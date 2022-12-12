banner38

Kreş değil korku evi: Çocukları karanlık odaya kapatmışlar

Tekirdağ’da çocukların defalarca darp edildiği kreşle ilgili şok edici detaylar ortaya çıktı. Çocukların bakım evine gitmemek için sürekli garip davranışlar sergilediği ve kreşte ceza olarak karanlık odaya kapatıldığı iddia edildi. Minik A.’nın annesi, “Çocuğum sürekli uykudan çığlık atarak ve hıçkıra hıçkıra ağlayarak uyanıyordu” dedi.

Gündem 12.12.2022, 08:23
Kreş değil korku evi: Çocukları karanlık odaya kapatmışlar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde çalışan 2 öğretmenin çocuklara defalarca şiddet uyguladığı görüntülerin yayınlanmasının ardından olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

ÇOCUĞUM YILLARCA ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ

Kreşte görevli S.M. ve B.Y. tarafından portatif yatakla kafasına vurularak şiddet gören minik A.’nın annesi, oğlunun 3 yıldır kreşte olduğunu söyledi. Olayı iki hafta önce öğrendikten sonra çocuğunu kreşten aldığını söyleyen anne, “Diğer veliler bize ulaşmaya çalışmışlar ama kreşin sohbet gruplarından atıldıkları için bize ulaşamamışlar. Ben olanları öğrendiğimde şok oldum. Benim çocuğum 3 yıldır oradaydı, orada büyümüştü. Çocuğumun yıllarca bu şiddete maruz kaldığını düşündükçe çıldırmak üzereyim” dedi.

UYKUDAN HIÇKIRIK ATARAK UYANIYORDU

Çocuğunun sürekli uykudan çığlık ve hıçkırıklar atarak uyandığını ifade eden anne, “Olayı öğrendiğimiz gibi çocuğumu bir daha kreşe göndermeme kararı aldım. Oğlum sürekli uykudan çığlık çığlığa hıçkıra hıçkıra ağlayarak uyanıyordu, tek bir noktaya odaklanıyordu.” diye konuştu. Minik A.’nın annesi, çocuğunun okuldakiler tarafından cezalandırıldığını ve karanlık odaya hapsedildiğini iddia etti. Anne yaşadığı tramvayı şöyle anlattı: “Bundan birkaç hafta önce oyun oynarken kuzenini cezalandırmıştı. ‘Cezalısın, bu odada kalacaksın. Buradan çıkmayacaksın. Işığı da kapatıyorum, karanlık odada kalacaksın’ dedi. Şok olduk 3,5 yaşındaki çocuk bunu nereden bilir diye. Bu olaylar ortaya çıkınca işin peşine düştük. Çocuğuma bu olanları sorduğumda korkuyor, ağlamaya başlıyor. Sessizce elini kafasının üzerine koyuyor, bir köşeye gidip ağlıyor.”

Uyumuyorsa ellerini bağla

Şiddete maruz kalan D.E’nin annesi E.E., kreşte uyumayan çocukların ellerinin bağlandığını söyledi. Kızına da bunun yapıldığını kaydeden anne E.E., şunları kaydetti: “Kızım okuldan geldiğinde bebeği ile birlikte uyuyacaktık. Kızım, bebeği uyumadığı için bağlamamız gerektiğini anlattı. Çok şaşırdım. Nasıl olduğunu öğrenmek için bunu bir oyun olarak devam ettirdim. Ellerini arkaya doğru götürdü. 'Uyumadığı için böyle bağlayacağız' dedi. 'Peki neden bağlıyoruz?' dedim. 'Kalkamıyor' dedi. Bu oyunu kızım ile tekrarladım. Hep aynı şeyleri anlattı, hayal gücü değildi. Çünkü başka öğretmenlerini anlatmıyordu. Sadece S. ve B. öğretmeni anlatıyordu.”

Devletimiz elinden geleni yapacaktır

Şiddet gören bir başka çocuğun annesi F.B.A. ise, “D.E’nin annesi E.E. bana ulaştı. Ben de kızım okuldan geldiğinde bir oyun şeklinde ona sordum. 'Uyumayan arkadaşlarınız ne yapıyorlar, oturuyorlar mı oynuyorlar mı?' diye sorduğumda kızım bana aynı tepkiyi verdi. 'Uyumayan arkadaşlarımız bağlanıyor' diye nasıl bağlandıklarını gösterdi. Bağlanan arkadaşlarının kalkamadığını gösterdi. Videoları izlediğimizde gördüklerimiz karşısında katılaştık. Devletimizin elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da bir anne. Videoları baştan sona kadar tekrar izlediğinde vicdanı sızlayacaktır.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 16 29
3. Keçiörengücü 16 29
4. Samsunspor 16 28
5. Bodrumspor 16 28
6. Pendikspor 15 26
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23