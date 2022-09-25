Koşanları görünce paniğe kapılıp restoranı terk ettiler

Bir grup insan koşarak restoranın önünden geçti, Onları gören müşteriler bir anda paniğe kapıldı. Restoranda oturanlar da masalardan kalkıp grubun peşinden koşmaya başladı.

Görüntüler, Brezilya'nın Recife kentinde kaydedildi. Aslında bir grup koşuya çıkmıştı. Ancak onları görenler tehlikeli bir durumdan kaçtıklarını zannedince ortalık bir anda hareketlendi.

Müşterilerin koşuşmaya başladığı o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.