 milyon avro civarında para toplandı." dedi.

ATİB deprem bölgesinde yeni konteyner ve çadır kentler kurmak için harekete geçti

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkan Yardımcısı, Hilal Yardım Organizasyonu Başkanı Selami Tok, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere ilk günden itibaren acil yardım malzemeleri ulaştırdıklarını belirterek, yeni konteyner ve çadır kentler kurmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Hannover Havalimanı'ndan uçakla Türkiye'ye hareketinden önce AA muhabirine açıklamada bulunan Tok, deprem bölgesindeki yıkımın büyüklüğüne dikkati çekerek, yardım organizasyonunu uzun vadeli düşünüp planladıklarını anlattı.

Depremin ilk gününden itibaren bölgeye acil ihtiyaç olarak gıda, sıcak yemek ve battaniye ulaştırdıklarını belirten Tok, ilk yardımlarını Hatay, Kırıkhan, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'de yaptıklarını dile getirdi.

Daha kalıcı çözüm için konteyner ve çadır kampanyası başlattıklarını ifade eden Tok, "İlk çadırlar Antakya'da kuruldu, daha sonra da Adıyaman ve büyük ihtimal Malatya'da kurulacak. Ayrıca Nurdağı ve İslahiye'de konteyner mahallesi kurmak istiyoruz. Siparişlerimizi verdik ve onları kurmak için de yola çıktık." diye konuştu.

Uluslararası ve yerel STK'ler, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

Aralarında merkezi Hollanda'da bulunan uluslararası yardım kuruluşu IHO Ebrar'ın da olduğu Avrupa Yetim Eli Derneği, Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Vakfı, Yetimler Vakfı gibi kuruluşlar da afetzedelere destek için çalışıyor.

IHO Ebrar Başkanı Abdurrahman Alpsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umut Kervanı, Avrupa Yetim Eli ve Yetimler Vakfıyla koordineli olarak 10 ilde hem arama kurtarma çalışmalarına destek olduklarını hem de farklı noktalara kurulan aşevleri, mobil mutfaklar, ikram araçları ve mobil fırınlarla depremzedelere hizmet verdiklerini söyledi.

Yardımları öncelikli olarak afet bölgesindeki ihtiyaca göre belirlediklerini dile getiren Alpsoy, "Başta Avrupa'daki Müslüman topluluklar olmak üzere dünyanın her yerinden yardım topluyoruz. Daha önce bizim yardım götürdüğümüz Afrikalılar, Arakanlılar, Ukraynalılar, Türkiye'deki depremzedelere gönderilmek üzere vakfımıza bağışta bulundu. Bu tür yardımlar, aramızdaki kardeşlik bağını daha da güçlendiriyor." diye konuştu.

Alpsoy, Hollanda'daki Müslüman toplumun temsilcilerinin Türkiye'ye nasıl yardımcı olabileceklerine ilişkin kendilerine geldiğini aktararak "Nakdi yardımların daha hızlı ve kolay olacağını, yardıma ihtiyacı olanlara daha etkili şekilde ulaştırılacağını belirterek insanları nakdi bağışa yönlendiriyoruz." dedi.

Alpsoy, ramazanda yapılacak tüm programlarda toplanan yardımların da Türkiye'deki depremzedelere gönderileceğini belirterek "Yardımları uzun süreye yaymak istiyoruz. İnsanlar, kendi evlerine yerleşene kadar oralara yardım göndermeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgedeki 4 vakfın 1118 saha yetkilisi ve 25 bin gönüllü personeliyle deprem bölgesinde çalıştığını aktaran Alpsoy, 272 çadır, 22 bin battaniye, 157 ton yakacak, 2 bin 400 soba, 75 bin kıyafet, 3 bin 450 litre yakıt ve 156 yardım aracıyla hizmetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Alpsoy, 4 vakfın depremin başından bu yana 15 aşevi kurarak 1,2 milyon kap sıcak yemek, 1,15 milyon litre içecek ve 60 bin ikramlık malzeme dağıttığını belirterek mobil aşevleriyle yardımların köylere kadar ulaştırıldığını kaydetti.

İhlas Vakfı depremzedeler için 3,5 milyon lira nakdi yardım ile ayni yardım gönderdi

İhlas Vakfından yapılan açıklamaya göre, depremin ertesi günü AFAD ile koordinasyon halinde depremzedelere ulaştırılmak üzere vakfın 35 yurdunda topyekun seferberlik halinde nakdi ve ayni yardım kampanyası başlatıldı.

Deprem için açılan hesaplarda toplanan nakdi yardımlar 7 Şubat'ta 1 milyon 300 bin, 9 Şubat'ta 1 milyon 200 bin, 10 Şubat'ta 1 milyon olmak üzere toplam 3 milyon 500 bin lira nakdi yardım, AFAD’ın banka hesabına yatırıldı.

Vakıf 8 tırlık ayni bağışları da depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

Ayrıca Kahramanmaraş, Adana ve Malatya’da depremden etkilenen vatandaşlar ile sağlık görevlileri ve arama kurtarma ekiplerine yemek dağıtımı yapıldı.

Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği

Depremden etkilenenlere yardım etmek amacıyla İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde bir iş insanının tahsis ettiği fabrikada günlük 20 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Dernek Başkanı Uğur Toğrul, AA muhabirine, İstanbul'da depremin ilk saatlerinde ekiple birlikte hemen koordine olduklarını belirterek, amaçlarının hem arama kurtarma hem de sıcak yemek dağıtmak olduğunu söyledi.

1500 kişiye gıda kolisi dağıttıklarını, arama kurtarma ekiplerinin enkaz başında çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Toğrul, şöyle konuştu:

"Canlı çıkardığımız insanlar da oldu. Şu anda bölgedeyiz ve ramazan sonuna kadar bölgede olmaya devam edeceğiz. 100 kişilik gönüllü kadromuz ile depremzedelere hizmet veriyoruz. Sabah namazı itibariyle ilk olarak sabah çorbasıyla başlayıp sonra öğle yemeği için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günde 3 çeşit yemek çıkıyor. Giysi, soba, gıda gibi ihtiyaçların da dağıtımlarını yapıyoruz."

Ramazan ayının sonuna kadar bölgede çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Toğrul, İstanbul'da şu anda iki mobil aracı ve mobil mutfak tırını hazırladıklarını aktardı.

Okçular Vakfı katkı sağlayabilecek personellerini deprem bölgesinde görevlendirdi

Okçular Vakfından yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın ifade ettiği doğrultuda katkı sağlayabilecek personel, arama kurtarma ekiplerine destek olması için sahada görevlendirildi.

Vakıf, başlatılan yardım kampanyasıyla ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ederek 2 tır yardım paketini deprem bölgesine ulaştırdı. İhtiyaç malzemelerinin toplandığı 3. tır ve desteğe gidecek personel ise hafta içerisinde yola çıkacak.

Vakıf aynı zamanda, Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri'nin gerçekleştirildiği Ahlat ve Malazgirt'te yer alan milli park alanındaki 100 oba çadırını Kahramanmaraş'a sevk ederek AFAD görevlilerinin belirleyeceği alanda kuracak.

Fetih İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekipleri de bölgede

Fetih İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekipleri de personel ve gönüllülerle AFAD koordinasyonunda bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarındaki lojistik merkezinden günde 3 öğün 20 bin kişilik sıcak yemek çıkaran vakıf, bölgeye 12 tır un, 2 tır bebek bezi, 1 tır bebek bisküvisi, 4 tır su, 5 tır kuru bakliyat, 1 tır yemekhane kurulumu malzemeleri, 5 tır giysi, 2 tır battaniye olmak üzere toplamda 32 tır acil ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Öte yandan, depremde annesini kaybeden Fetih İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Yusuf İslam Yeşil'in de depremzedeler için Hatay'da çalışmalara devam ettiği belirtildi.

KAÇUV Aile Evleri'nden konaklama desteği

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ise bölgedeki tedavi gören çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarını gidermek için KAÇUV Aile Evleri'nde konaklama desteği sağlıyor.

Bölgedeki 221 depremzede ailenin ilaç, yakacak, giyecek, ev tekstili gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 ay boyunca nakdi destek sağlayacağını açıklayan vakıf, 1000 aileye de medikal ve hijyen ürünlerinden oluşan "Umutlu Kutu"ları ulaştıracak.

KAÇUV ayrıca psikologlar ve gönüllülerle, tedavisi devam eden çocuklara yönelik sürdürülen "Sanatla Hayata Renk Kat Projesi"ni depremden etkilenen çocuklar ve aileleri için yaygınlaştıracak.

Ruh Sağlığı Derneğinden 4 bin ruh sağlığı uzmanıyla psikososyal destek çalışması

Ruh Sağlığı Derneği, depremzedeler için 4 bin ruh sağlığı uzmanıyla psikososyal destek çalışması başlattı.

Bu destekten yararlanmak isteyen depremzedeler, "Ruhsagligidernegi.org/6subat" sitesi üzerinden illerine göre psikolog seçebilecek ve çevrim içi veya yüz yüze bu hizmetten faydalanabilecek.

Ruh sağlığı uzmanları da sisteme üye olup depremzedelere destek verebilecek.

İyilik Yardımlaşma Derneği 7 lojistik merkezi kurdu

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, çalışmaların bölgeden takibi ve koordinasyonu için Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 7 lojistik merkezi kurdu ve deprem bölgelerine acil ihtiyaç malzemeleri dağıttı.

Depremzedelere ulaşmak için 60 ilde faaliyet gösteren dernek, 26 mobil mutfak kurarak günlük 100 bin kişilik sıcak yemek çıkarıyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği deprem bölgesinde sıcak yemek dağıttı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği de depremden etkilenen bölgelerde sıcak yemek dağıttı.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı yardım malzemelerini bölgeye sevk etti

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı ise ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ederek yardım tırları ve kamyonlarıyla bölgeye sevk etti.

Elbistan'a konteyner, kömür, soba, ekmek, su, kıyafet ve ısıtıcı gönderen vakıf, diğer bölgelerde de yardım çalışmalarına devam ediyor.

HAYDER bölgede sıcak yemek ve çorba ile yardım kolileri dağıtıyor

Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER), AFAD'ın yönlendirmeleri doğrultusunda depremin ilk saatlerinde depremzedelere, güvenlik güçlerine, arama kurtarma ekiplerine ve sağlık görevlilerine yemek ve ikramlarda bulundu. Bölgede 20 bin sıcak yemek ve 15 bin çorba dağıtan dernek, 14 Şubat itibarıyla Kırıkhan Devlet Hastanesi önüne konumlandırılan Yesevi Mobil Aşevi ile sıcak çorba ve yemek üretimini sürdürüyor.

Dernek, Kahramanmaraş'taki acil yardım çalışmalarının yanı sıra Hatay'da 2 bin, Adıyaman'da 100, Gaziantep ve Şanlıurfa'da biner gıda kolisi dağıttı. Deprem bölgesine bugüne kadar 2 bin kuru gıda malzemesi, 2 bin 880 battaniye,1930 koli hijyen malzemesi, 20 jeneratör, 1158 adet su, giysi, mont, bot, eldiven, 122 paket bebek bezi, 40 el feneri ve 275 priz gönderildi.

Ayrıca Konya İl Müftülüğü koordinasyonunda, yurtlara yerleştirilen depremzedelere bin seccade, bin tesbih ve 500 Kur’an-ı Kerim ulaştırıldı.

Anadolu Federasyonu, 262 binden fazla yardım malzemesi gönderdi

Paydaşları arasında 21 vakıf ve dernek bulunan Anadolu Federasyonu, 335'i merkezde, 5 bin 950 personeli sahada olmak üzere yardım çalışmalarını sürdürüyor. 262 binden fazla yardım malzemesini depremden etkilenen bölgelere ulaştıran federasyon, 185'i aşkın yardım tırını bölgeye gönderdi.

Çare Derneği 100 bin kişiye sıcak yemek dağıttı

Çare Derneği, 158 kişilik ekip ve gönüllüleriyle deprem bölgelerinde yardım faaliyetlerine devam ediyor. Dernek, depremin ilk haftasında toplam 100 bin kişiye sıcak yemek ikram etti. 36 bin 150 aileye kumanya desteği sağlayan Çare Derneği, bölgeye 3 bin 500 bebek maması, 8000 bebek bezi, 1300 tıbbi malzeme,15 bin battaniye, 5 tır mont ve kışlık giysi, 8 tır soba, 44 ton kömür ve 43 ton odun gönderdi.

Suffa Vakfı, deprem bölgesine 1 aşevi, 140 adet çadır, 6 bin 800 battaniye ve halı,150 bin ikramlık,18 bin 500 giysi, 45 bin konserve, 45 bin su, 35 bin paket bakliyat, 11 bin 500 litre akaryakıt, 100 adet güç kaynağı, 3 tır odun kömür, bin adet ısıtıcı ve 2 milyon 250 bin lira nakdi yardım gönderdi. Vakıf, bölgeye gönderilecek 100 konteynerle ilgili çalışmaların da sürdüğünü duyurdu.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, deprem bölgelerine çeşitli yardım malzemeleri gönderdi; AFAD, Diyanet ve Kızılay gibi kuruluşlara çalışmalarıyla destek verdi. Vakıf, banka hesaplarına gelen tüm paranın AFAD'a aktarıldığını ve depremzedeler için İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere çeşitli illerde konaklayabilecekleri imkanlar hazırlandığını duyurdu.

Merhamet Teşkilatı, 7 ekiple deprem bölgesindeki illere yardım için 3 tır ve 4 araç gönderdi. Depremzedelere sıcak yemek ve ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı çalışmaları ise devam ediyor.

Afet Gönüllüleri Derneği, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Afet Gönüllüleri Derneğinden (AFGD) yapılan açıklamaya göre, AFAD akreditasyonlu dernek, 29 ilde bulunan teşkilatından oluşan ekibiyle deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Derneğin, Hatay'ın Antakya ve Samandağ, Gaziantep'in Şehitkamil, Adıyaman'ın merkez ve ilçelerinde 235 personel ve 23 araçla yaptığı arama kurtarma çalışmasında 33 kişi enkazdan çıkarıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde 3 bin 500 kişilik aşevi kuran dernek, günde 3 öğün yemek dağıtıyor.

Antakya Serinyol Mahallesi'nde ise insani yardımların toplanılması ve korunması için depo kuruldu.

Depremin ilk gününden itibaren il teşkilatlarınca depremzedelere çok sayıda insani yardım malzemesi gönderildi. Gönderilen tıbbi malzemeler, ilaçlar, kıyafet, gıda, bakliyat, soba, ısıtıcılar ise depremzedelere dağıtıldı.

Derneğin 100 kişilik ekibi de bölgede yardım dağıtma çalışmalarını sürdürüyor.

Vuslat Derneği günlük 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor

Vuslat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen bölgelere 20 araç ve 160 personelden oluşan acil insani yardım ekipleri gönderen dernek, çalışmalarını AFAD ve Kızılay ile koordineli yürütüyor.

Bölgedeki seyyar aşevlerinden günlük 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtan derneğin, Erzurum'da bulunan külliyesindeki fırınında da günlük 10 bin ekmek üretiliyor.

Üç aşevinde 100 bin kişilik sıcak yemek ve çorba, 50 bin ekmek ve poğaça, 10 ton su ve meyve suyu, 30 ton bakliyat ile battaniye, mont ayakkabı, bot, bere, eldiven ve çamaşır gibi muhtelif malzemeler, 5 bin bebek bezi, 4 bin bebek maması ile 5 bin temizlik malzemesinin dağıtımını gerçekleştiren dernek, "Yüreğiniz hep sıcak kalsın" sloganıyla bölgede ayrıca soba, çay, demlik, elektrikli su ısıtıcısı, şeker, çay bardağı ve kaşık dağıtmaya hazırlanıyor.

Hak İnsani Yardım Derneği 250 arama kurtarma görevlisi ve 1000'den fazla acil yardım gönüllüsüyle bölgede

Hak İnsani Yardım Derneği, deprem bölgesinde 250 arama kurtarma görevlisi ve 1000'den fazla acil yardım gönüllüsüyle çalışmalarına devam ediyor.

Ulaşılması zor bölgelere arazi araçlarıyla intikal eden dernek, AFAD başta olmak üzere birçok STK ile koordineli biçimde arama kurtarma çalışmalarında bulundu.

Köpekli arama timiyle arama kurtarma çalışmalarına katılan dernek, yardım malzemesiyle doldurulan 75 tır ve 112 araç, 60 mobil tuvalet, 10 lojistik merkezi ve 3 aşevi aracılığıyla her gün 20 bin kişiye sıcak yemek sunuyor.

Yardım çalışmalarını yerinde koordine eden Hak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gür, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik ilan ettiklerini ve tüm kaynaklarıyla afet bölgesinde olduklarını söyledi.

Hak Arama Kurtarma Koordinatörü Ramazan Yolcu da 25 bin battaniye, 300 barınma çadırı, 1200 ısıtıcı, 200 ton kömür ve odun, 20 bin kuru gıda ve kumanya, 95 bin ekmek, 320 bin su, 22 bin kıyafetle vatandaşların yardımına koştuklarını aktardı.

Ankara'da eğitim gören uluslararası öğrencilerin maddi manevi ihtiyaçları için Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) bünyesinde hizmet veren Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD koordinasyonunda su, ekmek, çadır, hijyen malzemeleri, kuru gıda, kıyafet, battaniye, bebek ve çocuk ürünleri, konserve gibi malzemeleri depremzedelere ulaştıran dernek, bölgeye 23 tır yardım malzemesi gönderdi.

İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği 1 sabit, 3 mobil aşevi kurdu

İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, temel ihtiyaç malzemeleri, kuru gıda gönderimleri, farklı noktalara kurulan aşevleri ve mobil mutfaklarla depremzedelere yardım ediyor.

Dernek başta Adıyaman olmak üzere depremden etkilenen diğer illerde 1 sabit, 3 mobil aşevi kurdu.

Öte yandan, bölgeye 10 tır yardım malzemesi gönderen dernek, kan bağışı, ilk yardıma yönelik faaliyetleri ve deprem bölgelerinde oluşturduğu 50 kişilik psikodestek ekipleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Semt Mektebi Derneği insani yardım çalışmalarını sürdürüyor

Ekipleriyle arama kurtarma çalışmalarına da destek veren dernek, 1000 battaniye ve 200 gıda kolisi yardım malzemesini depremden etkilenen bölgelere ulaştırdı.

İmam Ebu Hanife ve İmam Matüridi Araştırma Vakfından giysi ve gıda yardımı

Mili İrade Platformu üyesi İmam Ebu Hanife ve İmam Matüridi Araştırma Vakfı ise depremzedelere 88 koli giysi ve ayakkabı, 573 koli su, 2 bin 796 koli çocuk bezi, 336 koli hijyen seti ve gıda yardımında bulundu.

Umut Ol İnsani Yardım Vakfı günlük 2 bin 500 kişiye yemek dağıtımı yapıyor

Umut Ol İnsani Yardım Vakfı, afetle mücadele kapsamında 2'si uzman 25 kişilik gönüllü ekibiyle bölgede çalışıyor.

Beton kırıcı, delici, kesici, kamera, projektör, gözetleyici, ısı veya ses algılayıcı teknik cihazlar ile arama kurtarma çalışmalarına destek olan dernek, bölgeye çadır, ısıtıcı soba, yatak, giyim, ayakkabı kolisi, powerbank, gıda ve su kolisi, bebek maması, ilaç ve konserve gibi malzemeleri gönderdi.

Öte yandan, günlük 2 bin 500 kişiye yemek dağıtımı yapan dernek, 51 binden fazla yardım malzemesini de depremden etkilenen bölgelere ulaştırdı.

Ümmet Vakfından deprem bölgesinde gıda yardımı

Kudüs ve Mescid-i Aksa için uluslararası yardım ve destekleme çalışmalarıyla bilinen Ümmet Vakfı, bölgede 13 bin hazır gıda ve 1512 temel gıda malzemesi dağıttı.

AFAD ve Kızılay'a deprem bölgesinde kullanılmak üzere 600 bin liradan fazla nakdi bağışta bulunan vakıf, çalışmalarına devam ediyor.

Darul Eytam Vakfı günlük 1000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor

Darul Eytam Vakfı, muhtelif gıda malzemesi, giysi, seyyar mutfak, mum, jeneratör ve yakacak gibi acil insani yardım malzemelerinden oluşan 50 tırı depremden etkilenen bölgelere ulaştırdı.

Bölgede iki aşevini faaliyete geçiren vakıf, günlük 1000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

15 Temmuz Derneği'nden psikolojik destek

15 Temmuz Derneği, bölgede ikamet eden 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler ile depremzedelere ziyarette bulunarak, psikolojik destek sağladı.

Dernek bünyesinde çalışan uzman psikologlar ve saha ekibinin gerçekleştirdiği ziyaretlerin bir bölümüne, depremin ilk gününden itibaren bölgede olan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı.

Uzman psikologlar, AFAD'ın çadırlarına yerleşen afetzedeleri de ziyaret ederek, yaşadıkları travmalarla ilgili destek verdi.

Mavi Hilal Uluslararası İnsani Yardım Derneği bölgedeki birçok depremzedeye yardım elini uzattı

Öncelikle Gaziantep'te, daha sonraki günlerde de Kahramanmaraş ve Hatay'da çeşitli faaliyetlerde bulunan Mavi Hilal Uluslararası İnsani Yardım Derneği, depremzedelere çok sayıda insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Bölgedeki dernek binası önünde sıcak çorba ikramı yapan dernek, soğukta kalan depremzedeler için polar ve battaniye dağıttı.

Dernek, depremden en çok etkilenen illerden Hatay'da kurulan çadır kentte 1500 kişiye günlük 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Bağımsız Yaşam Derneğinden 2 tır yardım malzemesi

Depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'ya 22 personelle giden Bağımsız Yaşam Derneği, yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye 2 tır yardım malzemesi götüren dernek, 350 battaniye, 1000 çorap, 600 kolonya, 120 termos, 200 bere, atkı ve eldiven takımı, 200 fener, 1200 pil, 73 koli kışlık çocuk kıyafeti, 100 çocuk botu, 250 yetişkin kabanı, 8 koli ilk yardım malzemesi ile bebek bezi, kuru gıda ve temizlik malzemesinden oluşan 100 koliyi depremzedelere ulaştırdı.

Dernek toplam 10 bin metrekare alana yetecek kadar halıyı tırla deprem bölgesine ulaştırırken, afetzedeler için 844 bin lira da nakdi yardımda bulundu.

MTTB, illerin yanında ilçe ve köylere de yardım ulaştırdı

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), depremin ilk gününden itibaren harekete geçerek, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve diğer illerdeki teşkilat şubeleri ile bölgede çalışmalarına başladı.

Depremden etkilenen illerdeki teşkilat mensupları da sahaya çıkarak hem arama kurtarma çalışmalarına katkı sağladı hem de yardım çalışmalarına destek oldu.

Depremin ardından başlattığı bağış kampanyasıyla depremzedelere destek olan gönüllüler, ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırlardaki ürünlerin depolara aktarılmasına yardım etti.

MTTB gönüllüleri, depremden etkilenen illerin yanında ilçe ve köylerde de yardım malzemeleri dağıttı. Depremzedelerin ihtiyaçlarını da not alarak kısa sürede ulaştıran gönüllüler, AFAD başta olmak üzere devlet kurumlarıyla koordinasyon halinde çalışmalara katıldı.

Dost Eli Derneği bölgeye 62 tır yardım malzemesi ulaştırdı

Dost Eli Derneği, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletin ilgili birimleriyle koordineli şekilde afet bölgesine ilaç, su, battaniye, ısıtıcı, kahvaltılık başta olmak üzere muhtelif gıda, ekmek, giyim ve yakacak malzemesi gönderdi.

Bölgede 3 farklı noktada aşevleri kuran dernek, günlük 15 bin kişiye sıcak yemek servisi yapıyor. Dernek ayrıca küçük araçlarla uzak noktalara sıcak yemek, çorba, su ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar bölgeye 62 tır yardım malzemesi gönderen dernek, bu malzemelerin arasında, barınma hizmeti verecek 20 konteyner ile yemek servisi için 2 mobil mutfağı da deprem bölgesine ulaştırdı.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü depremzedeler için çadır üretiyor

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığının talimatı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda depremin ilk gününden itibaren gıda, polar, battaniye, bere, eşofman takımı, içlik ve uyku tulumu üreterek deprem bölgesine ulaştırdı.

Enstitü, yine Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için "çadır kentlere" ulaştırılmak üzere çadır üretimine de başladı.

Tamamen gönüllülük esasıyla çalışan öğretmen ve usta öğreticilerin desteğiyle yapılan çadırlar, Türk Kızılayın afet çadırı standartlarında, yüzde 100 pamuk çadır kumaşıyla üretiliyor.

Boyutu 11 metrekare olarak tasarlanan çadırın iç zemin bölümüne, üzerine ve kenarlarına PVC ekleniyor.

Üretilen çadırlar, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

İstanbul'daki Doğu Türkistanlı STK'lerden depremzedelere insani yardım

İstanbul merkezli Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Kahramanmaraş'a ilk etapta erzak, battaniye, ekmek ve hazır gıda gönderdi.

Yapılan çağrıyla yaklaşık 200 Doğu Türkistanlı gönüllüyü Kahramanmaraş'a sevk eden birlik, depremzedelere ve İHH İnsani Yardım Vakfının arama kurtarma ekiplerine destek oldu, afetzedelere 8 bin kişilik yemek dağıttı.

Doğu Türkistanlı 65 kişiden oluşan diğer gönüllü ekip ise Hatay'a 2 bin Uygur ekmeği ile battaniye, kışlık elbise ve jeneratörler götürdü.

Türkiye Beyazay Derneği 96 tır yardım gönderdi

Türkiye Beyazay Derneği de 87 yurt içi ve 7 yurt dışı şubesiyle deprem bölgesi için yardım kampanyası yürütüyor.

Dernek bünyesinde toplanan yardımlarla deprem bölgesine 96 tır yardım gönderen Türkiye Beyazay Derneği, 5 bin kişilik deprem çadırının da bölgeye ulaşmasını sağladı.

Dernek, topladığı 150 bin liralık nakdi bağışın depremden etkilenen özel gereksinimli vatandaşların ekipmanlarında kullanılmasını sağlayacak.

Felaketin ardından acil durum ve yardım komitesi oluşturup tüm şubelerini sürece dahil ettiklerini kaydeden Genel Başkan Lokman Ayva, "Yurt içi ve dışında toplam 95 bölgede teşkilatımız var. Deprem bölgesinden haber alıp diğer bölgelerden yardımları sevk ve idare ettik. Kamu kuruluşlarıyla iletişime geçip sisteme katkı yapmaya çalıştık. Engelliler ve en az imkana sahip insanlarla ilgili çalıştığımızdan deprem şartlarına adapte olabildik. Şu anda hem deprem öncesi hem de deprem sonrası organını veya organ fonksiyonunu kaybeden insanımıza hızlı, etkili ve faydalı katkılar yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) 150 konteyner evin bulunacağı yerleşim kuruyor

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV), meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesinde yaraları sarmak için Beyoğlu ile Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi koordinasyonunda başlangıçta 150 konteyner evin bulunacağı yerleşim kuruyor.

Konteyner kentte depremzedelerin kalması için gerekli yatak, battaniye, ısınma, elektrik, sıcak su, banyo ve tuvalet imkanları da vakıf tarafından sağlanacak. Vakıf, ilk andan itibaren bölgeye ulaştırdığı nakdi ve ayni desteklerini devam ettirecek.

Vakıf Başkanı Mehmet Koç, "Üyelerimiz ve şubelerimizin de katkılarıyla, belediyelerimizin koordinasyonunda 150 adet konteyner evin yapımına başlıyoruz. Bu sayıyı inşallah önümüzdeki günlerde daha da artıracağız. 'Çorbada benim de tuzum olsun' diyenler, bağış kampanyamıza katılarak projemize destek verebilirler." ifadelerini kullandı.

Moğolistan'dan "Otağ" tarzı çadır desteği

Vizyoner Kadınlar Derneği (VİKADER), Moğolistanlı "One Team" isimli organizasyonla işbirliği yaparak, ilk etapta 100 ailenin barınma ihtiyacının karşılanması için harekete geçti.

Dernek, "otağ" tarzında tasarlanan, her birinde 10-12 kişinin barınabileceği çadırları AFAD aracılığı ile deprem bölgesine gönderiyor.

VİKA-DER Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Mete, ilk etapta 100 aile için hazırlanacak "otağ" tarzı çadırların yapımına başlandığını, gelen ilk çadırların AFAD'a teslim edildiğini ifade ederek, gelecek çadırlarla beraber asgari 1000 kişinin barınma ihtiyacının giderileceğini kaydetti.

Kimsesiz ve yetim çocuklara yönelik çalışmalar yapan Mutlu Yuva Derneği, deprem bölgesi için ilk günden itibaren harekete geçti. Çok sayıda battaniye, kazak, mont, pijama, iç çamaşırı ve kefeni tırlarla bölgeye gönderen dernek, depremzedeler için çadır ve oyuncak kampanyası da başlattı.

İstanbul Aile Vakfı

İstanbul Aile Vakfı, "Gönüllük Seferberliği" başlattı. Gönüllüler, psikososyal destek çalışmaları başta olmak üzere depremzedelere psikolojik ilk yardım hizmeti veriyor. Vakıf, bu kapsamda depremden etkilenen 11 ilde yerinde psikolojik ilk yardım planlayarak ilk etapta saha araştırması ve saha taraması için ekibini Hatay’da görevlendirdi.

Psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanlarıyla, psikoloji, aile danışmanlığı, SİH, PDR, MDR, sosyoloji gibi branşlardan uzmanlar, afet yerlerinde bulunan çadır ya da konteynerlere giderek orada bulunan çocuklara depremin stresini ve şartların ağırlığını hafifletecek etkinlikler yapıyor.

Afetten etkilenen kentlerde kurulacak merkezlerde ilgili alanlarda uzmanlar, çocukların oyun ve öğrenme merkezli faaliyetler marifetiyle depremin olumsuz etkilerini bertaraf etmelerine yardımcı olacak.

Uzmanlar afetzedelerin ve bölgede görev yapan çalışanların en temel, bedensel ya da ruhsal gereksinimlerini tespit etmelerine ve problemleri gidermesine, gündelik hayatlarına dönmesine, ilerleyen yaşamlarında karşılaşabilecekleri yeni olumsuz durumlar ile başa çıkma stratejileri geliştirebilmelerine yardım edecekler.

Vakıf bu kapsamda yetim ve öksüz çocukların yanı sıra, çocukların kan bağı olan koruyucu ailelerine öncelik vererek farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bu destekler sadece deprem bölgelerinde yaşayanlara değil aynı zamanda vakfın İstanbul’da bulunan Aile Danışmanlık Merkezleri'ndeki afetzedelere ücretsiz psikoterapi desteği verecek.

Bu kapsamda TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) geliştiren afetzedelere psikolojik ilk yardımın ötesinde bir psikoterapi desteği sunulması da planlanıyor. BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi), ACT (Kabul Kararlılık Terapisi) gibi bilimsel temeli olan yaklaşımlarla yapılacak psikoterapi desteği, psikolog veya psikiyatristler tarafından yüz yüze ve online olarak verilecek.

Destek almak isteyen afetzedeler ve destek vermek isteyen gönüllüler www.istanbulailevakfi.org adresinden veya 0532 453 2453 (AİLE) numarasından vakıfa ulaşabilecek.

Psikososyal destek vermek üzere 360 uzman gönderecek

İstanbul Aile Vakfı, deprem bölgesindeki afetzedelere psikososyal destek vermek üzere 360 uzman gönderecek. Vakıf bünyesindeki psikososyal destek personelleri ve gönüllüleri bir yıllık plan dâhilinde sahada aktif görev alacak.

Vakfın, deprem bölgesinde afetzedelere özel psikososyal destek çalışması başlattığı "Gönüllük Seferberliği"ne 500'ü aşkın gönüllü başvurdu.

Proje kapsamında, vakfın uhdesinde görevli psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanları ile gönüllüler arasından seçilen psikiyatrist, psikoloji, aile danışmanlığı, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, manevi danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, okul öncesi, çocuk gelişimi gibi branşlardan uzmanlar depremzedelere yerinde psikolojik ilk yardım hizmeti verecek. İlk etapta saha araştırması için Hatay'da görevlendirilen araştırma ekibine gönüllüler de katılacak.

Psikososyal destek ekibi ve gönüllüler, Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerde "Psikososyal Destek Çadırı" oluşturarak çocuk ve yetişkinlerle görüşmeler yapıp travmanın etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütecek. Ayrıca, çocuklara özel "Oyun Çadırı" kurularak çocukların deprem stresini azaltmaya yönelik etkinlikler de düzenlenecek.

İlim Yardımlaşma ve İrfan Derneği acil yardımlarını deprem bölgesine ulaştırdı

Merkezi Kilis'te olan İlim Yardımlaşma ve İrfan Derneği (İYİ-DER), 11-15 Şubat tarihleri arasında 6 arazi aracı ve 16 gönüllüsüyle Hatay, Kahramanmaraş, İskenderun, Belen, Kırıkhan, Samandağ, Dörtyol ve Hassa başta olmak üzere deprem bölgelerindeki çalışmalara destek verdi.

Dernek, ihtiyaç duyulan gıda kolileri ile jeneratör, tüp, battaniye, soba, hijyen malzemesi ve tesisat malzemelerini bölgeye ulaştırdı. Ayrıca köylerdeki depremzedelere acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtılması için lojistik destekte bulundu.

Tebessüm Derneği sıcak yemek dağıtımı ve acil yardım dağıtımlarını sürdürüyor

Tebessüm Derneği, depremden etkilenen bölgelerde 50 araç ile 200 personel ve gönüllüleriyle faaliyet gösteriyor. Dernek, depremin ilk saatlerinde hazırlığını yaparak 2 ekibi ile 10 jeneratör, 10 demir kesme makası, işçi eldivenleri, botları, 10 hilti, matkaplar, gıda ve diğer yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı.

Depremin ikinci gününde bölgeye giden 25 araçla köylere yardımlar ulaştırmaya başlayan dernek, Kahramanmaraş ve Malatya’da ise depremin ikinci gününden itibaren günlük 5000 kişiye sıcak yemek ikramında bulunmaya devam ediyor.

Dernek ekipleri, sahada sıcak yemek, powerbank, giyim, bebek seti, kadın seti, erkek seti, hijyen seti ve çocuk seti dağıtıyor.

Dernekte görev yapan gönüllüler tarafından ayrıca bebek ve kadın setleri hazırlanarak dağıtıldı. Bu setlerin içinde pudra, pişik kremi, mama, bez, biberon, emzik, önlük, tulum, ateş düşürücü, ateş ölçer, ıslak mendil ve tırnak makası bulunan bebek setleri yer alıyor.

Kadınlar için hazırlanan setlerde ise başörtüsü, şal, çorap, iç çamaşırı, içlik, kadın pedi, ıslak mendil, ağrı kesici ve powerbank bulunuyor. Dernek yetkilileri deprem bölgelerinde bu setlere çok fazla ihtiyaç olacağını bildiriyor.

Akkise Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği depremzedelere gıda ve sıcak yemek veriyor

Akkise Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise battaniye, bere, çorap, mont, iç çamaşırı, çocuk bezi, çocuk maması, temizlik malzemeleri, odun, kömür ve özel varil sobaları ile 6 tır malzemeyi deprem bölgesine gönderdi.

Dernek, Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde bulunan Hüseyin Sarı Ortaokulu bahçesinde günlük 1000 kişiye yemek ikram ediyor.

Adak kurban bağışları ile et ihtiyacı da karşılanan aşevi ile depremzedelere hizmet veriliyor.

Yeryüzü Çocukları Derneği, depremzede çocuklar için "Oyuncak İyileştirir" kampanyası başlattı

Kampanyayla, çocukların bu süreci daha az hasarla atlatması ve geleceğe dair hayat kurgularını daha sağlıklı yapmaları hedefleniyor.

Grup oyunlarının oynanmasını sağlayacak ve travmaların atlatılması noktasında yardımcı olacak jenga, satranç ve lego gibi oyuncaklar bölgeye gönderilecek. Bireysel oyunlar için ise peluş bebek, araba gibi oyuncaklar kampanya bünyesinde toplanacak.

Deprem bölgesinde kurulacak oyun çadırında psikososyal destek ekibi gözetiminde oyuncaklar çocuklara verilecek.

TGB, 2 bin gönüllüsüyle depremzedelere destek veriyor

Türkiye Gençlik Birliğinin (TGB) başlattığı "Deprem Gönüllüsü Ol" kampanyasına 2 bin kişi katıldı.

Kampanyayla öğrenciler arasında dayanışma oluşturan TGB, deprem bölgesine 12 tır yardım malzemesi gönderdi.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, İlim ve Medeniyet Derneği, Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği ve beraberindeki yerel derneklerle Adıyaman'ın Merkez Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Şeref Cengiz İlkokulunda kurdukları afet koordinasyon merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezde, UMKE sağlık çadırı, mutfak aş çadırı, mescit, giyim çadırı, berber çadırı, seyyar tuvalet ve banyo bulunuyor.

Gönüllüler tarafından şu ana kadar yardım başvurusunda bulunan köylerin yüzde 80’ine yardımlar ulaştırılırken, koordinasyon merkezinde yaklaşık 2 bin 500 aileye ve 10 bin kişiye yardım yapıldı.

Kurulan aşevi çadırında ise günlük 3 bin 500 kişiye sıcak yemek veriliyor.

Somuncu Baba Derneğinden depremzedelere destek

Genel merkezi Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Es-Seyyid Osman Hulüsi Vakfı ile işbirliği protokolü imzalayan Somuncu Baba Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, depremlerin yaşandığı ilk gün dernek hesaplarına gelen nakdi yardımları AFAD'a ulaştırdı.

Dernek, İstanbul'dan temin edilen gıda, kıyafet ve temizlik ürünü gibi yardım malzemelerini tırlarla bölgeye gönderdi.

Malatya'daki depremzedelere kuru gıda, soba ve yakacak yardımı, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Elbistan ilçeleri ile köylerindeki depremzedelere de kışlık kıyafet ve soba götürüldü.

SAR Arama Kurtarma Derneği 600 gönüllüsüyle sahada

SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği de deprem bölgesinde yıkıma uğrayan 5 ilde 600 gönüllüsü ile depremin ilk dakikalarından itibaren arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

Dernek, bölgede yaptığı çalışmalarda 200'ü aşkın kişinin enkaz altından sağ kurtarılmasına vesile oldu.

Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarına Kahramanmaraş ve Hatay'da devam ediyor.

Mobil yemek aracıyla kahvaltı ve sıcak yemek dağıtılıyor

İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) ekipleri, depremin ağır hasar verdiği Gaziantep merkez, İslahiye, Nurdağı ve Kahramanmaraş merkezde mobil yemek dağıtım araçlarıyla gün boyu kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Belirli noktalarda dernek tarafından yeniden faaliyete sokulan fırınlarda da ekmek üretilerek, depremzedelerin ihtiyacı karşılanıyor.

Afetin ağır hasar verdiği Suriye'nin İdlib kentinde de derneğin yemekhanelerinde hazırlanan yiyecekler insanlara ulaştırılıyor.

Depremzede çocuklar için oyun aktiviteleri düzenleniyor

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği ve Şefkat Eli Arama Kurtarma ekipleri, bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra gönüllülerini de seferber ederek, mobil aşevi ile sıcak çorba dağıtımı yapıyor.

Su, gıda ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım paketi yüklü tırları bölgeye sevk eden dernek, depremzede çocuklara destek olmak amacıyla da oyuncak ve pamuk şeker aktiviteleri düzenliyor.

Bu arada, bölgede bin 200 kişilik barınma alanı oluşturan dernek, battaniye, ısıtıcı, kömür gibi ihtiyaçları karşılamaya devam edecek.

Umut Sensin Derneği her gün 6 bin kişilik sıcak yemek veriyor

Umut Sensin Derneği, depremin hemen ardından bölgeye giderek, acil ihtiyaçlar ve giysi yardımlarını depremzedelere ulaştırdı.

Ekipler öncelikle Elbistan Spor Kompleksi'nde ilk adım sağlık hizmetlerinin verilebileceği bir revir kurdu. Revir, içindeki ilaç ve tıbbi ekipmanların temini tamamlandıktan sonra Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğüne devredildi.

Elbistan AFAD Koordinasyon Merkezi ile istişare ederek depremin üçüncü günü Elbistan Yeni Spor Kompleksinde sıcak yemek merkezi kuran dernek, burada günlük 6 bin kişiye yemek veriyor.

Derneğin gönüllü ekiplerince üç öğün ve üç çeşit olarak hazırlanan sıcak yemekler; Elbistan Yeni Spor Kompleksi, Pınarbaşı Çadır Kent, Hacı Bektaşi Veli Cemevi önü, Orhangazi Mahallesi Mevlana Camii önü, Küçük Sanayi Sitesi ve Elbistan Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere çok sayıda mahalle ve köye ulaştırılıyor.

Liman Ayık Yaşam Derneği

Liman Ayık Yaşam Derneği, depremin ikinci gününde 20 kişilik ekip, 2 kamyonet, 3 araç ve 6 tır gıda-yaşam malzemesiyle Kahramanmaraş Elbistan'a giderek ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Deprem bölgesinde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için de çalışan dernek, hayırsever iş adamlarının destekleriyle ihtiyaç sahiplerine 500 bin lira nakdi yardımda bulundu.

Mirasımız Kudüs Derneği

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aşevi kuran Mirasımız Kudüs Derneği, üretilen sıcak çorbayı mobil araçlarla depremzedeler başta olmak üzere arama-kurtarma ve yardım çalışması yapan ekiplere ulaştırıyor.

Dernek, depremden etkilenen il ve ilçelere şu ana kadar 8 tır ve 2 kamyon gıda, ilaç, giyim, battaniye, ısıtıcı ve soba gibi ihtiyaç malzemeleri gönderdi. İhtiyaç malzemelerinin bölgeye sevk ve dağıtımını derneğin genel başkanı Muhammet Demirci ile beraberindeki heyet yaptı.

Kudüslü Müslümanların, Mescid-i Aksa ve diğer camilerde başlattığı yardım kampanyaların ilk etabında toplanan 1 tır battaniye depremzedelere teslim edildi. Kudüs'te düzenlenen yardım kampanyaları ise devam ediyor.

Enderun Eğitim Vakfı

Enderun Eğitim Vakfı, depremzedelerin sıcak yemek, yiyecek, içecek, giyecek, ısınma, barınma, ulaşım ve sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için 750 kişilik ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıf, bugüne kadar su, çay, yağ, kek, bisküvi, süt, bebek maması, makarna, kahvaltılık, çocuk bezi, hijyen malzemeleri, erkek ve bayan iç çamaşırı, battaniye, çorap, soba, odun, ilaç ve kefen gibi gereksinimleri 21 tır, 5 kamyon, 2 minibüs ve 5 araçla işbirliği içerisinde oldukları AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına gönderdi. Afet bölgelerine yaklaşık 160 bin acil ihtiyaç malzemesi, 195 bin su ve içecek, 210 bin gıda maddesi temini ve dağıtımında vakıf aktif rol oynadı.

Kahramanmaraş'a gönderilen mobil araç ile İskenderun'da kurulan iki aşevinde bugüne kadar yaklaşık 22 bin sıcak yemek hizmeti verildi. Aşevleri günlük 4 bin 500 öğün kapasitesiyle depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor.

Gönüllüler, depremzedelerin bölgeden taşınması, gittikleri illerde konaklama, barınma, ev eşyası, giyecek ve yiyecek temini gibi ihtiyaçlarının giderilmesi hususlarında aktif çalışıyor. Konya, Kayseri, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir'deki yurt, vakıf binası ve misafirhane benzeri mekanlar ise depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Yaklaşık 700 depremzedeye bu anlamda destek olan vakıf, Kayseri'deki kreş ve anaokulunda da sınıf açtı. Ankara'daki rehabilitasyon merkeziyle işbirliği kapsamında depremden etkilenenlere psikolog, fizyoterapi ve çocuk eğitimi desteğini ücretsiz sağlanıyor.

Öte yandan gönüllülerin topladığı 4 milyon 100 bin lira, AFAD, Kızılay ve İHH gibi kuruluşlar aracılığıyla depremzedelere ulaştırıldı.

Anda Derneği'nden Hatay'da mobil aşevi

Anda Derneği, depremin etkilediği bölgelerde 2 bin 300 görevli ile çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra Hatay'da mobil aşevi kuruldu. Gönüllülerin çadır kurduğu ve yardım dağıttığı çalışmalarda sağlık ve psikososyal destek ekibi de görev aldı.

Toplanan 90 tır yardım malzemesi AFAD koordinesinde depremzedelere ulaştırılırken bölgeye gönderilmek üzere yardımlar toplanmaya devam ediyor.

İyiliğe Çağrı Derneği ve İBAG'ın yardım çalışmaları

İyiliğe Çağrı Derneği ve İyilikte Buluşan Afat Gönüllüleri (İBAG), 75 profesyonel arama kurtarma personeli ve 700 gönüllüsü ile birlikte deprem bölgesinde görev yapıyor.

Depremin ilk gününden beri afet bölgesinde bulunan İBAG arama kurtarma, 131'i sağ 468 kişiyi enkaz altından çıkardı. Ayrıca depremden etkilenen 121 bin kişiye sıcak yemek dağıttı.

İyiliğe Çağrı Derneği de afet bölgesine bir mobil ikram aracı ve 8 konteyner aşevi gönderdi, 78 bin 342 kişiye sıcak yemek dağıttı.

Ayrıca gıda, bot, mont, çocuk bezi, un, su gibi ürünlerin bulunduğu 20'den fazla tır depremden etkilenen illere doğru yola çıktı.

Sınır Tanımayan Yardımlaşma Vakfı sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor

Sınır Tanımayan Yardımlaşma Vakfı, yurt dışındaki partnerleri Hilfe Ohne Grenzen e.V. (Almanya) ve Human Smile (Belçika) ile birlikte bütün çalışmalarını afet bölgesine yoğunlaştırdığını açıkladı.

Vakıf, Hatay Antakya'da sabahları sandviç, akşamları ise sıcak yemek ikramlarına devam ediyor. Ayrıca çocuklara da kıyafet yardımı yapıldı.

Vakfın deprem bölgesindeki seyyar tuvalet ve konteyner çalışmaları, AFAD işbirliğinde devam ediyor.

İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği

İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afet Müdahale Planı kapsamında depremin ilk saatlerinden itibaren mobil aşevinin de arasında bulunduğu 4 araç, 20 personelle Hatay'a sevk edildi.

Antakya'da bulunan mobil aşevinde 250 gönüllü ve personelle, Kırıkhan'da bulunan lojistik deposunda ise 25 personelle hizmet verildi.

Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'a insani yardım malzemeleri gönderildi, depremin sarstığı illerde depremzedelerin tahliye edilme süreçleri koordine edildi.

Depremin ilk 5 günü depremzedeler ile gönüllüler ve arama kurtarma görevlilerine günlük üç öğün olmak üzere 22 bin sıcak yemek, sonraki günlerde günlük üç öğün 7 bin sıcak yemek hizmetine ek olarak çay ve kahve dağıtıldı.

Depremzede vatandaşlar başta olmak üzere bölgedeki diğer ihtiyaç sahibi paydaşlara gıda paketi, hijyen paketi, battaniye, uyku tulumu, kıyafet, kömür, enerji (jeneratör) dağıtımı gerçekleştirildi.

Kırıkhan lojistik deposunda mahallelere ve köylere bizzat acil ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı. Jeneratörler sayesinde sahadaki görevli personele, STK'lara ve vatandaşlara 7/24 telefon şarj etme imkanı sunuldu. Ayrıca depremzedelere psikososyal ve hukuksal destek verildi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) yaptığı çağrı ile tüm üyelerini yardım seferberliğine davet etti. Vakıf, 20 bin gönüllü ile deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Acil yardım çalışmaları kapsamında seferber olan 32 gönüllü teşekkül, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda deprem bölgesine 6 bin tır yardım malzemesi, 1000 kişilik arama kurtarma ekibi, 5000 çadır ve karavan, 10 bin ısıtıcı, 500 iş makinesi, 1000 lojistik aracı, 50'den fazla aşevi ve mobil büfe gönderdi.

Ahıskalı Türkler, afetzedelerin yaralarını sarmaya yardım ediyor

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), AFAD, Göç İdaresi Başkanlığı ve Kızılay koordinasyonunda acil yardım çalışmalarına başladı.

Genel Başkan Ziyatdin Kassanov'un koordinesinde birliğin sahadaki yardım çalışmaları ile 8 ülkede ayni ve nakdi yardım kampanyası da sürüyor.

İlk gün Kızılaya kan bağışı kampanyası yapan birlik, bugüne kadar Hatay ve ilçesi Kırıkhan, Gaziantep ve ilçesi Nizip ile Adıyaman'a 14 yardım tırı gönderdi. Hatay'ın merkezinde kurulan aşevinde günlük 3 bin kişiye yemek dağıtılıyor.

Türkiye'nin dışında Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna, Rusya, Özbekistan, Azerbaycan ile ABD'de düzenlenen AFAD'a bağış kampanyalarına bugüne kadar 400 bin dolardan fazla yardım yapan vakıf, bağışların dekontlarını elçiliklere teslim etti. Bu ülkelerde toplanan bağışlar, Türkiye'nin diplomatik misyonlarına teslim ediliyor.

Öte yandan Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Kırıkhan'da bulunan DATÜB'ün yardım merkezlerinde gönüllü Ahıskalı sağlıkçılar afetzedelere hizmet veriyor.

Bülbülzade Vakfından deprem bölgesine 30 bin kişilik yemek

Bülbülzade Vakfı Afet Koordinasyon Merkezi acil durumlarla ilgili süreçleri takip etmek, ilgili noktalarla koordinasyonu sağlamak, sahada tespit edilen tüm sorunları, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmak ve depremzedelerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.Vakıf, depremden etkilenen bölgelerde kurduğu koordinatörlüklerle koordinasyon merkezleri ve sahada 5 bin 600'ün üzerinde gönüllü ile çalışmalarını yürütüyor.

Bölgeye 198 yardım tırı ve 379 bin 900'den fazla yardım malzemesini gönderen vakıf, merkezindeki mutfakta hazırlanan 30 bin kişilik yemeği gönüllülerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bunun yanı sıra glütensiz gıdalarla beslenmesi gereken çölyak hastalarına uygun yemek veriliyor.

Yemeklik malzeme atığından üretilen kedi ve köpek mamaları hayvan barınaklarına ve talep edilen bölgelere ulaştırılıyor.

Vakıf, depremden etkilenenler için "Kitabını ve Oyuncağını Benimle Paylaşır Mısın?", "Kahvaltım Senden Olsun", "Powerbank Seferberliği", "Acil Hijyen ve İçlik İhtiyacı", "İç Çamaşırı ve İçlik Yardım Kampanyası" ile "Kardeşine Yemek Ismarla" olmak üzere 6 kampanya yürütüyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nde kurulan medikal klinikte hafif fiziksel yaralananların gönüllü hekimler tarafından muayenesi yapılıyor.

Ulusal işbirlikleriyle Sağlık Bakanlığına sağlık tırı hibe eden vakıf, uluslararası kurumlarla yapılan protokoller ve işbirlikleriyle 28 doktoru AFAD çalışmalarına dahil etti.

Depremzedelere eczane ve acil tıp hizmeti

Beklenen Uluslararası İnsani Yardım Derneği, afetin ilk gününde 200 kişilik ekibi ile deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yaptı.

Antakya Lisesi bahçesine koordinasyon merkezi kuran dernek, günlük ihtiyaçların karşılanabilmesi için seyyar tuvalet, 24 saat açık büfe, çay, kahve ve 3 öğün yemek gibi hizmetlerde bulundu. Derneğin doktor ve cerrahlarının gözetiminde depremzedelere eczane ve acil tıp hizmeti sağlandı.

Dernek, depo olarak kullanılan 250 metrekarelik çadırla birlikte jeneratörler ile bölgedeki elektrik, hidroforla su ihtiyacını karşılıyor.

Hayat Yolu Derneği gezici mobil hastane kurmak için çalışmalara başladı

Hayat Yolu Derneği başlattığı "Acil Yardım Kampanyası" ile Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'te yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Depremzedelere sıcak yemek, gıda kolisi, battaniye ve yatak yardımında bulunan dernek, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzalayarak bölgede gezici mobil hastane kurmak için çalışmalara başladı.

Öte yandan bölgedeki hastanelerde kullanılmak üzere 2 konteyner sağlık malzemesini temin eden dernek, Suriye'de ise Sarmada, Cinderes, Atmah, Atarib, Afrin, Termanin ve İdlib şehirlerine de yardım ulaşması için çalışıyor.

Dernek, Suriye'deki depremzedelere çadır, gıda kolisi, sıcak yemek, battaniye, yatak, soba, su tankı, mutfak araç gereçleri, mat, sıhhi malzemeler, çocuk bezi ve nakdi yardım desteğinde bulunuyor.

İyiliğe Vesile Ol Derneği günlük 1000 kişilik sıcak yemek hizmeti veriyor

İyiliğe Vesile Ol Derneği 95 gönüllüsüyle çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesine 60 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderen dernek, çalışmaları koordine etmek için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir merkez kurdu. Dernek depremin ilk gününden itibaren günlük 1000 kişilik sıcak yemek hizmeti veriyor.

Acil diğer ihtiyaçlar konusunda da çalışmalar yürüten İyiliğe Vesile Ol Derneği bölgeye tırlarla çok sayıda hijyen malzemesi, battaniye, soba, içme suyu, bakliyat, kıyafet ve ekmek ulaştırdı.

Ribat Eğitim Vakfı ve Ribat İnsani Yardım Derneğinden 56 tır yardım

Ribat Eğitim Vakfı ve Ribat İnsani Yardım Derneği Konya'dan afet bölgesine 56 tır insani yardım gönderdi.

Vakıf, AFAD öncülüğünde kurulan koordinasyon merkezi aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlara insani yardım dağıttı.

Malatya, Hatay, Elbistan ve İskenderun'da kurulan mobil aşevleri aracılığıyla sıcak yemek ikramı yapan vakıf gönüllüleri bölgedeki yaraları sarmaya devam ediyor.

Kevser Eğitim Vakfı çadır kent kurdu

Kevser Eğitim Vakfı da depremin ardından başlattığı yardım kampanyasıyla AFAD ve Kızılay bünyesinde kurulan koordinasyon merkezi aracılığıyla afet bölgesinde çalışmalara devam ediyor.

Vakıf bölgeye enkaz kaldırma ve hafriyat çalışmaları için araç ve ekipman takviyesi yaptı.

Bunun yanında Kevser Eğitim Vakfı çadır kent kurarak, günlük 3 öğün yemek dağıtıyor. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşlara kıyafet, bebek bezi, bebek maması, seyyar tuvalet ve tıbbi malzeme desteği veriliyor.

İnfakta Birlik Derneği ücretsiz eğitim ve kitap desteği sundu

Afet bölgesinde gönüllüleriyle hizmet veren İnfakta Birlik Derneği, depremden etkilenen vatandaşların acil ihtiyacını gidermek için çalışmalar yürütüyor.

Dernek acil ihtiyaçların yanı sıra depremin çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirmek için çeşitli aktiviteler organize ediyor.

Deprem bölgelerinde öğrencilerin eğitim faaliyetlerine devam etmeleri için de projeler geliştiren dernek, ilk etapta ücretsiz eğitim ve kitap desteği sunmaya başladı.

Ayrıca ramazan bayramında "Arife Çiçekleri" projesi kapsamında 10 bin çocuğa hediye verilmesi ve farklı aktiviteler düzenlenmesi planlanıyor.

Dernek, deprem bölgesine gönderdiği yardım tırlarının yanı sıra çadır, yatak, soba ve günlük sıcak yemek hizmeti veriyor.

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği 10 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıtıyor

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği, başta Malatya ve Hatay olmak üzere deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Saadet Partisi, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Anadolu Gençlik Derneği ve MİLKO ekipleriyle yardım faaliyetlerini sürdüren dernek, Hatay’ın Antakya ilçesinde aşevi kurulum çalışmalarını tamamladı.

Malatya'da afetzedeler için aşevi kuran dernek, günlük 10 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıtıyor. Dernek barınma, ısınma ve gıda ihtiyaçlarına yönelik ayni destekleri 300 kişilik gönüllü ekiple gerçekleştiriyor.

Bölgeye yardım tırları göndermeye devam eden derneğin üye ve gönüllüleri, depremden etkilenen çocukları rehabilite için oyun alanları da oluşturdu.

Öte yandan, temizlik ihtiyaçlarına yönelik çamaşırhaneler ve ütühaneler ile afetzedelere hizmet veriliyor.

Amatör telsizcilerden deprem bölgesindeki çalışmalarda kesintisiz iletişim desteği

Amatör telsizciler, arama kurtarma ekipleri ile AFAD arasında kesintisiz haberleşmeye destek sağlayarak enkazdan canlıların kurtarılmasında önemli rol üstlendi.

Depremin ardından özellikle yıkımın olduğu bölgelerde iletişimde yaşanan kopukluk, gönüllü olarak görev yapan amatör telsizcilerin sahadaki bilgiyi afet koordinasyon merkezlerindeki yetkililere aktarmasıyla aşıldı.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bursa Şubesi Başkanı Cankut Kalyoncu, AA muhabirine, acil ve afet durumlarında gönüllü olarak haberleşme desteği sağladıklarını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 40 bin amatör telsizcinin olduğunu belirten Kalyoncu, sadece Kahramanmaraş'ta, 10'u TRAC üyesi 30 amatör telsizcinin görev yaptığını dile getirdi.

Fransa, Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleriyle görüşme sağlayıp Türkiye'deki yetkililerle aralarında köprü vazifesi gördüklerini ifade eden Kalyoncu, yurt dışından deprem bölgesine gelen telsizcilerle de işbirliği yaptıklarını ifade etti.

Türkiye İlahiyatlar Derneğinden depremzedelere yardım eli

Türkiye İlahiyatlar Derneği, alt kuruluşlarından Hayır Kubbeniz İnsani Yardım Derneği ile depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı olmak için ilk günden itibaren çalışıyor.

Derneğin ekipleri, afetzedelere sağlık hizmetleri, barınma, beslenme, psikososyal destek gibi çeşitli hizmetler sunuyor.

İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerinde düzenlediği ayni ve nakdi yardım kampanyaları ile toplanan yardımları bölgeye ulaştıran dernek, Üsküdar'daki yurdunu da depremzedelerin hizmetine sundu.

Öte yandan, birçok depremzede aile de barınma ihtiyaçlarının karşılanması için farklı illere yerleştirildi.

Dernek üyeleri, evlerine yerleştirdikleri depremzedeleri ziyaret ederek çocuklara oyuncak ve eğitim setleri gibi sürpriz kutular hazırlayıp psikososyal destek vermeye devam ediyor.

Hikmet Vakfı üyesi gönüllüler afetzedeler için 'aşılmaz yolları' aştı

Depremden etkilenen vatandaşlara temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması için Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı üyesi gönüllüler, off-road araçlarıyla harekete geçti. Adıyaman'a ulaşan 5 araçlık ekip, kriz merkezinden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlanan malzemeleri afetzedelere ulaştırdı.

Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı üyelerinden Kasım Çakmaktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllüler olarak depremin ilk saatlerinde arama kurtarma ekiplerindeki arkadaşlarıyla iletişime geçtiklerini ve ihtiyaç durumunda seve seve bölgede görev yapacaklarını belirttiklerini söyledi.

TÜRES 100 binlerce kişilik sıcak yemek, çorba, çay ve su dağıtımı yaptı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde bugüne kadar 100 binlerce kişilik sıcak yemek, çorba, çay ve su dağıtımı yaparken, faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.

Depremden etkilenen illerin hepsinde sıcak yemek, çorba, çay ve su dağıtım merkezleri kuran TÜRES, bugüne kadar 100 binlerce kişilik ikramda bulundu. Dernek, faaliyetlerini ara vermeden sürdürecek.

SarAkay Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği

SarAkay Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Başkanı Murat Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi ile derneklerinin kurulduğunu söyledi. Uzan, 3 bine yakın gönüllü ile bölgede çalıştıklarını anlatarak, "Gönüllüler olmazsa bu iş yarım kalır. Gönüllülük esası bu işin gerçekten çok önemli bir tarafını sağlıyor. Gerek arama-kurtarma gerek acil bölümündeki sağlık grupları gerekse yardım grubundaki tüm insanlarımız bu gönüllülük esasının içine girebiliyor. Bizim derneğimiz hepsini organize edebiliyor." diye konuştu.

İnsani Hayat Derneği, depremin ilk günden bu yana bölgede

İnsani Hayat Derneği, ilk gününden itibaren depremden etkilenen bölgelerde yardım çalışması başlattı. 50 acil yardım ve 20 arama kurtarma görevlisiyle bölgeye giden dernek, yardım çalışmalarına destek verdi.

Ekipler, 1 tır su, 1 tır kömür, 375 koli gıda, 500 battaniye, 200 powerbank, bebek bezi ve maması, hijyen seti ile ikramlık yiyeceği depremzedelere ulaştırdı.

Gönüllü doktorlar mobil ekiple köyleri dolaşıyor

Uluslararası Doktorlar Derneği, 11 Şubat'ta Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki çadır kentte ve 12 Şubat'ta Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesinde, şimdiye kadar 20 gönüllü doktor ve hemşireyle günde 200'ün üzerinde depremzedeye birinci basamak sağlık hizmeti sundu.

Kahramanmaraş ve Hatay'da gezici sağlık hizmeti vermek için mobil ekip, köy ve çadırları da dolaşıyor. Gönüllü doktorlar, çadırlarda yaşayan afetzedelere sağlık taraması yapıyor.

Dernek, bunun yanı sıra deprem bölgelerine gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri ile su gönderiyor.

Yeni Adım Derneği 120 gönüllüsüyle deprem bölgesinde

Yeni Adım Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ile Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 120 kişilik gönüllü ekibiyle çalışmalara başladı.

Hayırseverlerin gönderdiği gıda, hijyen ürünleri, hazır yemek gibi yardımları kurdukları lojistik merkezinde paketleyen dernek gönüllüleri, bunları deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Ayrıca Kahramanmaraş'taki depremzedelere soba desteğinde bulunan dernek, afetin yaralarını sarmak için resmi kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

MSYD'den medikal ilaç ve malzeme desteği

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), depremin ardından acil müdahale ekiplerini ve sağlık birimlerini AFAD ile koordineli olarak bölgede görevlendirdi.

Nurdağı'nda arama kurtarma faaliyetlerinde yer alarak 8 kişinin enkaz altından çıkarılmasına destek olan dernek, Hatay'da depremzedelere yönelik tedavi çalışmalarına destek verdi. Dernek gönüllüleri, uluslararası profesyonel arama kurtarma ekiplerine ve sahra hastanelerine tercümanlık desteği sağladı.

Depremin etkilediği illerdeki şebeke suyunun temizliğini sağlamak adına 2 bin ton kloru bölge belediyelerine ulaştırılmak üzere Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne teslim eden dernek, Göç İdaresi Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde depremzedelerin kaldığı Adana'daki Boynuyoğun ve Hatay'daki Apaydın geçici barınma merkezlerine 90 palet su temininde bulundu.

İhtiyaç duyulan medikal ilaç ve malzemeleri tedarik eden dernek, deprem bölgesinde yaygın bulaşıcı hastalık riskine karşı 1500 uyuz ilacı temin etti.

Tekerlekli sandalye gibi 2 tır destekleyici medikal cihaz ve ekipmanı depremden doğrudan etkilenen engellilere ulaştıran dernek, ilk yardım malzemelerinin bulunduğu 1 tır çantayı afet bölgesine ulaştırdı.

Depremin ilk gününden bu yana 16 tır battaniye, 102 tır gıda kolisi ve çocuk maması, 10 tır hijyen kolisi, 15 tır çocuk ve yetişkin iç çamaşırı ve kıyafet, 2 tır soba, 1250 çadırı bölgeye gönderen dernek, Hatay Antakya'da kurulan aşeviyle günde 3 bin kişiye sıcak yemek de dağıttı.

Kırıkhan'da 3 öğün sıcak yemek veriliyor

Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, depremden etkilenen Hatay Kırıkhan ve diğer ilçelere erzak, yakacak odun, battaniye, çocuk maması ile çeşitli ayni ve nakdi yardımlar ulaştırdı.

Dernek, Kevser Eğitim Kültür Vakfı ile Kırıkhan'da günlük 1000 depremzedeye 3 öğün sıcak yemek çıkarılmasına destek oluyor.

Bayrampaşa Vakfı, depremin üçüncü gününden itibaren aşevi tırıyla afetzedelere sıcak yemek hizmeti sunuyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 5 bin 700 kişiye yemek dağıtan vakıf, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Hikmet Kiler Vakfı Pınarbaşı'nda konteyner kent kurdu

Kahramanmaraş Pınarbaşı Mahallesi'nde AFAD koordinasyonunda Hikmet Kiler Vakfınca konteyner kent kuruldu.

İçerisinde oyun alanı, sağlık ocağı, fırın, yemekhane, çamaşırhane ve mescidin bulunduğu konteyner kentte 63 eve depremzedeler yerleşmeye başladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre de Kiler Holding ve Hikmet Kiler Vakfı, büyük acılara sebep olan felaketin arama kurtarma faaliyetlerini destekliyor.

Depremin henüz ilk saatlerinden itibaren Nurdağı ve Toprakkale hızlı tren şantiyelerinden 20 adet iş makinası ve kamyon, arama kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere yönlendirildi. Her iki şantiye depremzedelere açıldı ve halihazırda 600 depremzede şantiyelerde misafir edilirken günlük 1.000 kişiye 3 öğün yemek çıkarılmaya başlandı.

Aras Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Kahramanmaraş'a 28 personel, 8 araç ve ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı. Malzeme tedarikinin yanında ekipler arızaların giderilmesi ve Kahramanmaraş-Elbistan'a elektrik verilmesinde çalışmalar yürütüyor.

Depremin ikinci günü Holdingin grup şirketi Aras Elektrik Dağıtım AŞ, Hatay'a 35 personel, 7 araç ve jeneratörler sevk ederken, bir diğer grup şirketleri Kütahya Şeker AŞ, 10 personel ve 2 arazi aracı ile deprem arama kurtarma ve altyapının yeniden ayağa kaldırılması faaliyetlerini desteklemeye başladı.

Hikmet Kiler Vakfı tarafından, konteyner mahallesinde, depremin ilk gününden itibaren 50 tırı bulan su, gıda ve temel yaşam malzemeleri, oluşturulan lojistik merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine düzenli dağıtılıyor.

"İlerleyen günlerde nakdi ve gayri nakdi yardımları sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, "Elbistan'da ilk etapta 150 konteynerden oluşan ve 1.000 kişinin barınacağı, içinde sağlık merkezi, fırın ve aşevi bulunan bir konteyner mahallesi oluşturulmaya başlandı ve depremin 4. günü itibariyle 10 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek çıkarılacak şekilde ilk yapılanması tamamlandı." ifadelerini kullandı.

AFAD çalışmalarını desteklemek üzere grup olarak 25 milyon TL nakdi yardımda bulunulduğunu aktaran Kiler, "İlerleyen günlerde nakdi ve gayrinakdi yardımları sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

HAKEV'den 3 öğün sıcak yemek ikamı

HAKEV Vakfı, depremin ardından oluşturduğu kriz masası ile AFAD ve Kızılay başta olmak üzere kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle irtibat halinde çalışmalarını yürütüyor.

İlk aşamada acil ihtiyaçların depremden etkilenen illere ulaştırılmasına destek olan vakıf, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ve Kahramanmaraş'ta aşevleriyle günlük 3 öğün sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Gönüllüleri ve çalışanlarıyla bölgede faaliyetlerini sürdüren vakıf, makine ve ekipmanlarıyla arama- kurtarma çalışmalarına destek oldu. Vakıf, 100 tonluk gıda ile ısıtıcı, soba, jeneratör, atıştırmalık yiyecekler, su, giysi, battaniye, ilaç ve hijyen ürünlerini bölgeye ulaştırdı.

Mavi Marmara Derneği'nden depremzedelere 10 ton gıda yardımı

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, depremin hemen ardından bölgeye hareket ederek Adıyaman'a kurduğu aşeviyle 40 bin kişiye günlük sıcak yemek dağıttı.

Deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 10 ton gıda malzemesi, 20 ton su, 700 battaniye, 1000 paket bebek bezi, 1000 çocuk kıyafeti, 1000 kadın hijyen seti ve 100 tüp götüren dernek, Adıyaman merkez civarındaki 25 farklı köye de ihtiyaç malzemeleri ulaştırdı.

Bölgede aşevi yanında sağlık çadırı da kuran dernek, depremzedelere ve çalışan arama-kurtarma ekiplerine acil müdahale ve ilaç tedarikinde bulundu, sahra hastanesi, aktif sağlık merkezleri ve köylere ilaç desteği verdi.

Dernek ayrıca bölgedeki salgın hastalık riski nedeniyle aile hijyen paketi hazırladı. Depremzede bir ailenin bir aylık temizlik ihtiyaçlarını karşılayacak pakette; kova, deterjan, tırnak makası, diş macunu ve fırçası, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, havlu, şampuan, sabun, tarak, kolonya gibi malzemeler bulunuyor.

İlkseç Vakfı depremzedeler için çadır kurdu

İlkseç Vakfı, depremin hemen ardından başlattığı yardım kampanyası kapsamında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanan yardımları bölgeye ulaştırdı.

Vakıf, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta kurduğu aşevinde depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor.

Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'ya giyecek, su, bebek bezi, hijyen malzemeleri ve gıda kolisi ulaştıran vakıf, depremzede çocuklara da çeşitli oyuncaklar götürdü.

Kurduğu çadırlarla barınma konusunda depremzedelere destek olan vakıf, ayrıca berber hizmeti de veriyor.

Adil Efendi Vakfı, Kırıkhanlı depremzedelere yardım ulaştırdı

Adil Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, 3 minibüs yardım malzemesi ve 8 gönüllüsüyle depremin üçüncü gününde Hatay'ın Kırıkhan ilçesine intikal etti.

Vakıf, içme suyu, bebek maması, konserve, kuru bakliyat, bebek bezi, battaniye, çocuk yiyecekleri ve gıda ürünlerinden oluşan temel ihtiyaç malzemelerini bölgede depremzedelere ulaştırdı. Vakıf, Kırıkhan'ın Bektaşlı, Dedeağaç ve Balarmudu köylerindeki hanelerde yaşayan depremzedelere de yardım götürdü.

AKMER'den deprem bölgesine yardım

İstanbul merkezli Aksa İlim ve Davet Merkezi (AKMER), depremin hemen ardından bölgeye hareket ederek, Adıyaman Alitaşı Mahallesi'nde kurduğu aşeviyle 40 bin kişiye günlük sıcak çorba ve yemek dağıtımına başladı.

Dernek ayrıca deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve bakliyat dağıtımı, tüp, çorap, bere, atkı, bebek bezi, ekmek, su, süt, kahvaltılık ürünler, battaniye, iç çamaşırı, sağlık hizmeti ve ilaç yardımında bulundu.

AKMER, temizlik malzemelerinden oluşan kolileri de deprem bölgesine ulaştıracak.

Sadaka Gölgesi İnsani Yardım Derneği 3 kentte yardım çalışmaları yürütüyor

Sadaka Gölgesi İnsani Yardım Derneği, depremin ilk gününden itibaren Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yardım çalışmalarına başladı.

Deprem bölgesindeki çalışmalara 250 gönüllü, 45 arama-kurtarma ekibi ve 2 iş makinesiyle destek veren dernek, 3 ilde kurulan aşevi ile depremzedelere sıcak yemek veriyor.

Dernek, bölgeye 190 çadır, 6 bin 500 battaniye, 42 bin hijyen seti, 51 bin 700 giyecek ve bot, 127 bin bebek bezi, 81 ton yakacak ve 400 soba gönderdi.

Deprem bölgesine gıda desteğinde de bulunan dernek, 170 bin ekmek, 1000 paket mama, 162 bin 700 şişe su, 160 bin konserve, 137 bin kek, 27 ton un ve 5 bin 500 gıda paketini depremzedelere ulaştırdı.

Yesevi Hareketi yaraları sarmaya devam ediyor

Yesevi Hareketi, ekipleriyle bölgede AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiği arama-kurtarma faaliyetlerinde birçok insana ulaştı.

Depremzedelere su, temel gıda malzemeleri, battaniye, soba, kıyafet ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

Öte yandan, psikodestek ekipleriyle depremzedeleri ziyaret eden gönüllüler, depremden etkilenen çocuklarla özel olarak ilgileniyor.

Hayır Kapısı Derneğinin yardımları

Hayır Kapısı Derneği, depremin ilk gününden beri İstanbul'dan gelen yardımları deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyor.

Dernek, afetzedelere 1 tır kuru gıda, 1 kamyon giysi, 1000 aileye kumanya paketi, 5 bin ekmek, 1000 battaniye, 750 hijyen paketi, 1000 kadın tesettür beresi, 250 soba, 150 elektrikli ısıtıcı, 17 büyük çadır, 1 mobil duş ve 3 mobil tuvalet gönderdi.

Yedi Hilal Derneği çocuklara oyuncak, kitap, dergi kutuları götürüyor

YediHilal Derneği, depremin ilk saatlerinden itibaren 140 üniversite teşkilatı ve 70 temsilciliğiyle afetzedelerin yardımına koştu.

Hatay'a depremzedeler için 200 çadır ulaştıran dernek, yaş gruplarına göre oyuncak, kitap, dergi kutuları hazırlayarak çadır kentlerde yurtlarda kalan çocuklara dağıtıyor.

Dernek, Kahramanmaraş şubesini aşevi faaliyeti ve yardım dağıtma merkezine dönüştürerek, günlük 200 kişiye yemek veriyor.

Deprem bölgesine gıda, temizlik, erzak malzemeleri götüren dernek, 400 depremzedeye de konaklama imkanı sağladı.

Adıyamanlılar Vakfından Adıyaman'a 80 tır ve 2 kargo uçağı yardım

Adıyamanlılar Vakfı, depremin ardından tüm kapasitesi ve sivil yardım kadrolarıyla afet bölgesine ulaştı.

Vakıf gönüllüleri, profesyonel ekiplerin koordinasyonunda arama-kurtarma çalışmalarına katılırken, depremzedelerin barınma, gıda ve diğer yaşamsal ihtiyaçlarını temin etmek için de seferber olundu.

Adıyaman'da lojistik üs kuran vakıf, 150 konuta yerleştirdiği ailelere gıda, battaniye, ev eşyası ve benzeri yardımlarda bulundu. Vakıf, il merkezinden çevre köylere sığınan depremzedelere ve köy sakinlerine de yardım ulaştırdı.

Vakıf tarafından afet bölgesine yönelik başlatılan kampanyalarda Adıyaman ve ilçelerine 80 tır ve 2 kargo uçağı yardım gönderildi.

Yardımların büyük kısmını kuru ve yaş gıda, bebek maması, ısıtıcı ve jeneratör oluştururken; bunların yanı sıra 7 tır giyim ve battaniye, 2 tır çocuk ve yetişkin bezi, tuvalet kağıdı, peçete, sağlık ve hijyen malzemeleri, 1 tır tıbbi malzeme, 1 tır kömür, 1 tır odun, 1 tır soba, 3 tır su, 1 tır çadır, 25 bin ekmek yardımı gerçekleştirildi.

Hukukçular Derneğinden deprem bölgesine yardım

Hukukçular Derneği, nakdi yardımlar kapsamında alınan bebek bezi, battaniye, mont, bot, bere ve yün çorap gibi malzemeleri Kahramanmaraş'a ulaştırdı.

Temin edilen gıda yardımı Deniz Feneri Derneğinin de desteğiyle Malatya'nın Bahri köyünde dağıtıldı.

Adıyaman'da Deniz Feneri Derneğince kurulan aşevine gıda desteği sağlanırken, sağlık malzemelerinin yer aldığı bir ambulans, doktor ve hemşirelerle Hatay'a gönderildi. Kurtarma çalışmaları için bölgeden istenen jeneratör, hilti, spiral ve demir makası Adıyaman'daki ekiplere teslim edildi.

Dernek, 17'şer ton kömür ve odunu Adıyaman'a gönderdi. 73 çadır ve 3 bin iç giyim eşyası ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Derneğin yardım seferberliğinde toplanan 2 milyon 277 bin 500 lira bölgeye gönderildi.

TOGEMDER, Hatay ve Adıyaman'a temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), depremin ardından hayırseverlerinin ve gönüllülerinin desteğiyle başlattığı yardım seferberliği kapsamında 4 tır temel ihtiyaç malzemesini Hatay ve Adıyaman'a ulaştırdı.

TOGEMDER atölyelerinde dikilen battaniyeler ve dernek mutfağında üretilen dayanıklı gıda ürünleri, ilaç firmalarından bağış olarak gelen ilaç ve medikal malzemeler deprem bölgesine gönderildi. Hayırseverlerden gelen desteklerle bölgeye ulaştırılacak yardımların koordinasyonu dernek merkezinde gönüllülerle yapılıyor.

SARIL, 100'ü aşkın vatandaşın enkazdan çıkarılmasına destek oldu

SARIL Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ekipleri ve gönüllüleriyle depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'ın Belen ilçesine ulaştı.

Dernek, 4 kişilik uzman eğitmen arama kurtarma ekibi ve 40 gönüllüsüyle çalışmalara katılıp 100'ü aşkın vatandaşın enkazdan çıkarılmasına destek oldu.

ASKON

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Ayni olarak bildirimlerini aldığımız yardımların değeri 500 milyon TL’yi aştı. Bu rakam bizim tespit ettiğimiz. Yardımsever üyelerimiz vasıtası ile de bizim yetişemediğimiz noktalara yardımların gittiğini biliyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye Tek Yürek Kampanyasına katılarak 5 milyon TL’lik yardımda bulunduklarını hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

"13 uçak, 1528 tır, 76 iş makinesi, 987 uzman ve gönüllü ekip, 865 özel kazı ve kurtarma ekibi ile sahada olduk. Jeneratöründen çocuk bezine, tıbbi malzeme kolisinden hijyen seti kolisine. Arama kurtarma malzemelerinden ısıtıcısına kadar her kalemde depremzede vatandaşlarımızla dayanışma içinde olmaya çalıştık ve olmaya da devam ediyoruz."

YESİDEF bugüne kadar 2 milyon 745 bin kişilik sıcak yemek verdi

Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu'ndan (YESİDEF) yapılan açıklamaya göre, federasyon, TOBB Türkiye Hizmetler Meclisi iş birliğiyle ilk gün Malatya'da hizmete başladı.

Her geçen gün hizmet verdiği nokta sayısını artıran YESİDEF, toplamda 32 işletmeyle 14 ilden gelen yardımları 8 ilde kurduğu mutfaklarda depremzedelere ulaştırdı.

Bugüne kadar 2 milyon 745 bin 850 kişilik sıcak yemek, 402 bin 600 kişilik çorba, 198 bin 500 kişilik kumanya ve kahvaltı ikramında bulunuldu. Toplamda sıcak yemek, çorba, kahvaltı ve kumanya ulaştırılan kişi sayısı 3 milyon 347 bin kişiye yaklaştı.

HASİAD'dan 5,5 milyon liralık yardım

Hadımköy Arnavutköy Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) de felaketin ilk günü yaptığı toplantıyla felaket bölgesine yardım götürülmesi için harekete geçti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin desteği, TOBB'un lojistik kanallarıyla deprem bölgesine yardımlar ulaştırıldı. Yardımlar arasında 900 bin liralık battaniye, 170 bin liralık hilti, 2,4 milyon liralık halı, 511 bin liralık kriko, 1,44 milyon liralık konteyner yer aldı. Derneğin toplam yardım tutarı 5,5 milyon liraya yaklaştı.

Şule Yüksel Şenler Vakfı, depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalarına başladı

Şule Yüksel Şenler Vakfı, depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalarına başladı. Paylaşmaktır Hayat Derneği ile kampanya yürüten vakıf, hazırlanan hijyen paketlerini Kahramanmaraş Soysallı köyüne ulaştırdı.

Vakıf, bebek bezi, hijyen ürünü, ıslak mendil, dezenfektan ve deterjan gibi malzemelerden oluşan tırı da Hatay'a gönderdi. Ayrıca, deprem bölgesine kadın, çocuk ve erkek iç giyim yardımları ulaştırıldı.

İpek Yolu Gençlik Merkezi de deprem bölgesinde çalışmalara destek oldu. Toplanma yeri olarak hizmete açılan merkezde, depremzedeler için 250 kişilik konaklama ve yemek imkanı sağlanıyor.

Sadece İnsan Derneğinden deprem bölgesine 16 tır yardım malzemesi

Sadece İnsan Derneği, depremlerin ardından profesyonel ekipleri ve gönüllüleriyle depremden etkilenen illerde yardım faaliyetlerinde bulundu.

Başlattığı yardım çalışmaları kapsamında içerisinde battaniye, su, bebek bezi, hijyen paketi gibi ürünlerin yer aldığı 16 tır yardım malzemesini bölgeye gönderen dernek, 20 bin kişiye sıcak yemek sağladı. Derneğin bölgeye ulaştırdığı 5 bin gıda paketi, 5 bin battaniye ve 3 bin hijyen paketini depremzedelere dağıtıldı.

Dernek, depremden etkilenen 10 ilde ekipleriyle yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Kaanlar Vakfı bölgeye 20 tır yardım ulaştırdı

Kaanlar Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile bugüne kadar 20 tır sosyal yardım götürdü. 60 kişilik hizmet ekibiyle bölgede yardım faaliyeti yürüten vakıf, kurduğu 3 aşeviyle depremzedelere günlük 5 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Bölgede 3 lojistik deposu bulunan vakıf, tahsis edilen 10 araçla hizmetlerini sürdürüyor.

İnsanı İnşa Derneği, araç ve malzemeleriyle arama kurtarmaya destek verdi

İnsanı İnşa Derneği, ilk gününden itibaren depremden etkilenen bölgelerde yardım çalışması başlattı. 45 acil yardım ve arama kurtarma görevlisiyle bölgeye giden dernek, 30 araç ve malzemeleriyle arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Ekipler, 300 ısıtıcı-soba, 20 yatak-çekyat, 6 bin battaniye, 500 giyim ve ayakkabı kolisi, 30 jeneratör, 200 powerbank, 7 bin 500 su kolisi, 2 bin gıda kolisi, 5 bin kilogram kuru gıda, 500 koli çocuk bezi ve 600 koli çocuk maması, 20 koli tıbbi malzeme, 500 koli hijyenik set ile ikramlık yiyecekleri depremzedelere ulaştırdı.

Mobil mutfakla günlük 400 kişiye sıcak yemek veren dernek, ekmek fırınıyla günlük 18 bin ekmek dağıtıyor. Bölgeye 150 çadır ile 8 seyyar tuvalet ve duş kabini gönderen dernek, 200 depremzedeye de konaklama imkanı sağlıyor.

Valide İnsani Yardım Derneği'nden gıda ve barınma desteği

Valide İnsani Yardım Derneği, içinde yiyecek, içecek, giyecek, battaniye, bebek ürünleri, soba ve yakacak gibi çeşitli insani yardım malzemelerinin bulunduğu 3 tırı bölgeye gönderdi. Bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren dernek, depremzelerin barınma ihtiyacının giderilmesi için çalışmalar yürütüyor.

700 depremzede Diyarbakır Özgür-Der şubesinde kalıyor

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), 300'ü aşkın gönüllüsüyle depremin etkili olduğu illerde yardım çalışmalarında bulunuyor.

Özellikle deprem bölgesinde yer alan Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana ve Elazığ şubeleri ile Batman, Bingöl gibi çevre illerdeki Özgür-Der şubeleri ilk saatlerden itibaren afet bölgelerinde çalışma başlattı. Ankara, İstanbul, Bursa, Sivas, Karadeniz Ereğli, Bartın ve 40'a yakın şubeden dernek üyeleri ve gönüllüler insani yardım malzemeleri ulaştırmak için seferber oldu.

Dernek, bugüne kadar depremden etkilenen kentlere 10 tır kuru gıda, 12 tır un, 3 tır battaniye, 3 tır su, 1 tır sebze, 4 bin 500 litre sıvı yağ, 1000 mont, 1000 bot, 500 tüp, 600 soba ve yakacak ile temizlik ürünü, konserve ve atıştırmalık ulaştırıp, merkez ve köylerde dağıtımını yaptı.

Dernek ayrıca 110 bin ekmek, 1000 kumanya, 20 bin sandviç, 2,5 ton beyaz et dağıtıp, 80 bin kişilik sıcak yemek ikramında bulundu. Bölgede 50'den fazla çadır kuran dernek, 700 depremzedeyi Diyarbakır Özgür-Der şubesinde misafir ediyor.

İGİAD'dan deprem bölgesine yardım

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), deprem bölgesine acil ihtiyaçların gönderilmesinin yanı sıra 762 bin lirayı aşan nakdi yardımları AFAD ve İHH İnsani Yardım Vakfı üzerinden yaptığını duyurdu.

İGİAD'dan yapılan açıklamada, Dernek, üç farklı üye iş yerinde ürettirdiği 7 binden fazla battaniyeyi İHH İnsani Yardım Vakfı üzerinden deprem bölgesine ulaştırdı. Bölgedeki profesyonel ekipler için el yaralanmaları ile ilgili 5 binden fazla cilt onarıcı bakım kremi ve çadırların zeminine serilmek üzere üretilen 10 bin metrekare 10 mm izolasyon levhasını da bölgeye ulaştıran Dernek, İHH ve MÜSİAD ile Kahramanmaraş bölgesinde Konteyner Mahalle kurulumumun da devam ettiğini bildirdi.

Sultan Derneği yardım çalışmalarını sürdürüyor

Sultan Derneği, 47 gönüllü ekibiyle AFAD koordinasyonunda bölgeye 9 bin koli su, 150 kumanya, 15 bin kuru gıda ürünü, 150 bin ambalajlı ekmek, 3 bin 500 sandviç ekmek, 40 bin çay, 3 bin meyve suyu, 84 küçükbaş kurban, 12 bin iç çamaşırı, 5 bin 500 çorap, 1000 patik, 1000 bere, 300 metre kefen, 2000 battaniye, 100 hijyen kolisi, 200 kadın ve erkek giysisi, 450 mont, 200 odun sobası, 30 ton kömür, 150 çuval odun, 2 mobil tuvalet ve bir ev tipi konteyner olmak üzere 10 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Öte yandan dernek, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'ndaki AFAD çadırlarına şu ana kadar 51 bin kişilik, günlük olarak ise 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.

Siyer Vakfı deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

Siyer Vakfı, depremin ilk gününden itibaren afet bölgeleri için çalışmalara başladı. AFAD'a nakdi yardım gönderen vakıf, depremin 3. günü Hatay'a yardım tırı sevk etti.

Depremin 4. gününden itibaren ise Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde kurulan aşevinde günlük çorba ve 2 öğün yemek çıkarılarak merkez, köy ve ilçelere sıcak yemek ulaştırıldı.

Vakıf, gezici araçlarıyla erzak, ısınma malzemeleri ve kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

Uluslararası İyi Dünya Derneğinden 1 milyon liralık yardım

Uluslararası İyi Dünya Derneği, deprem bölgeleri ve depremzedeler için 1 milyon lira tutarında eşya, gıda ve kışlık malzeme yardımında bulundu.

Deprem bölgeleri için çalışmalarını sürdüren dernek, şu ana kadar başta Türkiye olmak üzere Afrika, Balkanlar, Doğu Asya ülkeleri ve Orta Doğu'nun bazı ülkelerinde çeşitli insani yardımlar gerçekleştirdi.

BAKAP'tan depremzedeler için "hayır çorbası" satışı

Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu (BAKAP), depremin ilk günlerinden itibaren sahaya destek göndermeye devam ediyor.

Adıyaman'a 10 bin sandviç ve meyve suyu gönderen BAKAP, Kahramanmaraş ve Hatay'a ise jeneratör sevk etti. İstanbul'a gelen depremzedeler, yazlık evlere yerleştirildi.

Platform, depremzedelerin ihtiyaçları için Kayabaşı Merkez Camisi'nde her cuma "hayır çorbası" satışına başladı.

BAKAP bünyesindeki Beyazgül Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise dernek binasını eve çevirip 7 depremzedeye bir yıllığına tahsis etti.

Islamic Relief Türkiye 83 bin 908 depremzedeye ilk yardım ulaştırdı

Islamic Relief Türkiye, depremin yaşandığı andan itibaren uluslararası medya üzerinden acil yardım çağrısında bulunarak 10 milyon avronun üzerinde bağış topladı.

İhtiyaç sahiplerine etkili şekilde ulaşabilmek için belediyeler, AFAD ve bölgedeki STK'ler ile koordineli çalışan Islamic Relief Türkiye, Kahramanmaraş, Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçeleri, Gaziantep'in Nurdağı, İslahiye ve Nizip ilçeleri, Kilis ve Şanlıurfa'ya 4 bin 50 battaniye, 828 içme suyu, 54 bin 504 kek, 26 bin 525 meyve suyu, 77 bin paket hurma, 3 bin 154 gıda paketi, 2 bin 500 hijyen kiti ve 3 bin 172 market alışveriş kartı gönderdi.

Toplam 83 bin 908 depremzedeye ilk yardım ulaştırıldı.

Ekşioğlu Vakfı, 700'ü aşkın gönüllüsüyle alanda

Ekşioğlu Vakfı, depremin ardından İstanbul Çekmeköy'de bulunan vakıf merkezinde 30 kişilik kriz merkezi oluşturarak, depremzedeler için yardım seferberliği başlattı.

Depremden etkilenen bölgelerde 700 kişiyi aşkın gönüllü ekibini görevlendiren vakıf, seyyar mutfak, kuru gıda, su, giyim eşyası, soba, yakacak odun, çadır, ısıtıcı, battaniye ve diğer acil ihtiyaçları içeren yardım malzemeleri bulunan 100'ü aşkın tırı bölgeye gönderdi. Vakıf, ihtiyaç malzemelerini sahadaki gönüllüleri aracılığıyla depremzedelere ulaştırıyor.

Vakıf, Adıyaman'da 1200 kişinin barınabileceği bir konteyner kent kurarken, depremden etkilenen diğer iller için de konteyner temini yapıyor.

Oluşturulan yaklaşık 2 bin kişilik iletişim hattı üzerinden gelen deprem yardım talepleri değerlendirilerek özellikle ilçe ve köylere ulaşan vakıf, gönüllü ekibinin yaptığı otobüs organizasyonları ile deprem bölgesinden ayrılmak isteyen afetzedelerin tahliyesine ve gittikleri illerde barınmasına destek oldu.

Deprem bölgesine 100 ekskavatör, kamyon ve iş makinesi göndererek afetin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan vakıf, enkaz kaldırma çalışmalarına da destek verdi. Vakıf, Kızılay aracılığıyla vakıf merkezinde kan bağışı kampanyaları da düzenledi.

Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı günlük 3 öğün sıcak yemek dağıtıyor

Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfı, 164 gönüllüsü, 4 tır yardım malzemesi, 13 taşıyıcı araç ile depremin ikinci günü itibarıyla Kahramanmaraş'ta yardım çalışmalarına başladı.

Vakıf gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezde günlük 3 öğün sıcak yemek dağıtırken, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezindeki depremzedelerin gıda, giyim, ayakkabı, battaniye, hijyen ve temizlik malzemeleri gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kahramanmaraş'ın köylerindeki ihtiyaçları belirleyerek ulaştıran vakıf, deprem bölgesinde 10 bin afetzedeye birçok alanda yardım ulaştırdı.

Yeni Dünya Vakfı, depremzedeleri yurtlarında misafir ediyor

Yeni Dünya Vakfı, depremin hemen ardından temel ihtiyaçlara yönelik yardımlarını bölgeye ileterek birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Temel gıda, su, süt, un, halı, battaniye, çocuk kıyafeti, çocuk bezi ve maması, iç çamaşırı, konteyner, ısıtıcı ve sahra mutfak malzemeleri gibi birçok kalemi 42 tırla deprem bölgesine gönderen vakıf, ayrıca Iğdır, Kırşehir, Ankara, Samsun, Trabzon, Giresun şubelerinden iş makineleri, giyim malzemeleri, un ve muhtelif gıda yardımlarını 7 tırla deprem bölgesine ulaştırdı.

49 tır ihtiyaç malzemesi, 2 sahra mutfağı, 1 iş makinesi ve 1 otobüsle deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına destek olan vakıf, afetzedelerin öncelikli ihtiyaçlarını tedarik ediyor.

Deprem bölgesinde bulunan Gaziantep Öğrenci Yurdu'nu depremzedelere açan vakıf, her gün 200 kişiye sıcak yemek ve barınma imkanı sunuyor. Yine İstanbul ve Ankara'da bulunan yurtlarında da depremzedeleri misafir eden vakıf, buradaki ailelere yönelik psikososyal destekte de bulunuyor.

ASİL Derneği, Hatay'da 600 yatak kapasiteli çadır kent kurdu

ASİL (ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri) Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da çadır kent ile ASELSAN Afet ve Lojistik Merkezi'ni kurdu.

6 bin 500 metrekare alana kurulu, 70'ten fazla çadırın yer aldığı, 600 yatak kapasiteli çadır kentte, yaklaşık 150'si çocuk 400 depremzede ağırlanıyor. Yağmur suyu drenaj sistemi ve kanalizasyon altyapısı bulunan çadır kentte, soğuk havaya karşı ısıtıcılar kullanılıyor. Burada sağlık, psikososyal destek, yemekhane, tuvalet ve duş bölümlerinin yanı sıra çocuk oyun alanı ve kreş çadırı hizmet veriyor.

AFAD koordinasyonunda depremzedelerin 3 öğün yemek, barınma, ısınma, banyo ve çocukların tüm ihtiyaçları çadır kentte karşılanıyor. ASELSAN soğuk hava depolarından getirilen gıda malzemeleriyle, özel alanda yine şirket aşçıları tarafından yemek pişiriliyor.

Depremlerde yakınlarını ve evlerini kaybeden çocuklar, oyun alanında futbol ve sokak oyunları gibi çeşitli oyunlar oynayabiliyor. Ayrıca çocuklar için kurulan kreş çadırında boyama ve benzeri etkinlikler uzman eğitmenler eşliğinde yapılıyor.

ASRİAD'tan 27 tır yardım

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Genç ASRİAD iş birliği ile ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 27 tırı afet bölgesine gönderdi.

Soğuk hava şartları nedeniyle deprem bölgesine ilk olarak kışlık kıyafetler, ısıtıcı ve battaniyeler, gıda ürünleri ve su dışında, hızlı bir şekilde temin edilen jeneratörler, gerek afetzedeler için gerekse bölgedeki gönüllü kurtarma ekiplerinin hizmetine sunuldu.

Deprem felaketinden bu yana geçen 17 günlük süreçte ASRİAD Genel Merkez tarafından Genç ASRİAD iş birliği ile 27 tır dolusu gıda, su, çadır, battaniye, ısıtıcı, kışlık bot ve mont, uyku tulumu, bebek ve yetişkinler için temizlik ürünleri, iç çamaşırı, jeneratör, oyuncak gibi ihtiyaç malzemesi öncelikle Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerine gönderildi.

İlerleyen süreçte barınma ihtiyacının giderilmesi adına ASRİAD şubeleri tarafından kamyonlarla konteyner gönderimi ve AFAD'ın kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 360 aydınlatma projektörü gönderimi yapıldı. Ayrıca sıcak yemek temin edilmesi için derneğin Van ve Batman şubelerince yemek ve ekmek araçları da depremzedelerin ihtiyaçlarına sunuldu.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine, deprem afeti sonrası İstanbul'a getirilen 1500'den fazla çocuğa oyuncak yardımında bulunuldu.

ASRİAD Genel Merkez tarafından AFAD üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yüksek miktarlarda nakdi yardım yapılırken ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman ile Yönetim Kurulu Üyeleri, 16-20 Şubat'ta şube teşkilatlarının bulunduğu Malatya ve Gaziantep illeri dışında Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya giderek incelemelerde bulundu.

MOSDER, Elbistan'daki konteynır kentin iç mobilyalarını karşılıyor

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) üyeleri şimdiye kadar AFAD'a 2 milyon 500 bin TL nakdi yardımın yanında ayni yardımlarla da depremzedelerin yaralarını sarmak üzere seferber oldu.

MOSDER açıklamasına göre, "asrın felaketi"nin hemen ardından, depremzedelerin en önemli ihtiyacı olan "barınma" gereksinimlerine yönelik geniş kapsamlı çalışmalar devletin kontrolü ve AFAD koordinasyonunda başlatıldı.

Bu kapsamda MÜSİAD tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde başlatılan 2 bin adetlik "Konteynır Kent" projesi için ihtiyaç duyulan mobilyaların sağlanmasında, Mobilya Sanayicileri Federasyonu (MOSFED) ile iş birliği yapılarak projenin iç mobilyaları MOSDER üyeleri tarafından karşılanıyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonunun (TPF) yardım seferberliği devam ediyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, deprem felaketinin hemen ardından yetkili mercilerden edinilen bilgiler doğrultusunda acil ve temel ihtiyaç malzemelerinin bölgeye taşındığını bildirdi.

Deprem sonrasında federasyon olarak Türkiye genelindeki 14 perakendeci derneği ve yerel marketlerin katılımıyla yardım seferberliği başlattıklarını belirten Düzgün, "Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar, AFAD ve Kızılay koordinasyonuyla dağıtım merkezlerine 8 Şubat’tan itibaren temel gıda ürünleri, çocuk bezi, çocuk maması, eldiven, bere, battaniyeden oluşan acil ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırlarımızı ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Düzgün, bölgedeki ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve gelecek dönemde alınması gereken aksiyonları belirlemek amacıyla TPF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte afet bölgesine gittiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Nurdağı ve Islahiye'de incelemelerde bulunup yetkili mercilerle görüşmeler yaptık. TPF olarak yetkili kurumlar ile irtibat halindeyiz, bölgedeki temel gıda ürünlerinin karşılanması için aktif bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bölgenin tamamındaki vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için şimdiye kadar 250 tırımızı ulaştırdık. Acil ihtiyaç malzemelerinin haricinde yerel zincirler olarak kendi içimizde nakdi yardım kampanyası başlattık. Şu an 14-15 üründen oluşan karışık gıda kolilerimizi tırlarla göndermeye başlıyoruz. Federasyonumuz, derneklerimiz ve yerel zincir market üyelerimizle birlikte ülkemizin ve vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız."

Yetim ve Öksüzler İçin El Ele Derneği gıda ve nakdi yardımları ulaştırıyor

Yetim ve Öksüzler İçin El Ele Derneği, depremin ikinci gününden itibaren Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yardım çalışmalarına katıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek vererek 10 depremzedenin sağ kurtarılmasına yardım eden dernek, insani yardım çalışmalarında da bulundu.

Dernek ekipleri, Kırıkhan'da bağışçılarının desteğiyle 1 tır su, 1 tır kuru gıda ve 1 tıra yakın battaniye ve ısıtıcıyı depremzedelere ulaştırdı.

Adıyaman ve Gaziantep'te depremzedelere ayni ve nakdi destek veren dernek, Ankara'ya tahliye edilen depremzedelere konakladıkları evlerde ziyarette bulunarak gıda ve nakdi yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

Rahmet İnsani Yardım Derneği, depremin ikinci gününden itibaren Hatay'da 40 kişilik ekibiyle arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Gıda, hijyen ürünleri, sünger, mat, yatak, iç çamaşırı gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir kamyonu Hatay'a gönderen dernek, Yayladağı'nda kurduğu aşevinde depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor. Dernek, bölgede ekmek ihtiyacını karşılamak üzere 1 tır un yardımı yapmayı da planlıyor.

İVEK'ten deprem bölgesine ilaç ve tıbbi malzeme desteği

İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK), deprem felaketinin yaralarını sarmak adına ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda bölgeye ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağladı.

Vakıf, bölgeye takviye edici gıda desteği, ayni ve nakdi bağışlar, afet bölgesine personel desteği ve medikal depo kurulumu gibi birçok yardım faaliyetinde de bulundu.

Vakfa bağlı İlaç Endüstrisi ve Teknolojileri Komisyonu üyeleri, ilk günden itibaren Bakanlık tarafından açıklanan ilaç listesi doğrultusunda bölgenin ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için bağış yaptı.

Adıyaman, Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş bölgelerine vakıf tarafından hekim ve eczacı desteği yönlendirilirken, üyeler de ilaç yardımının yanı sıra ısıtıcı battaniye, erzak, konteyner gibi pek çok yardımda bulundu.

Öte yandan vakıf, deprem gibi gerçekleşmesi muhtemel afetler ile ilgili olarak gerekli planlamaların yapılabilmesi ve yol haritasının oluşturulabilmesi adına Afet Koordinasyon ve İstişare Kurulu kurdu. Kurul çalışmaları sonucunda çıkarılan rapor ve bilgi notlarının ilgili kurumlara iletilerek söz konusu süreçlere katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sami Efendi İlim ve Kültür Yardımlaşma Vakfından günlük 1500 kişiye yemek

Sami Efendi İlim ve Kültür Yardımlaşma Vakfı, depremin hemen ardından bölgeye giderek yardım kampanyası başlattı.

Vakıf, bölgeye, kömür, soba, kuru gıda, ısıtıcı, temiz su, bebek bezi, battaniye, kışlık kıyafet, hijyen malzemeleri ve ekmek gibi yardım malzemelerinin bulunduğu 10'dan fazla tır götürdü.

Malatya ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde günlük 1500 kişiye yemek dağıtımı gerçekleştiren vakıf, ayrıca bölgeden ayrılarak başka illere geçen depremzede ailelere de ayni ve nakdi yardımda bulunuyor.

Beyazgül Derneği günlük 15 bin kişilik sıcak yemek veriyor

İstanbul merkezli Beyazgül Derneği, depremin olduğu günden bu yana Adıyaman merkez ve çevre köylerinde 39 personelle yardım çalışmalarına katıldı.

Deprem bölgesinde aşevi kuran dernek, günlük 15 bin kişilik sıcak yemek veriyor.

Dernek ayrıca bölgede depremzedelere giyim, hijyen paketi, gıda kolisi, tüp, soba ve su ulaştırırken, zekat yardımlarını da dağıttı.

Adana Dost Eller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Adana Dost Eller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 11 ili etkileyen depremlerin ardından seferberlik ilan ederek hayırseverlerden gelen bağışları bölgeye ulaştırdı.

Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekiplerine telsiz ve haberleşme altyapısına ilişkin destek sağlayan dernek, barınma merkezlerinde, okullarda ve çeşitli noktalardaki mobil destek ekipleriyle afetzedelerin ihtiyaçlarını yerinde takip ederek gideriyor.

Dernek il, ilçe merkezleri ve köylerde yaşayan afetzedelere gıda, giyim, hijyen seti, yakacak, ev ve mutfak eşyası gibi acil insani yardım malzemeleri ulaştırdı.

Hatay merkez otogarı arkası, Yayladağı Geçici Barınma Merkezi ve çeşitli noktalarda kurulan aşevlerine temel gıda, su ve ekmek desteği sağlayan dernek, depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor.

Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı

Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı, deprem bölgesindeki yardım çalışmalarında aktif rol oynuyor.

Vakıf, deprem bölgesinde günde 2 öğün, öğle ve akşam yemeği olmak üzere ortalama 1200-1300 kişilik yemek dağıttı.

Ayrıca 30 depremzede, 10 bölgede yardıma giden 40 kişi de vakıf binasında konaklıyor.

GEA Arama Kurtarma

GEA Arama Kurtarma ekibi gönüllüleri, depremin ilk gününden itibaren bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Hatay'da 297 kişiden oluşan ekiple çalışmalara başlayan ekip, 40 kazazedeyi enkaz altından sağ olarak kurtardı.

GEA ekibi bölgede insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Eğitim Federasyonu

Türkiye Eğitim Federasyonu, AFAD işbirliğinde deprem bölgesine 11 tır yardım malzemesi gönderdi.

Depremden zarar görenlere erzak dağıtımı da yapan federasyona bağlı üyeler, maddi yardımların yanı sıra iş makinesi göndererek arama-kurtarma çalışmalarında aktif rol aldı.

Genç Hayat Vakfı

Genç Hayat Vakfının 100 kişilik ekibi, depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine gitti.

Bölgede sosyal çalışmacı, pedagog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışanları ve öğretmenleriyle yardım faaliyetlerine katılan vakıf, Hatay ve Adıyaman'da temel barınma, altyapı, gıda, hijyen ve giyim desteğinde bulundu, depremzedelere sağlık yönlendirmeleri konusunda yardımcı oldu.

Ailelerle birebir görüşmeler yapan vakıf çalışanları, belirlenen ihtiyaçların ulaştırılması ve takibini yaptı. Vakıf, deprem bölgesinde psikososyal ve travma destek çalışmalarına da başladı.

Türkiye Eğitim Federasyonu 11 tır yardım malzemesi gönderdi

Türkiye Eğitim Federasyonu, AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen bölgelere 11 tır yardım malzemesi gönderdi.

Federasyona bağlı STK'ler, ayni yardımların yanı sıra arama kurtarma ile enkaz kaldırma çalışmalarına destek vermek için bölgeye iş makineleri sevk etti.

İmsak Derneğinden 16 tır yardım malzemesi

İstanbul Toptancılar Çarşısı esnafının kurduğu İmsak Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Malatya'da depremin ilk gününden itibaren yardım çalışmalarına başladı.

Malatya merkezin ardından Battalgazi ve Yeşilyurt başta olmak üzere Doğanşehir, Akçadağ, Hekimhan, Yazıhan ve Sürgü'den Adıyaman Çelikhan'a kadar birçok ilçede afetzedelere yardım ulaştıran dernek, depremin ikinci günü itibarıyla Tecde Mahallesi'nde 1 seyyar mutfak ile Malatya 1. Organize Sanayi Sitesi'nde 1 büyük mutfağı faaliyete geçirdi. Böylece 2 mutfakta günde 4 bin kişiye sıcak yemek çıkarılarak dağıtım gerçekleştirildi.

Dernek çalışanları, özellikle depremde evleri zarar görüp cami, kültür merkezi, geçici barınak, çadır gibi yerlerde toplu halde ikamet etmek zorunda kalan afetzedelere, 4 araçla sabah ve akşam iki öğün olmak üzere sıcak yemek ikramında bulundu.

Depremin ikinci gününde ilk lojistik depo olarak Malatya Merkez Uygun AVM Mega'nın tahsis ettiği mekanı kullanmaya başlayan dernek, akabinde Malatya 1. Organize Sanayi Sitesi ile Malatya Sütlüce'de 2 depoyu daha faaliyete geçirerek 3 lojistik depoyla depremzedelere yapılacak yardımları organize etti. Dernek, 12 araç ve 75 personelle, şehir merkezinden başlamak suretiyle uzaktaki köylere kadar insani yardım malzemelerinin dağıtımlarını yaptı.

Dernek, depremin ilk gününden bu yana soba, kömür, odun, battaniye, sünger yatak, un, su, kuru gıda ve karışık acil ihtiyaç ürünleri yüklü toplam 16 tır insani yardım malzemesini Malatya merkez ve ilçelerde afetzedelere ulaştırdı.

Halihazırda 1 lojistik depo ve Malatya Tecde Mahallesi'ndeki seyyar mutfakla yardım çalışmalarını sürdüren dernek, gelecek hafta 1 tır odun ve 1 tır hijyen setinin dağıtımını yapmayı planlıyor.

Dernek, Ramazan Bayramı sonuna kadar bölgedeki çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, depremin ilk gününde 3 araçla kışlık kıyafet, battaniye ve temel gıda malzemelerini bölgeye ulaştırdı.

İhtiyaçlar doğrultusunda deprem bölgesine gönderilen 3 tırda, bebek bezi, ıslak mendil, havlu kağıt, hijyen paketi, paketli kuru gıda, temel gıda, su, battaniye ve elektrikli soba gibi öncelikli ihtiyaçlar yer aldı.

Dağıtımlarını koordineli şekilde gerçekleştiren dernek, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle jeneratör ve bölgeye gönderilen yardımların hızlıca depremzedelere ulaşabilmesi amacıyla forklift gönderimi sağladı. Dernek bölgeye 5 tır su temin etti.

Deprem bölgelerine yardım tırlarını ulaştırmaya ve ekipleri sahada yönlendirmeye devam eden dernek, Kahramanmaraş Elbistan'da aşevi kurulumu için temel kuru gıda, fırınlar, bulaşık makineleri, lokma dökme ve hamur karma makineleri, çadır, tezgahlar ve mutfak araç gereçleri gibi temel malzemeleri ulaştırarak bölgedeki yemek ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Depremden etkilenen aileleri Sakarya Karasu'da bulunan evlere yerleştiren dernek, afetzedelerin ihtiyaç ve giderlerini de karşılıyor.

Uluslararası Demokratlar Birliği depremzedelerin yardımına koştu

Genel merkezi Almanya'da bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından büyük hasarın oluştuğu bölgelerde afetzedelerin yardımına koşuyor.

UID Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç, Elbistan'da AA muhabirine, UID'de sivil toplum kuruluşlarından sorumlu birim başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

Depremin ardından genel merkezin bulunduğu Almanya'dan gönderilen yardımların Türkiye'ye ulaştırılması için koordinasyon çalışması yaptıklarını anlatan Kılınç, "Depremin üçüncü günü buraya geldim. İlk işimiz Sivas'tan buraya çorba yetiştirmek, Kayseri'nin Tomarza ilçesinden ekmek getirmek oldu." dedi.

Daha sonra ilçede yaşam alanının en büyük ihtiyaç olduğunu gördüklerini aktaran Kılınç, hemen çevre illerden ve yakın yerlerden tedarik ettikleri konteynerleri kurarak vatandaşların sıcak bir ortamda yaşaması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kılınç, Elbistan'da kurdukları aşevinde yaklaşık 2 bin kişiye yemek çıkardıklarını, ilçede kalanların sıcak bir ortamda konaklaması için de 80 yatağın bulunduğu konteyner evleri ilçeye getirdiklerini anlattı.

Avrupa'daki derneklerle işbirliği yapıldı

Depremin ardından Türk Kızılay, AFAD, Londra UK Karahasanlılar Derneği, Avrupa Karahasanlılar Federasyonu ve Elbistanlı Karahasanlılar Sosyal ve Kültür Yardımlaşma Derneği ile ortak çalışmalara imza attıklarını dile getiren Kılınç, şunları kaydetti:

"Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, İslahiye, Pazarcık ve Osmaniye bölgelerindeki bütün arkadaşlarımızla koordine halde çalışıyoruz. Mesela Bosna Hersek'ten bugün 6 bin iç çamaşırı geliyor. Hemen biz anında o iç çamaşırlarının hangi bölgelerde lazım olduğunu tespit edip yönlendirmelerimizi oraya doğru yapıyoruz. Dün İsveç'ten bir ekibimiz geldi. Getirdikleri malzemeleri Adıyaman'da daha çok ihtiyaç var diye Adıyaman'a yönlendirdik. Burası koordinasyon merkezi durumuna dönüştü. Yurt dışından gelen yardımlarımızı yardımın cinsine göre ihtiyaç olan yerlere yönlendiriyoruz."

Ali Kılınç, bölge halkının normal yaşantılarına dönmesi için çaba gösterdiklerini, bu kapsamda yardım çalışmalarının da devam edeceğini vurguladı.

Dertliler Hareketi, iki gruba ayrılarak yardım çalışmalarına başladı

Dertliler Hareketi, depremin hemen ardından iki gruba ayrılarak yardım çalışmalarına başladı.

Gönüllülerin bir kısmı İstanbul'da yardım toplama faaliyetlerine katılırken, diğer grup ise Hatay Antakya'ya giderek arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek verdi.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir vatandaşın enkazdan canlı çıkarılmasına da vesile olan hareketin üyeleri, daha sonra Malatya ve Adıyaman'a geçerek kırsal bölgelerdeki köylerde ve çadır kentlerde yaşayan depremzedelere gıda, hijyen, soba, odun, kömür gibi çeşitli yardımlar ulaştırdı.

Dertliler Hareketi, deprem bölgesine 15 bin 605 parça giysi ve ayakkabı, 220 paket çocuk bezi, 600 kilogram gıda, 6 bin şişe su, 167 koli hijyen ürünleri, 672 jeneratör, uzatma kablosu, çekiç, testere, kürek, demir makası, beton kesici gibi aletler, 355 battaniye/yorgan ve 1000 soba olmak üzere toplam 24 bin 859 parça yardım malzemesi ulaştırdı.

Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği 6 tır yardım malzemesi götürdü

Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği, depremin hemen ardından bölgeye geçerek yardım çalışmalarına başladı.

Bağışçıların desteği ile 2 tır erzak, 2 tır su ve 2 tır giyim malzemesini bölgeye ulaştıran dernek, çalışanları ve gönüllüleri ile bölgede arama kurtarma faaliyetlerine de destek oldu.

Hilal Derneği 4 tır yardım malzemesi ulaştırdı

Hilal Derneği, Hatay, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Elbistan ve Afşin gibi depremzedelerin bulunduğu bölgelerde hem arama kurtarma çalışmalarına destek verdi hem de depremzedelere insani yardımlarda bulundu.

Kahramanmaraş ve diğer afet bölgelerine toplam 4 tır yardım malzemesi ulaştıran dernek, yatak, su, çocuk bezi, çocuk maması, hazır gıda, kuru bakliyat, battaniye ve yorgan gibi çeşitli ürünleri depremzedelere dağıttı.

Gönüllüler Sağlık Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Gönüllüler Sağlık Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına devam ediyor.

Dernek, ısıtıcı, bakliyat, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 3 aracı ve satın aldığı 8 bin 100 battaniyeyi bölgeye ulaştırdı. Depremzedelere 1 milyon 500 bin lira yardımda bulunuldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 600 tüplü ocak teslimini gerçekleştiren dernek, İstanbul'a giden ailelere ise ücretsiz ev temini ve nakdi yardımlar sağladı.

Riva Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği depremin ardından 57 personeli bölgeye gitti

Riva Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneğinin, depremin ardından 57 personeli bölgeye gitti. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, Malatya'da 6 kişi, Hatay'da ise 23 kişi enkazdan kurtarıldı.

TİSK'ten AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonu ile deprem bölgesine destek

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ilk olarak AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonu ile deprem bölgesine gıda, kıyafet, barınma, ısınma, hijyen ve ihtiyaç malzemeleri sevk etti.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesinin (KİK) üyeleriyle deprem bölgesini ziyaret ederek, bölgeye yardımların istikrarlı şekilde sürdürülmesi çağrısında bulundu.

TİSK, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına da 25 milyon lira bağışta bulunurken, üye sendikalarını da harekete geçirdi. Bu kapsamda, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), tedarik etmekte zorlanılan 113 tır dolusu ihtiyaç malzemesini bölgeye ulaştırırken, üyesi şirketlerden 620 kişilik arama-kurtarma ekibini deprem bölgesine yönlendirdi. TİSK'e üye diğer işveren sendikaları da temel ihtiyaç maddelerinden oluşan yardımı bölgeye ulaştırdı.

TÜRK-İŞ'e bağlı otel ve misafirhaneler depremzedelere açıldı

TÜRK-İŞ de 20 milyon lirası "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına olmak üzere, deprem bölgesine bugüne kadar toplam 50 milyon lira yardımda bulundu.

Üye sendikalarının farklı ilerdeki otel ve misafirhanelerini de depremzedelerin kullanımına açan TÜRK-İŞ, temel gıda, giysi, ısıtıcı, yakacak malzemesi, temizlik ve hijyen setini içeren yardımları deprem bölgesine ulaştırdı.

Memur-Sen bin adet çadırı depremzedelere ulaştırdı

Memur-Sen ise depremin hemen ardından 270 kişilik arama-kurtarma ekibini bölgeye sevk etti. Çalışmalarını Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeliyle yürüten Memur-Sen ekipleri, enkaz altından onlarca kişiyi kurtardı.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 10 milyon lira yardımda bulunan Memur-Sen, AFAD koordinasyonunda 140 tır ihtiyaç maddesinden oluşan yardım ile 1000 adet çadırı da bölgeye sevk etti.

Kalem Vakfı konteyner kent kurulum çalışmalarını sürdürüyor

Kalem Vakfı, gönüllüleriyle depremin ardından afet bölgesine intikal ederek birçok alanda yardım çalışması başlattı.

İlk etapta seyyar mutfak ekipmanlarının olduğu yardım tırını Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderen vakıf, günlük 1000 kişilik sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.

Kalem Vakfı, Adıyaman'da da günlük 12 bin ekmek, 6 bin kişilik sıcak yemek, 1000 kişilik gıda paketi, 1200 kişilik hijyen paketi ile kömür, odun, giyim, ısıtıcı ve soba gibi acil ihtiyaç malzemeleri yardımı yapıyor.

Vakıf bünyesindeki psikologlar da çocuklar için faaliyetler organize ediyor. Ayrıca AFAD koordinasyonunda 100 hanelik konteyner kent kurulum çalışmaları da sürüyor.

Tek Yürek Ankara Yardım Derneği konaklama hizmeti sunuyor

Tek Yürek Ankara Yardım Derneği, depremin ilk günü başlattığı yardımlar kapsamında ilk etapta seyyar mutfak kurdu.

Adıyaman başta olmak üzere afet bölgesinde insani yardım faaliyeti yürüten dernek, depremden etkilenerek Ankara'ya gelen vatandaşlara da konaklama ve nakdi yardım hizmeti sunuyor.

Dernek gönüllüleri tarafından Adıyaman'da 300'e yakın köy ve 9 ilçeye yardım ulaştırıldı. 2 bin 500 aile ve 10 bin civarındaki kişiye de soba, odun, kömür ve temizlik eşyası gibi temel ihtiyaç malzemeleri temin edildi.

Ayrıca 3 bin 500 kişiye 3 öğün yemek ve yaklaşık 8 bin ekmek dağıtımları sürüyor.

Somuncu Baba Hamiduddin Aksarayi Vakfı 109 araçla bölgeye yardım gönderdi

Somuncu Baba Hamiduddin Aksarayi Vakfı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 109 araçlık insani yardım malzemesi gönderdi.

Vakıf, Reyhanlı'da günlük 1000 kişilik sıcak yemek hizmeti sunarken, erzak ve hijyen malzemesi dağıtımı da yapıyor.

Bölgedeki hizmetlerini AFAD koordinasyonunda gerçekleştiren vakıf, Kırıkhan'da 6 dönümlük arazide, aşevi, çamaşırhane, erzak dağıtımı hizmetlerinin verileceği bir konteynır kent kurulması için sahada bulunan gönüllü ekipleri ile çalışmalar yürütüyor.

Kafkas Vakfı, beslenme ve barınmanın yanı sıra psikososyal destek de veriyor

Kafkas Vakfı, deprem bölgesine kuru gıda yardımı, su, çorap, iç çamaşırı, ped, bebek bezi, ayçiçeği yağı, termal içlik, bere, hijyen kiti, tencere ve küçük tüp gibi malzemeleri dağıtarak yardımda bulundu.

Vakıf, afet bölgesinde beslenme ve barınma gibi acil yardımların yanı sıra psikososyal destek de veriyor.

Avrasya Araştırma, Eğitim ve Sosyal Hizmet Vakfı, arama kurtarma ekibi ile Hatay'daki çalışmalara destek verdi.

Bağışçılardan toplanan yardımları tırlarla deprem bölgesine götüren vakıf, depremin 3. gününde Hatay'da bulunan lojistik deposunda yardımları tasnif ettikten sonra köylere yardım dağıttı. Çadır, elbise, battaniye, ısıtıcı, odun, gıda ve hijyen malzemelerini depremden etkilenen vatandaşlara dağıtan vakıf gönüllüleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 20 tır eşya ulaştırdı.

Vakıf, Hatay Stadyumu'nda kurulan AFAD çadır bölgesine 26 ton odun yolladı.

Erenköy Gençlik Derneği aşevlerine gıda ulaştırdı

Erenköy Gençlik Derneği, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden bağışlanan yardımları depolarda toplayarak Hatay Reyhanlı'daki lojistik merkezine götürmeyi sürdürüyor. Dernek, jeneratör, ısıtıcı, soba, su, battaniye, hijyen kiti, tekstil malzemesi, odun ve gıda gibi yardımları depremzedelere ulaştırdı.

Aşevlerine dağıtılmak üzere 4 tır gıda yollayan dernek, acil ihtiyaç ve barınma malzemelerini evleri yıkılan ailelere ulaştırıyor.

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD), erzak kolilerini depremzedelere teslim etti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı dağ köylerine yardım kolilerini ulaştıran dernek, erzak kolisi dağıtmaya devam ediyor.

İslam Dünyası STK'ler Birliğine bağlı İnsani Yardım Platformuna üye 100'e yakın dernek deprem bölgesi için kolları sıvadı

İslam Dünyası STK'ler Birliğine (İDSB) bağlı İnsani Yardım Platformuna üye 100'e yakın dernek deprem bölgesine yardım için kolları sıvadı. Yurt içi ve yurt dışında üyeleri bulunan platformun Malezya ve Pakistan üyeleri depremin üçüncü günü Türkiye'ye gelerek arama-kurtarma ekiplerine destek verdi.

Depremin ilk günü çevrim içi toplantı yaparak deprem bölgesine yardım çağrısında bulunan platform üyeleri, bölgeye su arıtma cihazı, çadır, nakdi yardım, battaniye, gezici aşevi ve yaklaşık bin ton pirinç gibi malzemelerin dağıtımı gerçekleştirdi.

Platform, yardım faaliyetlerini AFAD ve çeşitli yardım kuruluşları aracılığıyla yapıyor.

Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nden günlük 2 bin kişilik yemek

Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, depremin ilk gününden itibaren 60 kişilik gönüllüsüyle deprem bölgesindeki arama ve kurtarma faaliyetlerine katıldı. Ekipte yer alan sağlık personeli, yaralanan ve hasta olan depremzedelerin tedavisiyle ilgilendi.

Kurdukları aşevinde günlük 2 bin kişilik yemek dağıtan dernek üyeleri, Ramazan Bayramına kadar yemek ikramını sürdürecek.

Şu ana kadar bölgeye 14 tır yardım gönderen dernek, yardım malzemelerinin yer aldığı 2 tırı daha bölgeye ulaştıracak.

Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanat Vakfı'ndan gıda yardımı

Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanat Vakfı (İSTAF), İstanbul ve Antalya'da bulunan gönüllüleriyle 8 araçlık yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdi.

Gönüllüler, içerisinde bulgur, pirinç, salça, yağ, pekmez, uyku tulumu, portatif yatak, ayakkabı, tuvalet kağıdı, bebek bezi, kıyafet, hijyen seti, su ve süt gibi ürünlerin bulunduğu yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırdı.

Haznevi İlim ve İrfan Vakfı'ndan 10 bini aşkın depremzedeye sıcak yemek

Depremin ardından çeşitli illerde 41 yardım toplama merkezi kuran Haznevi İlim ve İrfan Vakfı, bu merkezlerde ekmek, kuru bakliyat, battaniye, hijyen seti, kışlık kıyafet, ısıtıcı, çocuk oyuncağı, meyve-sebze, jeneratör, sıvı yağ, şeker, tüp, hayvan yemi gibi malzemeleri depremzedelere dağıttı. Vakıf, mobil mutfak ve mobil tuvalet ile 2 bin arama-kurtarma ekipmanını da afet bölgesinde vatandaşların hizmetine sundu.

Sıcak yemek ikramını yapan vakıf, bugün itibarıyla 10 bini aşkın depremzedeye yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Sevap Tası Derneği ramazan hazırlığına başladı

İstanbul'da 3 yıl önce kurulan Sevap Tası Derneği, deprem bölgesinde ramazan ayı için hazırlıklara başladı. Depremin ardından ilk olarak mobil aşevini Kahramanmaraş'a yollayan dernek, Almanya merkezli Wefa Derneği ile deprem bölgelerine gönderilmek üzere acil ihtiyaç malzemesi topladı.

İçerisinde gıda maddelerinin bulunduğu 2 tırı deprem bölgesine gönderen dernek, soba ve odun ile küçük tüp ve ihtiyaç malzemesini depremzedelere dağıttı.

Bir haftada 100 bin kişilik sıcak çorbayı deprem bölgesinde vatandaşlara dağıtan dernek, ramazanda Wefa Derneği ile 2 bin kişilik iftar sofrası kuracağını duyurdu.

Nef Vakfı'ndan Hatay'a yardım eli

Nef Vakfı, depremin hemen ardından AFAD ile irtibata geçerek kriz masası kurdu ve ekiplerini deprem bölgesine ulaştırdı.

Sahada arama-kurtarma çalışmalarına destek veren vakıf üyeleri, ayni ve nakdi yardımları da ihtiyaç bölgelerine ulaştırdı.

Çadır, jeneratör, gıda, hijyen ve bebek ürünleri, battaniye, kışlık kıyafet, soba, ısıtıcı, iş makineleri gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri deprem bölgesine sevk eden vakıf, depremin yaşandığı ilk günden itibaren 89 tır ve 3 okul servisini dolduracak yardım malzemesini Hatay'a ulaştırdı.

Küçükalioğlu Vakfı 40 konteyner kurdu

Konteyner ev üretimi yapan firmalarla anlaşarak 40 konteyner satın alan Küçükalioğlu Vakfı, içlerine ranza, ısıtıcı, yatak, set üstü ocak gibi ihtiyaç malzemeleri yerleştirdi.

Konteyner evlerin bir kısmını Hatay'a bir kısmını da Gaziantep'e kuran vakıf, Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan akademisyenler için de üniversite bahçesine konteyner evler yerleştirdi.

Diyarbakır'da bir çadır kente 3 konteyner ana sınıfı ve kütüphane kurulurken, ana sınıfları için masa, sandalye, dolap, tahta, eğitim setleri, gıda ve kıyafet yardımı da yapıldı.

Hatay'a 1 tır yardım malzemesi yollayan vakıf, bağışçıları aracılığıyla 1 konteyner mahallesinin elektriğini karşılayacak güneş enerjisi sistemini temin etti.

Gönül Elçileri Arama Kurtarma ve Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nden arama kurtarma çalışmalarına destek

Gönül Elçileri Arama Kurtarma ve Uluslararası İnsani Yardım Derneği, depremin ilk günü afet bölgesinde çalışmalara başladı.

Derneğin Malatya'da 19 kişilik timlerden oluşan 10 arama kurtarma ekibi ve ikmal ihtiyaçları için 45 insani yardım personeli, AFAD koordinasyonunda görev aldı.

Ayrıca Hatay Antakya'da 27 kişilik timlerden oluşan 10 ekip ve 15 kişilik koordinasyon personeli depremin ilk gününden bu yana aktif rol aldı.

Mersin, Adana, Gaziantep ve Adıyaman'da derneğin 60 kişilik arama kurtarma personeli destek için görev yapıyor. Dernek ayrıca ihtiyaç sahiplerine çadır, çocuklar için oyuncak ve psikososyal destek sunmaya devam ediyor.

Özbekistan Kültür ve Dayanışma Derneği konteyner bağışladı

Özbekistan Kültür, Araştırma ve Dayanışma Derneği'nin depremin ikinci günü başlayan çalışmalarında 100 gönüllüsü aktif rol aldı.

Deprem bölgesine 10 tır insani yardım malzemesi gönderen dernek, arama kurtarma çalışmalarına da destek oldu.

Dernek ayrıca MÜSİAD'ın konteyner ev kampanyasına 30 konteyner bağışladı. Derneğin kurduğu aşevlerinde günlük 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği nakdi ve ayni yardımlarda bulundu

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği depremden etkilenen vatandaşlara destek için başlattığı kampanya kapsamında 573 bin lira nakdi yardım ile 1 tır insani yardım malzemesi ve kıyafet desteği sundu.

Dernek ayrıca 364 aile ve 3 köye gıda, giyim, ısınma ve barınma desteğinde bulundu.

54 kişilik gönüllü ekiple çalışmalara devam eden dernek, deprem bölgesindeki afetzedelere ve daha güvenli yerlere gitmek isteyen vatandaşlara maddi yardım ve yönlendirme desteği vermeye devam ediyor.

Australian Humanitarian Fund 3 ilde sıcak yemek dağıtıyor

Avustralya'daki Türklerin kurmuş olduğu Australian Humanitarian Fund, depremin ilk gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki yardım faaliyetlerine destekte bulundu.

Hatay'a 1 tır battaniye yardımı yapan dernek, 3 ilde de sıcak yemek dağıtımında bulundu.

Dernek ayrıca Hatay'da 100 bin ekmek kapasiteli fırınlara sponsor oldu. Afetzedelere hijyen paketleri ve gıda kolileri dağıttı.

TOKAT Konfederasyonu, üye dernekleriyle depremin üçüncü günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 2 tır içme suyu gönderdi.

Deprem bölgesine 5 tır giysi ve gıda yardımında bulunan konfederasyon, 10 ton temizlik malzemesi, 1 kamyon odun, giysi, 1 tır temizlik malzemesiyle nakdi yardımda bulundu.

Yüz konteyner yardımı için harekete geçen konfederasyon, yapımı tamamlanan 2 konteyneri teslim etti.

Medya Platformu Derneği, depremden etkilenen çocuklara psikolojik destek vermek amacıyla "Tiyatro Gilima" işbirliği ile çocuklara yönelik tiyatrolar düzenliyor. Kahramanmaraş'a gönüllü giden tiyatro ekibi, depremden etkilenen çocuklara "Haylaz Afacan", "Sokak Oyunları" ve "Doğa Hepimizin" adlı tiyatro oyunlarını sergilemeye devam ediyor.

Depremin 4'üncü günü gönüllü ekibiyle arama kurtarma çalışmalarına destek veren Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD), topladıkları nakdi yardımları ve kışlık kıyafetleri depremzedelere ulaştırdı.

Depremin ilk gününden itibaren kolları sıvayan Önce İnsan Derneği, depremden etkilenen illere 5 bin ekmek, 14 çadır, 15 bin su, 600 battaniye, bebek kıyafetleri, çocuk bezi, kadın pedi, 250 çocuk montu, ısıtıcı, hijyen malzemeleri ve tıbbi malzemeleri gönderdi.

Gıda kumanyası ve konserve yiyecekleri de bölgeye dağıtan dernek, Adıyaman Polis Amca İmam Hatip Ortaokulunda her gün yaklaşık 5 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyor.

ÖZKAD, 180 ton insani yardım malzemesi gönderdi

Depremin 2'nci günü 40 gönüllüsüyle Hatay'a giden Özbekistan Kültür, Araştırma ve Dayanışma Derneği (ÖZKAD), deprem bölgesindeki arama kurtarma ekiplerine yardım etti.

On kamyon insani yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine dağıtan gönüllüler, bugüne kadar 180 ton insani yardım malzemesini bölgeye gönderdi.

MÜSİAD'ın kampanyasına 30 konteyner ev bağışlayan dernek, depremin yaşandığı illerde günlük 10 bin kişilik yemek dağıtıyor.

Müdafaa-i İslam Derneği, 42 tır ve 16 kamyon gıdayı depremden etkilenen illere gönderdi. Çocuklara 1 tır oyuncak yollayan dernek, Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı ile AFAD merkezinde günlük 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyor.

Kilis merkezi ve İslahiye'deki çadırlara destekte bulunan Gazze Destek Derneği, bölgeye 1 tır yorgan ve yastık yardımı yaptı.

İlaç ve tıbbi yardım tırını UMKE deposuna teslim eden dernek, Hatay'daki köylere bebek bezi ve maması dağıttı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine kışlık mont ve pantolon ulaştıran dernek üyeleri, Suriye Azez, Cinderesi ve Afrin bölgelerine yorgan ve kahvaltı malzemesi gönderdi.

Kayrader Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Kayrader Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ilk etapta 20 kişilik gönüllü ekibiyle Adıyaman ve Hatay'a bireysel araçlarla 150 bin TL'lik acil yardım malzemesi ulaştırdı. Dernek, bağışçılardan gelen battaniye, kıyafet, bebek bezi, bebek maması, su, ekmek ve çeşitli yardım malzemelerini bölgeye sevk etti.

Ankara'ya giden depremzedelerin barınma, ev eşyası, gıda ve kıyafetlerini temin ederek nakdi yardımda da bulunan dernek, konteyner ev temin etmek için çalışmalar yapıyor.

Akdem Akademisi Vakfından kıyafet yardımı

Deprem sonrası bölgeye ayni ve nakdi destek sağlayan Akdem Akademisi Vakfı, kıyafet yardımında da bulundu.

Hatay Antakya ve Samandağ'a yiyecek, termal içlik, battaniye, ilaç, mazot, erzak, paketli gıda, bebek maması, soba gibi yardım malzemelerini ulaştıran vakıf üyeleri, arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Bölgeye jeneratör, çadır, seyyar tuvalet, gıda, ayakkabı, çocuk bezi ve hijyen malzemeleri ulaştıran gönüllüler, depremden etkilenen illere soba, kedi-köpek maması, duş çadırları, kamp duşları, powerbank gibi malzemelerin tedarik edilmesini sağlıyor,

Uluslararası Ravza Derneği

Uluslararası Ravza Derneği, 250 gönüllüsüyle depremin ilk günlerinden bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

Dernek, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki aşevlerinde 50 bin kişilik yemek verdi.

Temel ihtiyaçlar konusunda da destek sağlayan dernek, 5 bin battaniye, 10 bin çocuk bezi, 10 bin paket gıda, 15 bin hijyen ürünü ve 2 bin sobayı deprem bölgesinde dağıttı.

Türk Milli Kuvvetler Vakfı

Türk Milli Kuvvetler Vakfı, depremin ardından 350 kişilik arama kurtarma ekibiyle afet bölgesinde çalışmalara katıldı.

Vakıf ısıtıcı, battaniye, yiyecek, su, çocuk maması ve bezinden oluşan 11 kamyonluk yardımın yanı sıra birçok otelde depremden etkilenen 1300'den fazla vatandaşı misafir etti.

Vakıf, faaliyet gösterdiği alanlarda sıcak yemek ve gıda tedariğine devam ediyor.