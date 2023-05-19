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Kral ve Kraliçe, ilk gezisini Ülker'in Godiva'sına yaptı

İngiltere kralı ve kraliçesi, ilk gezisinde Ülker Ailesi'ne ait Godiva mağazasına gitti. Kral ve Kraliçe'nin taç giyme merasimine de Yıldız Holding iştiraki olan McVitie's özel pasta yaparak damga vurmuştu. Dünya yazarı Kerim Ülker, kral ve kraliçenin gezisindeki Godiva detayını yazdı. İşte o yazı:

Gündem 19.05.2023, 14:27 19.05.2023, 14:31
Kral ve Kraliçe, ilk gezisini Ülker'in Godiva'sına yaptı

İngiltere Kralı 3’üncü Charles ve Kraliçe Camilla, taç giyme töreninin ardından ilk kez halka açık gezisini yaptı. İlk gezisinde Ülker Ailesi'ne ait Godiva mağazasına giden Kral ve Kraliçe'nin taç giyme merasimine de Yıldız Holding iştiraki olan McVitie's özel pasta yaparak damga vurmuştu.

İngiltere Kralı 3’üncü Charles ve Kraliçe Camilla, başkent Londra’daki tarihi Westminister Abbey Kilisesi’nde 6 Mayıs’ta düzenlenen dini törenle taç giydi. Dünyanın yakından takip ettiği bu tören 125 milyon dolara mal oldu.

Yaklaşık 1.5 saat süren törende yeni Kral 3’üncü Charles Aziz Edward Tacı'nın yerine imparatorluk tacını, kraliyet kaftanı ve pelerininin yerine ise imparatorluk kaftanını giydi. Milyonlarca kişinin canlı olarak takip ettiği törenne Türk şirketleri damga vurdu. Ülker Ailesi’ne ait olan ve birçok kraliyet organizasyonda kesilen pastaları yapan McVitie’s, Kral 3’üncü Charles’ın taç giyime törenindeki pastayı da hazırladı.

Duyuruyu Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “İngiltere’de pladis’in bir birimi olarak faaliyet gösteren United Biscuit, aynı zamanda ‘Royal Baker’ yani ‘Sarayın Fırıncısı’ sıfatını taşıyor. pladis’ten şef Robert Craggs’in, geçmiş yıllarda yapılan kraliyet pastalarından aldığı ilhamla tasarladığı bu pasta, taç giyme törenlerine özgü kraliyet sembollerinden oluşuyor.

Bir kraliyet tarihçisi ve iki ödüllü pastacıyla işbirliği içinde hazırlanan meyveli pastanın tepesinde, porselen ve seramikten yapılan özel süslemeler de yer alıyor. Bu tarihi günde, yüzlerce davetliye ikram edilen pastanın mimarı olan McVitie’s ve pladis ekiplerini tebrik ediyorum! Böylesi önemli bir tarihi günün parçası olmak harikulade bir şey” sözleriyle duyurmuştu.

Çay ve kahveyi de Türkler ikram etmişti

Bilindiği üzere Ülker Ailesi’nin yaklaşık 3 milyar dolara 2014 yılında satın aldığı United Biscuit, İngiltere tarihine imza atan bir marka. United Biscuit’in amiral markalarından olan ve Kraliyet Ailesi’nin pastacısı olarak bilinen McVitie’s ile birlikte töreni yakından takip eden basın mensuplarının yer aldığı yabancı medya merkezinin sponsoru ise Türk markası Karaca olmuştu.

Karaca, uluslararası medya mensuplarına fincanda Türk kahvesi ile geleneksel cam bardaklarda çay ikramı gerçekleştirdi. Taç giyme töreninin ardından yaklaşık 2 hafta geçti, Kral ve Kraliçe ilk kez Londra’da İngiliz halkıyla buluştu. 74 yaşındaki Kral Charles ve 75 yaşındaki Kraliçe Camilla, Londra’daki Covent Garden’da ilk kez halkla bir araya geldi.

Kral ve Kraliçe, ilk ziyaretinde yine bir Türk markasının mağazasına uğradı. Kral 3’üncü Charles ve Kraliçe Camilla, Ülker Ailesi’ne ait Yıldız Holding bünyesindeki Godiva mağazasını ziyaret etti ve markanın çikolatasından ikram edildi. Ülker Ailesi, dünya şekerleme tarihine damga vuran bir işlemle 2007 yılının sonunda 850 milyon dolara satın almıştı.

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