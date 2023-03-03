Kriz sürerken Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj geldi
"Altılı Masa"nın dağılmasıyla sonuçlanın kriz devam ederken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden videolu mesaj paylaştı.
"Millet İttifakı"nda yaşanan "aday" krizi masanın dağılmasıyla sonuçlandı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Altılı Masa"dan kalktığını açıklayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmaya çağırmıştı.
Kriz devam ederken CHP genel merkezinde büyük bir hareketlilik yaşandığı öğrenildi.
Genel merkezin başta İmamoğlu ve Yavaş olmak üzere 11 büyükşehir belediye başkanından "Kılıçdaroğlu'na destek bildirisi" yayınlamalarını istedi. Bildirisi henüz yayınlanmadı. İddiaya göre iki başkan ikna edilemedi.
Hal böyleyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bir açıklama geldi.
Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla… pic.twitter.com/ODEUblmWO1— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 3, 2023
ZAMAN KAZANMAYA YÖNELİK MESAJ
Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden yayınladığı mesajına, Gazeteci Gürkan Zengin, "Önemli bir mesaj vermiş değil. Zaman kazanmaya yönelik oyalama mesajı" yorumunda bulundu.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9