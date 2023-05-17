Kral ve kraliçenin ziyaretinde 'Godiva' detayı
İngiltere Kralı Charles ile Kraliçe Camilla'nın ilk halk ziyareti esnasında kendilerine Yıldız Holding'in sahibi olduğu Godiva çikolatasına batırılmış çilek ikram edildi.
Gündem 17.05.2023, 19:01 17.05.2023, 19:06
İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla, Londra’nın merkezindeki Covent Garden semtinde, vatandaşlarla bir araya geldi.
Kraliyet ikilisi, 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenen Taç Giyme Töreni ardından ilk defa kamuoyu karşısına çıktı.
Ziyaretleri esnasında Kral Charles ve Kraliçe Camilla, bölge esnafıyla yan yana geldi. Ziyaretlerinde St. Paul Kilisesi'ne giden çift, topluluk tiyatrosuyla da tanıştılar.
YILDIZ HOLDİNG BU İŞİN NERESİNDE
Covent Garden'da vatandaşlarla bir araya gelen İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla'ya çikolataya batırılmış çilek ikram edildi.
İkramların yapıldığı mağazanın Yıldız Holding'e bağlı Türk çikolata markası Godiva olduğu öğrenildi.
Kaynak: Odatv.com
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