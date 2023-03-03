Kriz sürerken Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj geldi

"Millet İttifakı"nda yaşanan "aday" krizi masanın dağılmasıyla sonuçlandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Altılı Masa"dan kalktığını açıklayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmaya çağırmıştı.

Kriz devam ederken CHP genel merkezinde büyük bir hareketlilik yaşandığı öğrenildi.

Genel merkezin başta İmamoğlu ve Yavaş olmak üzere 11 büyükşehir belediye başkanından "Kılıçdaroğlu'na destek bildirisi" yayınlamalarını istedi. Bildirisi henüz yayınlanmadı. İddiaya göre iki başkan ikna edilemedi.

Hal böyleyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bir açıklama geldi.

Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla… pic.twitter.com/ODEUblmWO1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 3, 2023

ZAMAN KAZANMAYA YÖNELİK MESAJ

Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden yayınladığı mesajına, Gazeteci Gürkan Zengin, "Önemli bir mesaj vermiş değil. Zaman kazanmaya yönelik oyalama mesajı" yorumunda bulundu.