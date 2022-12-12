Kreş değil korku evi: Çocukları karanlık odaya kapatmışlar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde çalışan 2 öğretmenin çocuklara defalarca şiddet uyguladığı görüntülerin yayınlanmasının ardından olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

ÇOCUĞUM YILLARCA ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ

Kreşte görevli S.M. ve B.Y. tarafından portatif yatakla kafasına vurularak şiddet gören minik A.’nın annesi, oğlunun 3 yıldır kreşte olduğunu söyledi. Olayı iki hafta önce öğrendikten sonra çocuğunu kreşten aldığını söyleyen anne, “Diğer veliler bize ulaşmaya çalışmışlar ama kreşin sohbet gruplarından atıldıkları için bize ulaşamamışlar. Ben olanları öğrendiğimde şok oldum. Benim çocuğum 3 yıldır oradaydı, orada büyümüştü. Çocuğumun yıllarca bu şiddete maruz kaldığını düşündükçe çıldırmak üzereyim” dedi.

UYKUDAN HIÇKIRIK ATARAK UYANIYORDU

Çocuğunun sürekli uykudan çığlık ve hıçkırıklar atarak uyandığını ifade eden anne, “Olayı öğrendiğimiz gibi çocuğumu bir daha kreşe göndermeme kararı aldım. Oğlum sürekli uykudan çığlık çığlığa hıçkıra hıçkıra ağlayarak uyanıyordu, tek bir noktaya odaklanıyordu.” diye konuştu. Minik A.’nın annesi, çocuğunun okuldakiler tarafından cezalandırıldığını ve karanlık odaya hapsedildiğini iddia etti. Anne yaşadığı tramvayı şöyle anlattı: “Bundan birkaç hafta önce oyun oynarken kuzenini cezalandırmıştı. ‘Cezalısın, bu odada kalacaksın. Buradan çıkmayacaksın. Işığı da kapatıyorum, karanlık odada kalacaksın’ dedi. Şok olduk 3,5 yaşındaki çocuk bunu nereden bilir diye. Bu olaylar ortaya çıkınca işin peşine düştük. Çocuğuma bu olanları sorduğumda korkuyor, ağlamaya başlıyor. Sessizce elini kafasının üzerine koyuyor, bir köşeye gidip ağlıyor.”

Uyumuyorsa ellerini bağla

Şiddete maruz kalan D.E’nin annesi E.E., kreşte uyumayan çocukların ellerinin bağlandığını söyledi. Kızına da bunun yapıldığını kaydeden anne E.E., şunları kaydetti: “Kızım okuldan geldiğinde bebeği ile birlikte uyuyacaktık. Kızım, bebeği uyumadığı için bağlamamız gerektiğini anlattı. Çok şaşırdım. Nasıl olduğunu öğrenmek için bunu bir oyun olarak devam ettirdim. Ellerini arkaya doğru götürdü. 'Uyumadığı için böyle bağlayacağız' dedi. 'Peki neden bağlıyoruz?' dedim. 'Kalkamıyor' dedi. Bu oyunu kızım ile tekrarladım. Hep aynı şeyleri anlattı, hayal gücü değildi. Çünkü başka öğretmenlerini anlatmıyordu. Sadece S. ve B. öğretmeni anlatıyordu.”

Devletimiz elinden geleni yapacaktır

Şiddet gören bir başka çocuğun annesi F.B.A. ise, “D.E’nin annesi E.E. bana ulaştı. Ben de kızım okuldan geldiğinde bir oyun şeklinde ona sordum. 'Uyumayan arkadaşlarınız ne yapıyorlar, oturuyorlar mı oynuyorlar mı?' diye sorduğumda kızım bana aynı tepkiyi verdi. 'Uyumayan arkadaşlarımız bağlanıyor' diye nasıl bağlandıklarını gösterdi. Bağlanan arkadaşlarının kalkamadığını gösterdi. Videoları izlediğimizde gördüklerimiz karşısında katılaştık. Devletimizin elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da bir anne. Videoları baştan sona kadar tekrar izlediğinde vicdanı sızlayacaktır.” diye konuştu.