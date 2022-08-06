Kritik operasyonları yöneten komutanlara terfi

Türkiye’nin belirli bir süredir Suriye kuzeyine yeni bir harekatın sinyalini verdiği süreçte sahada terörle mücadelede aktif rol olan komutanlar hafta içi toplanan Yüksek Askeri Şura’da terfi alan isimler arasında yer aldı.

SAHADAN İKİ ‘KOR’

Kara Kuvvetleri Komutanlığında korgeneralliğe terfi eden iki isimden biri 7’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım oldu. Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye kuzeyindeki harekatlarının sevk ve idaresindeki başarılarıyla dikkat çekiyordu. Korgeneral olan bir diğer isim ise Bahtiyar Ersay olarak açıklandı. Bir dönem Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı görevini de icra eden Ersay, son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı görevini yürütüyordu. FETÖ’nün kumpas davaları kapsamında 3 yıl cezaevinde kalan Bahtiyar Ersay, sonrasında beraat ederek terörle mücadeleye geri dönen isimlerin arasında bulunuyor. Tuğgenerallikten bir üst rütbeye terfi edenler arasında Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grubu Komutanı Osman Aytaç da yer aldı.

‘BORDO BERELİ’ PAŞA

Albaylık ve tuğgenerallik görevlerinin büyük bölümünü Suriye sınır hattında geçiren, son olarak da sınır ötesindeki birliklerin lojistik imkanlarından sorumlu olan Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Alparslan Kılınç ile Pençe serisi operasyonları kapsamındaki başarılarıyla dikkat çeken 2. Hudut Tugay Komutanı Fethi Oltulu tümgeneralliğe terfi eden isimlerden oldu. Albaylık dahil görev süresinin büyük bölümünü arazide geçiren, terörle mücadele operasyonlarında önemli görevler alan “bordo bereli” Albay Rıza Kocabaş da tuğgeneralliğe terfi eden isimlerin arasında yer aldı.

KARDAK KAHRAMANLARINA UZATMA

25 Aralık 1995-30 Ocak 1996 arasında Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Kardak Kayalıkları Krizi’nin Türkiye’nin lehine sonuçlanması için Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlarda da görev alan üç komutan Ercan Kireçtepe, Mustafa Turhan Ecevit ve Yavuz Kılıç’ın tuğamirallikte bekleme süreleri 1 yıl uzatıldı.

Astsubaylıktan generalliğe

Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli olan Tuğgeneral Orhan Gürdal, tümgeneralliğe yükselirken, Tuğgeneral Remzi Albasan’ın görev süresi bir yıl uzatıldı. Astsubay çavuş olarak başlayıp sonra subay olan iki isim geçtiğimiz yıl generalliğe terfi ederek, tarihe geçmişlerdi.