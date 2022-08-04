KPSS iptaline ilişkin DDK Başkanı Arıncı'dan açıklama
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, sosyal medya hesabından KPSS'nin iptaliyle ilgili açıklama yaptı.
Gündem 04.08.2022, 13:58
DDK Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptaline lüzum görüldüğünü bildirerek, "Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nin iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
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