Kritik toplantı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı saat 14.30'da başladı.

Toplantıda, Ege'de Yunanistan'la yaşanan gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar ile ekonomi başlıklarının ele alındı.

BM'de dünya liderlerine hitap ederken Yunanistan'a sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle son durumu değerlendirdi.

Mir ödeme sistemi ve alternatifleri değerlendirildi

Rusya-Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Hem esir takasının ardından devam eden süreç hem de Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sonlandırma çalışmaları da toplantıda ele alındı.

Rusya'nın Mir ödeme sistemi de toplantının gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma ekonomi kurmaylarıyla bu sistemi görüştü. Kabine toplantısında da Mir ödeme sistemi ve alternatifleri ile ilgili değerlendirme yapıldı.

Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirler de ele alındı.

Terörle mücadelede son durum ele alındı

Önce Özbekistan'da Şanghay Zirvesi ardından da ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyelerini temaslarıyla ilgili bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre içerisinde Millete Sesleniş Konuşması yapması bekleniyor.