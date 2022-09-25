Koşanları görünce paniğe kapılıp restoranı terk ettiler
Brezilya'da bir restoranda oturan müşteriler, yanlarından koşarak geçenleri görünce paniğe kapıldı. Masalarını terk edip, onlar da bir anda koşmaya başladı. O anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gündem 25.09.2022, 15:23
Bir grup insan koşarak restoranın önünden geçti, Onları gören müşteriler bir anda paniğe kapıldı. Restoranda oturanlar da masalardan kalkıp grubun peşinden koşmaya başladı.
Görüntüler, Brezilya'nın Recife kentinde kaydedildi. Aslında bir grup koşuya çıkmıştı. Ancak onları görenler tehlikeli bir durumdan kaçtıklarını zannedince ortalık bir anda hareketlendi.
Müşterilerin koşuşmaya başladığı o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
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