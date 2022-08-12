Köylere yaşam geldi: Hayat boyu eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), atıl durumdaki köy okullarını ‘Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürüyor. Proje sayesinde yeniden hareketlenen binalardan biri de Altındağ’a 30 km mesafedeki Aydıncık Köy Yaşam Merkezi. Yoğun ilgi gören merkezin içerisinde 7’den 70’e herkese hitap edecek atölyeler yer alıyor. Dikiş, müzik, masal, doğa ve fen okulu, anasınıfı yer alıyor. Haftanın her günü açık olan kurslarda 09.00-20.00 arasında eğitim veriliyor.

HAYAT BOYU EĞİTİM

Bağlama kursuna 17, arıcılık kursuna 16 kişi, anaokuluna da 25 öğrencinin geldiği merkez Altındağ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Yıldırım, uygulama ile köylünün tarımdan daha çok verim elde etmesi, ekonomiye katkı sağlanması ve yazın şehirlerdeki çocukların köy yaşamını öğrenmelerinin amaçlandığını söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu: “Kişisel gelişim, sanatsal ve tarımsal kurslar veriliyor. Budama, sürü yönetimi vb. kurslar ile köylümüzün daha çok verim elde etmesi sağlanacak. 9 yaşında bağlama çalan kursiyerimiz de var, 80 yaşında arıcılık kursuna gelen kursiyerimiz de. Hayat boyu eğitim güçlendiriliyor. Ayrıca şehirdeki çocuklarımız da köy yaşamını öğrenecekler, doğal yaşamı görecekler.”

Konser vereceğiz

Bağlama kursu veren Sevtap Aktaş, “Bu kurslar sayesinde türkülerimizin hikâyeleriyle birlikte bilinmesini sağlayacağız. Eğitim sonunda köyümüzde bir konser vermeyi planlıyoruz. Öğrencilerimiz arasındaki cevherleri yakalamaya çalışacağız” diye konuştu. Zirai eğitmeni mühendis Seher Can ise köylünün ihtiyacına göre tarımsal kurslar verdiklerini söyledi. Anaokulu öğretmeni Cemile Oruç, çocukların doğal hayatla buluşmasının, gelişimleri açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “Şu an bile çevre köylerden gelen birçok öğrencimiz var” şeklinde konuştu.

Burada toprağa dokunuyoruz

Batıkent’te oturan ve sık sık köye gelen 60 yaşındaki Metin Zorba, “Müziğe merakım vardı, bağlamayı seviyorum. Bizim için güzel bir aktivite oldu.” derken 21 yaşındaki Kardelen Yeter Değerli de “Bu yaz tatilimi kursta geçireceğim” ifadelerini kullandı. Köyün yerlisi olan ve arıcılık eğitimi alan 62 yaşındaki Osman Şen, eğitimin ardından arıcılık yapmak istediğini söyledi. 5 yaşındaki Kardelen Aksu, “Burada toprakla oynayabiliyoruz.” derken Aysun Kaya da “Köyde toprağa dokunmaktan, hayvanlarla ilgilenmekten ve yeni arkadaşlıklar kurmaktan mutluyum” dedi.