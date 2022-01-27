Köy yolunda mahsur kalan 53 kişi kurtarıldı

Merkeze 48 kilometre uzaklıktaki Gündoğan köyüne giden vatandaşlar, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, araçlarıyla birlikte mahsur kalan vatandaşları 2 saat süren çalışma sonucunda kurtardı.

Sürücülerden Hasan Kırmızıyıldız, "Burada çok zorluk çektik. Kar bize geçit vermedi. Bölgede çok tipi ve fırtına var. Kendi çabamızla köye gitmeye çalıştık ama gidemedik. Köye 3 kilometre kalmıştı. Özel İdare karla mücadele ekipleri geldi, yolumuzu açtı. Teşekkür ederiz"

Yolculardan Yaşar Gül de "Tipi yolumuzu kapattı. Kar nedeniyle arabayı baya ittik. Çok kar olduğu için ilerleyemedik. Allah razı olsun ekiplerimiz geldi yolu açtılar köye gidiyoruz" dedi.