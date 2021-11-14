KRT'den ayrılan Bahar Feyzan'dan sert sözler: "Hiçbir zaman kör muhalifliği seçmedim"

KRT TV'den bir isim daha istifa etti. Bahar Feyzan, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla, KRT ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Bahar Feyzan'ın istifaya ilişkin açıklaması şöyle:

"KRT TV ile fikir uyuşmazlığımız sebebiyle yollarımızı ayırdık. Daha önce de belirttiğim gibi; sonuna eklnen CI ekinden başka hiçbir kurum, haberciyi daha haberci yapmaz. Hiçbir zaman kör muhalifliği ve müptezel yandaşlığı seçmedim. Ben rövanşist değil haberciyim. Memleket sorunu olan, ideali işinden büyük insanlar doğuran bu dönem, umarım siyaset değişince kendine dönüşmez. Ben her zaman haberci kimliğimle vardım, olmaya da devam edeceğim. Bunun yeri ve zamanını önümüzdeki günler belirleyecek. Herkese çok teşekkürler."

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