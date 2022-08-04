"KPSS geçerlilik süresi son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak"
İletişim Başkanı Altun, KPSS geçerlilik süresinin son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "KPSS sonucu geçerlilik süresi"ne yönelik paylaşımda bulundu.
KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 4, 2022
Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:
"Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir."
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