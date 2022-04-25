Kritik toplantı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.00'de başladı.

Gündemde Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleştirilerek 9 gün olması, Pençe-Kilit operasyonu ve ekonomik gelişmeler gibi konular yer alıyor.